Bendl (ODS): Kdo dluží Babišovi 1 miliardu 658 milionů korun?

Děkuji za slovo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi navrhnout zařadit na program dnešní schůze nový bod s názvem Kdo dluží Andreji Babišovi? Možná to na první pohled vypadá jako otázka z bulváru, ale není to tak. Je to otázka veřejného zájmu a otázka transparentnosti. Je to otázka možného konfliktu zájmů předsedy vlády. Podle veřejně dostupných informací Andrej Babiš ve svém majetkovém oznámení uvedl dvě pohledávky. Jednu ve výši 1 miliarda 658 milionů korun a druhou ve výši 22,5 milionu korun. Média zároveň uvádějí, že tyto pohledávky se v jeho majetkových oznámeních objevují opakovaně a že se proti předchozímu oznámení snížily zhruba o 66 milionů korun. A tak se ptám, kdo dluží Andreji Babišovi 1 miliardu 658 milionů korun? Kdo mu dluží dalších 22,5 milionu? A hlavně – má tento dlužník nějaký vztah k veřejným penězům, k dotacím, k zakázkám, k regulacím nebo rozhodování vlády? Tohle není detail, to není soukromá záležitost. Pohledávka 1,658 miliardy korun není zapomenutá půjčka na auto. Je to obrovská finanční vazba a v případě předsedy vlády je naprosto legitimní ptát se, komu je takto významně věřitelsky vystaven, protože pokud má předseda vlády pohledávku vůči firmě, holdingu, fondu, osobě nebo struktuře, která závisí na rozhodování státu na dotacích, na veřejných zakázkách nebo na regulaci, pak nejde jen o položku v majetkovém přiznání, ale jde o potenciální významný konflikt zájmů.
U Andreje Babiše tato otázka nestojí ve vzduchoprázdnu. Evropská komise se i v roce 2026 znovu dotazuje českých orgánů na opatření k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k firmám spojeným s Andrejem Babišem a s Agrofertem. Reuters informoval, že Komise žádá informace o tom, jaká opatření existují k zabránění konfliktu zájmů, a že některé otázky podle dostupných informací stále vyžadují vyjasnění. A do toho tady máme další fakta. Podle veřejně citovaných majetkových oznámení Andrej Babiš inkasoval od svých firem fondu Agrofertu přes 477 milionů korun, konkrétně se uvádějí i platby od Agrofertu ve výši 382,3 milionu korun a 45 milionů korun. Tady na jedné straně předseda vlády tvrdí, že nemá problém se střetem zájmů, na druhé straně jsou tady stamilionové příjmy od jeho firem a fondů, miliardové pohledávky a otázky Evropské komise. To není normální situace. To je situace, která si vyžaduje jasnou odpověď. Neříkám dnes, že víme, kdo přesně je dlužníkem. Právě že naopak. Problém je, že to nevíme. A u premiéra země bychom to vědět měli. Alespoň v rozsahu, který umožní ověřit, zda nevzniká konflikt mezi jeho soukromým finančním zájmem a rozhodováním vlády.
Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna projednala tento bod a aby vláda jasně odpověděla na několik základních otázek. Kdo je dlužníkem Andreje Babiše u pohledávky 1,658 miliardy korun? Kdo je dlužníkem u pohledávky 22,5 milionu korun? Z jakého právního důvodu tyto pohledávky vznikly? Souvisí tyto pohledávky s Agrofertem, svěřenskými fondy, firmami z holdingu nebo jinými ekonomickými strukturami napojenými na Andreje Babiše? A pobírají tyto osoby, firmy nebo struktury veřejnou podporu, dotace nebo veřejné zakázky nebo jiné výhody ze strany státu? Když někdo spravuje státní rozpočet, rozhoduje o dotacích, jmenuje ministry, řídí vládu a zároveň má miliardové soukromé finanční vztahy, musí být schopen je vysvětlit. Ne proto, že se jmenuje Andrej Babiš, ale proto, že je premiér. Veřejnost má právo vědět, zda předseda vlády rozhoduje nestranně, nebo zda existují dlužníci, firmy či struktury, vůči nimž má osobní finanční zájem. Proto Vás žádám o podporu zařazení bodu Kdo dluží Andreji Babišovi? Děkuji za pozornost.
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