Ministr Juchelka: Připravíme přehled ověřených a seriózních pracovních agentur

11.03.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny

Ministr Juchelka: Připravíme přehled ověřených a seriózních pracovních agentur
Foto: ČT24
Popisek: Aleš Juchelka

Včera jsem absolvoval úvodní setkání s velvyslancem Ukrajiny v České republice, panem Vasylem Zvaryčem. Jedním z témat byla situace ukrajinských pracovníků na českém pracovním trhu, zejména působení některých pracovních agentur, u nichž se objevují pochybnosti o transparentnosti jejich fungování a o dodržování všech pravidel.

Takové praktiky mohou poškozovat samotné pracovníky a zároveň znamenat ztráty pro veřejné rozpočty v podobě neodvedených daní a odvodů. Shodli jsme se na potřebě užší spolupráce při řešení těchto otázek tak, aby byla lépe chráněna práva pracovníků a zároveň zajištěno férové a transparentní prostředí na pracovním trhu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto zároveň připraví přehled ověřených a seriózních pracovních agentur, který by měl přispět k větší přehlednosti a jistotě jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
