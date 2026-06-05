ČPZP: Akce Spolu proti melanomu odhalila přes tři stovky nálezů

05.06.2026 11:44 | Komerční článek
autor: Tisková zpráva

Celkem 315 kožních nádorů různého typu odhalil devátý ročník přínosné preventivní akce s názvem Spolu proti melanomu, který se konal na přelomu května a června v 15 městech napříč republikou. Bezplatné vyšetření kůže ve speciálním stanu během roadshow pořádané Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou absolvovalo celkem 7 120 lidí od miminek až po osoby starší 90 let. Návštěvníkům s podezřelým nálezem doporučili lékaři další odborné vyšetření.

ČPZP: Akce Spolu proti melanomu odhalila přes tři stovky nálezů
Foto: ČPZP
Popisek: ČPZP

Bezbolestné vyšetření bez nutnosti předchozího objednání bylo pro všechny zájemce zdarma, bez ohledu na jejich příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Lékaři během akce vyšetřovaly příchozí návštěvníky pomocí ručního dermatoskopu. Vyšetření se ve dnech 11. května až 4. června uskutečnila postupně v Českých Budějovicích, Jihlavě, Třebíči, Znojmě, Zlíně, Prostějově, Olomouci, Plzni, Berouně, Praze, České Lípě, Opavě, Frýdku-Místku, Třinci a v Ostravě.

O letošní ročník byl mimořádný zájem. Co mě překvapilo nejvíce, byl výrazně vyšší počet mladých lidí, kteří přišli na preventivní vyšetření. Ve srovnání s předchozími ročníky je patrné, že si mladá generace stále více uvědomuje význam prevence a ochrany pokožky před slunečním zářením. To považuji za velmi pozitivní trend. Zároveň nás těší, že se mezi veřejností již rozšířilo povědomí o tom, že při vyšetření nekontrolujeme pouze běžně viditelná znaménka, ale zaměřujeme se také na dlaně a plosky nohou, kde se může vyskytnout vzácnější, ale velmi agresivní forma melanomu. Mnoho návštěvníků nás na tato místa samo upozorňovalo a aktivně žádalo jejich kontrolu, což svědčí o rostoucí informovanosti veřejnosti,“ říká MUDr. Sylva Zajícová, dermatoložka z ordinace zdravakuze.com, která je odborným garantem celé akce pro Českou republiku.

Jednalo se již o devátý ročník akce Spolu proti melanomu a vysoká návštěvnost opět potvrdila, že jde o stále velmi smysluplnou a potřebnou aktivitu s obrovským přínosem pro širokou veřejnost. Těší nás, že lidé prevenci neberou na lehkou váhu. Díky včasnému odhalení stovek podezřelých kožních nálezů jsme opět pomohli mnoha lidem zachránit zdraví, případně i život. Velké poděkování patří všem zapojeným lékařům, partnerům i městům, která akci podpořila,“ komentoval letošní akci generální ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny Ing. David Šmehlík, MHA.

Hned na první zastávce v Českých Budějovicích zachytili dermatologové mezi čtyřmi stovkami návštěvníků 45 podezřelých znamének, což bylo letos nejvíce. Největší zájem vzbudila akce Spolu proti melanomu ve Frýdku-Místku, kde si znaménka nechalo zkontrolovat 609 lidí, následovaná Olomoucí s 600 prohlédnutými návštěvníky. Kompletní výsledky z jednotlivých měst jsou v tabulce níže nebo na www.spoluprotimelanomu.cz.

Nad preventivní akcí Spolu proti melanomu přijal záštitu ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. V jednotlivých městech jí opět udělili záštity starostové, primátoři, náměstci primátorů nebo členové městské rady.

Kromě vyšetření kůže byl pro návštěvníky akce připraven tematicky zaměřený doprovodný program. Zájemci si mohli nechat vyšetřit vlasovou pokožku, změřit se na přístroji InBody, získat rady a doporučení, jak se chránit před následky častého a nadměrného slunění nebo jak správně pečovat o své zuby. Doprovodný program byl připraven ve spolupráci se značkou elmex, La Roche-Posay a Vichy.

V loňském ročníku, který se rovněž konal na přelomu května a června 2025 v 15 městech České republiky, prošlo vyšetřením 6 304 lidí. Dermatologové u nich zachytili 479 podezřelých nálezů a doporučili jejich další odborné vyšetření.

Výsledky akce Spolu proti melanomu 2026

Město a termín konání

Počet vyšetřených pacientů

Počet nálezů

Procento nálezů (po zaokrouhlení)

České Budějovice 11.5.

393

45

11,5

Jihlava 12.5.

441

35

7,9

Třebíč 13.5.

352

20

5,7

Znojmo 14.5.

473

20

4,2

Zlín 19.5.

545

20

3,7

Prostějov 20.5.

543

11

2,0

Olomouc 21.5.

600

13

2,2

Plzeň 25.5.

455

14

3,1

Beroun 26.5.

417

13

3,1

Praha 27.5.

446

24

5,4

Česká Lípa 28.5.

411

20

4,9

Opava 1.6.

468

23

4,9

Frýdek-Místek 2.6.

609

16

2,6

Třinec 3.6.

471

26

5,5

Ostrava 4.6.

496

15

3,0

CELKEM

7 120

315

4,4

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

http://www.spoluprotimelanomu.cz

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Článek obsahuje štítky

ČPZP , TZ , Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Mgr. Vítězslav Schrek byl položen dotaz

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