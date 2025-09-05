Policie ČR: Zraněnému řidiči pomáhal policejní psovod

Když v sobotu 30. srpna kolem deváté hodiny dopoledne vyjížděl policista prap. Ondřej Jakubů z pelhřimovské skupiny oddělení služební kynologie na výcvik se svým služebním psem, ještě netušil, co ho cestou potká. Mezi obcemi Kunemil a Bačkov se policista stal přímým svědkem vážné dopravní nehody mezi dvěma osobními vozidly.
Před služebním vozidlem jel po hlavní silnici automobil Honda Civic. Když projížděl křižovatkou, kde je odbočka na obec Zboží, z vedlejší silnice náhle vyjela řidička vozidla Volkswagen Touran. Automobilu jedoucímu po hlavní silnici nedala přednost a došlo ke střetu obou vozidel. Po nárazu do boku byl automobil Honda odmrštěn a skončil na boku v příkopu. Druhé vozidlo zůstalo stát na krajnici. Policista okamžitě zastavil za místem dopravní nehody. Byli tam i další svědci, kteří kontaktovali tísňovou linku zdravotnické záchranné služby.
Policista na nic nečekal a rychle běžel k vozidlu Honda. Uvnitř auta se nacházel třiasedmdesátiletý řidič, který byl při vědomí a komunikoval. Nebyl ale schopen se sám odpoutat a dostat se ven. Navíc z vozidla vycházel kouř. Policista otevřel dveře u řidiče, podařilo se mu dostat na místo spolujezdce a odříznout bezpečnostní pás. Řidiče poté zvednul směrem k otevřeným dveřím, ke kterým mezitím přišel další svědek nehody, a společně zraněného muže z vozu opatrně vyprostili. Poté řidiče přemístili do bezpečného prostoru, poskytli mu první pomoc a vyčkali na příjezd zdravotnické záchranné služby. Zraněný řidič byl následně letecky transportován do jihlavské nemocnice.
Policistu za jeho čin ocenil ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek a předal mu skleněnou plaketu za projevení odvahy a osobní statečnosti a uložil mu kázeňskou odměnu. „Sám jsem byl několikrát svědkem dopravní nehody, a proto velmi dobře vím, jak náročné je v takové situaci zachovat na místě chladnou hlavu a dokázat se správně rozhodnout při pomoci účastníkům dopravní nehody. Ne každý člověk si ve vypjaté situaci ví rady. Jsem rád, že kolega to dokázal, protože při tak vážné dopravní nehodě hrozí riziko, že vozidlo může začít hořet,“ uvedl k činu krajský policejní ředitel. Policista prap. Ondřej Jakubů může být svým činem vzorem pro ostatní služebně mladší kolegy a dělá dobré jméno nejen Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina ale i celé Policii České republiky.
Policista a všichni, kdo na místě dopravní nehody zasahovali, se zachovali příkladně. Člověk, který při dopravní nehodě pomůže, na sebe může být po právu hrdý.
