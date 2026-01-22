Policie ČR: Vývoj registrované kriminality v roce 2025

Celkový počet registrovaných trestných činů v České republice meziročně klesl o 1,9 %, konkrétně je evidováno 170 051 skutků. Objasněnost v tomto období činila 45,2 %, přičemž celková objasněnost zahrnující i dodatečně vyřešené případy dosáhla 55,9 % (nárůst objasněnosti o 1,2 % oproti předchozímu roku). Celkový objem hmotných škod v roce 2025 činil 24,74 mld. Kč.
Násilná kriminalita vzrostla o nepatrných 0,3 % na 13 752 skutků, pravděpodobnými příčinami jsou zejména problematické mezilidské vztahy a konzumace alkoholu či jiných návykových látek. Největší nárůst násilných činů byl zaznamenán v Libereckém kraji (+ 22,2 %), zejména kvůli případům porušování domovní svobody na Českolipsku.
Celkem bylo registrováno 59 dokonaných vražd, 86 případů zůstalo ve stádiu pokusu. Osmdesát pět případů byl motivováno osobními vztahy, 5 bylo loupežných a 3 byly spáchány na objednávku. Cizinci se na vraždách podíleli ve 27 případech, nejčastěji šlo o občany Ukrajiny a Slovenské republiky, přičemž hlavním motivem byl alkohol a vzájemné neshody.
Mravnostní kriminalita zaznamenala významný nárůst na 3 695 skutků (+ 8,8 %). Nejčetnějším činem v této oblasti bylo znásilnění s 1 086 případy, následované dětskou pornografií, která vzrostla o 22,5 %. Nárůst v oblasti dětské pornografie přisuzujeme vyššímu množství poznatků z mezinárodních databází i úspěšnou realizací operací jakou byl KIDFLIX.
V oblasti trestných činů z nenávisti došlo k poklesu o 23,6 % na 236 skutků. Nejčastěji směřovali vůči Ukrajincům, Židům a Romům. V kyberprostoru bylo u nenávistných činů evidováno 92, což je v meziročním srovnání o 37 % méně.
Hospodářská kriminalita klesla o 4,1 % na 12 302 skutků. Jedná se o historicky nejnižší úroveň. I přes celkový pokles přibylo případů podplácení (+ 55,8 %), k čemuž dochází nejčastěji při silničních kontrolách, kde je díky osobním kamerám policistů pokus o úplatek ihned dokumentován a řešen. Daňová Kobra v roce 2025 uchránila hodnoty ve výši 783,7 mil. Kč.
Majetková kriminalita klesla o 0,6 %, přesto je svými 93 695 evidovanými trestnými činy stále dominantní oblastí. Nejčastějším skutkem byl podvod na fyzické osobě, který vzrostl o 36,6 % na 18 722 případů. Policie také eviduje nárůst krádeží v obchodech o 15,4 %, a to zejména v Moravskoslezském kraji. Naopak v Praze jsme evidovali nejvíce podvodů a krádeží věcí z vozidel. Ve Středočeském kraji pak dominují vloupání do víkendových chat a rodinných domů.
V oblasti drogové kriminality jsme zaznamenali mírný pokles, a to o 5,5 % na 4 033 trestných činů. V souvislosti s touto kriminalitou bylo zajištěno přes 115 milionů korun. Pozornost zaslouží extrémní nárůst dovozu Kratomu, kterého bylo v roce 2025 dovezeno do ČR přes 380 tun.
Trestná činnost v kyberprostoru tvoří již 12,4 % celkové kriminality s celkovým počtem 21 137 skutků. V této oblasti dochází v meziročním srovnání k nárůstu o 14,3 %, přičemž objasněnost činí 15,1 %. Největší část ze struktury této trestné činnosti tvoří nadále podvody spojené s prodejem a nákupem zboží. Další podstatnou část nápadu s největší způsobenou škodou tvoří sériově páchaná trestná činnost za využití sociálního inženýrství, zejména podvodné investice a různé druhy phishingu. Pachatelé využívají stále sofistikovanější metody a celkově se tato trestná činnost velmi profesionalizuje. Pro legalizaci výnosů pachatelé využívají tzv. „bílé koně“ zlákané nabídkou snadného výdělku, přičemž peníze často legalizují přes vkladomaty do virtuálních měn. V roce 2025 zajistila policie virtuální aktiva v hodnotě 1,3 miliardy Kč. Stále platí, že na tomto druhu kriminality se významně podílejí organizované skupiny ze zahraničí. Přestože jsme v minulém roce provedli více úspěšných mezinárodních realizací a pachatele přivedli před soud, je možné očekávat pokračování takového protiprávního jednání v online prostředí.
Prevence
Hlavní preventivní činnosti jsou zaměřeny na bezpečnost v online prostředí, primární protidrogové aktivity, předcházení agresivitě dětí spojené s rizikovými projevy a možnými prvky radikalizace, a samozřejmě také ochraně měkkých cílů. Policejní preventisté v minulém roce osobně oslovili přes 700 000 osob.
Pro tento i následující rok byly stanoveny pro linii služby kriminální policie a vyšetřování následující prioritní oblasti:
Trestní řízení a operativně pátrací činnost
- posílení operativně pátrací činnosti na územních odborech SKPV
- zajištění a vyhodnocení elektronických důkazů
- optimalizace znaleckého dokazování
- kvalifikované vyšetřování
Trestná činnost
- hospodářská trestná činnost
- trestná činnost v internetovém prostoru
- mravnostní kriminalita
