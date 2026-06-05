Berkovcová (ANO): Fialova vláda pomohla hlavně těm, kteří nehráli podle pravidel

Pamatujete si, jak Fialova vláda zrušila EET? Tvrdili nám, že tím pomohou podnikatelům. Ve skutečnosti ale pomohli hlavně těm, kteří nehráli podle pravidel.
Já dlouhodobě říkám jednu jednoduchou věc: poctiví živnostníci a podnikatelé nemají doplácet na ty, kteří část tržeb schovávají bokem. Férové podnikání potřebuje férová pravidla.
Proto podporuji návrat elektronické evidence tržeb. Ne té z roku 2016, ale moderní a výrazně jednodušší verze. Bez zbytečné byrokracie, bez povinného tisku účtenek a bez dalších nákladů pro nejmenší podnikatele.
A proč je to důležité? Protože stát má nejdřív řádně vybírat daně, a teprve potom sahat lidem hlouběji do kapes. Přesně to Fialova vláda udělala obráceně. Zrušila EET a následně zvýšila daně téměř všem.
Pokud dokážeme lépe omezit šedou ekonomiku, můžeme vrátit lidem věci, které jim tato vláda vzala. Třeba slevu na studenta nebo školkovné.
Poctiví lidé si zaslouží vědět, že pravidla platí pro všechny stejně. A přesně o tom EET 2.0 je.
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