Berkovcová (ANO): Fialova vláda pomohla hlavně těm, kteří nehráli podle pravidel

05.06.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k znovuzavedení EET.

Berkovcová (ANO): Fialova vláda pomohla hlavně těm, kteří nehráli podle pravidel
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jana Berkovcová

Pamatujete si, jak Fialova vláda zrušila EET? Tvrdili nám, že tím pomohou podnikatelům. Ve skutečnosti ale pomohli hlavně těm, kteří nehráli podle pravidel.

Já dlouhodobě říkám jednu jednoduchou věc: poctiví živnostníci a podnikatelé nemají doplácet na ty, kteří část tržeb schovávají bokem. Férové podnikání potřebuje férová pravidla.

Proto podporuji návrat elektronické evidence tržeb. Ne té z roku 2016, ale moderní a výrazně jednodušší verze. Bez zbytečné byrokracie, bez povinného tisku účtenek a bez dalších nákladů pro nejmenší podnikatele.

A proč je to důležité? Protože stát má nejdřív řádně vybírat daně, a teprve potom sahat lidem hlouběji do kapes. Přesně to Fialova vláda udělala obráceně. Zrušila EET a následně zvýšila daně téměř všem.

Pokud dokážeme lépe omezit šedou ekonomiku, můžeme vrátit lidem věci, které jim tato vláda vzala. Třeba slevu na studenta nebo školkovné.

Poctiví lidé si zaslouží vědět, že pravidla platí pro všechny stejně. A přesně o tom EET 2.0 je.

Mgr. Jana Berkovcová

  • ANO 2011
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

ANO , EET , Berkovcová

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Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Rodičovský příspěvek

Valorizace je skutečně na místě, škoda, že jste o ní víc neusilovali za vaší vlády. Co ale moc nechápu, i když je fakt, že rodiče často počítají každou korunu, jak jste dospěli k tomu, že navýšení na 400 tisíc je málo, ale 420 tisíc je dost? Vždyť když těch 20 tisíc rozpočítáte na 3 roky, tak to vyj...

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