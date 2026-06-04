Lesy ČR: Kvůli bezpečnosti se na léto uzavírá Dřevařská cesta v Jeseníkách

Vede po vrstevnici nad údolím Sokolího potoka v oblasti mezi Karlovou Studánkou a osadou Vidly. Spojuje lokalitu Kóta a Pradědskou cestu. „Žádáme návštěvníky hor o zvýšenou opatrnost při pohybu v této oblasti a respektování zákazu vstupu do míst, kde se manipuluje se dřevem,“ vzkazuje Pavel Koždoň, lesní správce z Janovic, a cyklistům doporučuje náhradní trasu po Videlské silnici (cyklotrasa KČT č. 6029).
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