Ministr Juchelka: Připravíme přehled ověřených a seriózních pracovních agentur

Včera jsem absolvoval úvodní setkání s velvyslancem Ukrajiny v České republice, panem Vasylem Zvaryčem. Jedním z témat byla situace ukrajinských pracovníků na českém pracovním trhu, zejména působení některých pracovních agentur, u nichž se objevují pochybnosti o transparentnosti jejich fungování a o dodržování všech pravidel.
Takové praktiky mohou poškozovat samotné pracovníky a zároveň znamenat ztráty pro veřejné rozpočty v podobě neodvedených daní a odvodů. Shodli jsme se na potřebě užší spolupráce při řešení těchto otázek tak, aby byla lépe chráněna práva pracovníků a zároveň zajištěno férové a transparentní prostředí na pracovním trhu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí proto zároveň připraví přehled ověřených a seriózních pracovních agentur, který by měl přispět k větší přehlednosti a jistotě jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
Ing. Aleš Juchelka
