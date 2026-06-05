Bendl (ODS): Kdo dluží Babišovi 1 miliardu 658 milionů korun?

05.06.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 5. června 2026 k Andreji Babišovi.

Bendl (ODS): Kdo dluží Babišovi 1 miliardu 658 milionů korun?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr zemědělství za ODS Petr Bendl

Děkuji za slovo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi navrhnout zařadit na program dnešní schůze nový bod s názvem Kdo dluží Andreji Babišovi? Možná to na první pohled vypadá jako otázka z bulváru, ale není to tak. Je to otázka veřejného zájmu a otázka transparentnosti. Je to otázka možného konfliktu zájmů předsedy vlády. Podle veřejně dostupných informací Andrej Babiš ve svém majetkovém oznámení uvedl dvě pohledávky. Jednu ve výši 1 miliarda 658 milionů korun a druhou ve výši 22,5 milionu korun. Média zároveň uvádějí, že tyto pohledávky se v jeho majetkových oznámeních objevují opakovaně a že se proti předchozímu oznámení snížily zhruba o 66 milionů korun. A tak se ptám, kdo dluží Andreji Babišovi 1 miliardu 658 milionů korun? Kdo mu dluží dalších 22,5 milionu? A hlavně – má tento dlužník nějaký vztah k veřejným penězům, k dotacím, k zakázkám, k regulacím nebo rozhodování vlády? Tohle není detail, to není soukromá záležitost. Pohledávka 1,658 miliardy korun není zapomenutá půjčka na auto. Je to obrovská finanční vazba a v případě předsedy vlády je naprosto legitimní ptát se, komu je takto významně věřitelsky vystaven, protože pokud má předseda vlády pohledávku vůči firmě, holdingu, fondu, osobě nebo struktuře, která závisí na rozhodování státu na dotacích, na veřejných zakázkách nebo na regulaci, pak nejde jen o položku v majetkovém přiznání, ale jde o potenciální významný konflikt zájmů.

U Andreje Babiše tato otázka nestojí ve vzduchoprázdnu. Evropská komise se i v roce 2026 znovu dotazuje českých orgánů na opatření k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k firmám spojeným s Andrejem Babišem a s Agrofertem. Reuters informoval, že Komise žádá informace o tom, jaká opatření existují k zabránění konfliktu zájmů, a že některé otázky podle dostupných informací stále vyžadují vyjasnění. A do toho tady máme další fakta. Podle veřejně citovaných majetkových oznámení Andrej Babiš inkasoval od svých firem fondu Agrofertu přes 477 milionů korun, konkrétně se uvádějí i platby od Agrofertu ve výši 382,3 milionu korun a 45 milionů korun. Tady na jedné straně předseda vlády tvrdí, že nemá problém se střetem zájmů, na druhé straně jsou tady stamilionové příjmy od jeho firem a fondů, miliardové pohledávky a otázky Evropské komise. To není normální situace. To je situace, která si vyžaduje jasnou odpověď. Neříkám dnes, že víme, kdo přesně je dlužníkem. Právě že naopak. Problém je, že to nevíme. A u premiéra země bychom to vědět měli. Alespoň v rozsahu, který umožní ověřit, zda nevzniká konflikt mezi jeho soukromým finančním zájmem a rozhodováním vlády.

Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna projednala tento bod a aby vláda jasně odpověděla na několik základních otázek. Kdo je dlužníkem Andreje Babiše u pohledávky 1,658 miliardy korun? Kdo je dlužníkem u pohledávky 22,5 milionu korun? Z jakého právního důvodu tyto pohledávky vznikly? Souvisí tyto pohledávky s Agrofertem, svěřenskými fondy, firmami z holdingu nebo jinými ekonomickými strukturami napojenými na Andreje Babiše? A pobírají tyto osoby, firmy nebo struktury veřejnou podporu, dotace nebo veřejné zakázky nebo jiné výhody ze strany státu? Když někdo spravuje státní rozpočet, rozhoduje o dotacích, jmenuje ministry, řídí vládu a zároveň má miliardové soukromé finanční vztahy, musí být schopen je vysvětlit. Ne proto, že se jmenuje Andrej Babiš, ale proto, že je premiér. Veřejnost má právo vědět, zda předseda vlády rozhoduje nestranně, nebo zda existují dlužníci, firmy či struktury, vůči nimž má osobní finanční zájem. Proto Vás žádám o podporu zařazení bodu Kdo dluží Andreji Babišovi? Děkuji za pozornost.

Ing. Petr Bendl

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kavčí hory v černém: Vážně věří, že ta televize je jejich. Třeba je vyvést z omylu
Tarabová (PRO): Necítím nenávist. Cítím pohrdání a je mi z vás na zvracení
623 milionů, rozdaných na bonusech. A lidem Fialova vláda vykládala, jak musí šetřit
Vlastimil Podracký: Postřehy účastníka protestů proti sjezdu Sudetoněmeckého Landsmannschaftu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Bendl , ODS

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by Babiš prozradit, kdo mu dluží takové peníze?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vítězslav Schrek byl položen dotaz

To myslíte váženě?

Není to poprvé, co mi přijde, že vy politici z ODS žijete mimo realitu. O jaká data se opíráte vy, když tvrdíte, že většina lidí neřeší problém s bydlením? Možná by stačilo se jich zeptat a zjistil byste, že problém s nedostupným a drahým bydlením má opravdu většina, ne že ne. A k tomu vašemu vnímán...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vajíčka yoni probudí skrytou sílu pánevního dnaVajíčka yoni probudí skrytou sílu pánevního dna Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hladík (KDU-ČSL): Ministerstvo životního prostředí ovládli dezinformátoři

15:01 Hladík (KDU-ČSL): Ministerstvo životního prostředí ovládli dezinformátoři

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 5. června 2026 k vedení MŽP.