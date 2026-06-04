Lesy ČR: Kvůli bezpečnosti se na léto uzavírá Dřevařská cesta v Jeseníkách

05.06.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Lesní cesta zvaná Dřevařská v Jeseníkách nedaleko Pradědu se do konce srpna uzavírá kvůli bezpečnosti při těžbě dřeva, přibližování dříví pomocí lanové technologie a jeho odvozu.

Lesy ČR: Kvůli bezpečnosti se na léto uzavírá Dřevařská cesta v Jeseníkách
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Vede po vrstevnici nad údolím Sokolího potoka v oblasti mezi Karlovou Studánkou a osadou Vidly. Spojuje lokalitu Kóta a Pradědskou cestu. „Žádáme návštěvníky hor o zvýšenou opatrnost při pohybu v této oblasti a respektování zákazu vstupu do míst, kde se manipuluje se dřevem,“ vzkazuje Pavel Koždoň, lesní správce z Janovic, a cyklistům doporučuje náhradní trasu po Videlské silnici (cyklotrasa KČT č. 6029).

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Lesy ČR , TZ

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Rodičovský příspěvek

Valorizace je skutečně na místě, škoda, že jste o ní víc neusilovali za vaší vlády. Co ale moc nechápu, i když je fakt, že rodiče často počítají každou korunu, jak jste dospěli k tomu, že navýšení na 400 tisíc je málo, ale 420 tisíc je dost? Vždyť když těch 20 tisíc rozpočítáte na 3 roky, tak to vyj...

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