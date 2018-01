Poštovní spořitelna přichází s Poštovními fondy

Od ledna si mohou návštěvníci Finančních center a vybraných přepážek České pošty zvolit rovnou ze dvou fondů, do kterých lze vkládat již od 500 korun měsíčně. Poštovní spořitelna chce s pomocí fondů ukázat široké veřejnosti, že investovat může opravdu každý. Poštovní fondy proto přináší ideální poměr bezpečí finančních prostředků v kombinaci s atraktivním zhodnocením.

"Jsme nesmírně rádi, že můžeme široké veřejnosti od ledna nabídnout Poštovní fondy, které plně odráží to, co chceme našim klientům poskytovat. Hledáme pro ně jednoduché a srozumitelné cesty, jak mohou získat atraktivní investiční řešení, díky kterému zhodnotí své úspory. A tím řešením jsou právě Poštovní fondy. S jejich pomocí mají klienti možnost získat zajímavější zhodnocení svých peněz než je tomu dnes u běžného či spořicího účtu,“ konstatuje Přemysl Hanzelka, ředitel Poštovní spořitelny a dodává, že oba fondy byly pečlivě vybrány investičními experty z mateřské skupiny ČSOB tak, aby vyhověly potřebám jak prvoinvestora, tak i investora zkušenějšího, ale konzervativnějšího, který hledá vyváženou kombinaci jistoty a zisku.

Aktuálně mohou v rámci nabídky Poštovních fondů, která bude dostupná na vybraných poštách i na Finančních centrech, klienti volit mezi dvěma fondy, které jsou zároveň součástí běžné nabídky ČSOB – ČSOB Expertiza vyvážená a ČSOB Bohatství. Pro všechny zájemce je na Finančních centrech připravena také rozšířená nabídka fondů.

ČSOB Expertiza vyvážená je vhodná zejména pro ty, kdo s investicemi začínají – prvoinvestory. Fond zohledňuje především vyšší citlivost nezkušených investorů na ztráty. ČSOB Expertiza vyvážená je proto sestavena tak, aby tyto ztráty eliminovala a v případě tržního růstu uměla naplno využít jeho potenciál. Fond stojí na pozitivní zkušenosti expertů na investice ze skupiny ČSOB – z dlouhodobého hlediska se bude fond chovat jako úspěšný a letitý fond ČSOB Vyvážený, který je nejprodávanějším fondem ve skupině ČSOB. Výhodou tohoto fondu je, že chytře kombinuje tři základní investiční strategie, a klient je tak připraven na jakoukoliv událost, která může na trzích nastat.

ČSOB Bohatství je tradiční fond s více než patnáctiletou historií. Fond sází na investici do světově nejhodnotnějších značek, společností zvučných jmen, které mají v dlouhodobém horizontu dobrou perspektivu a jejich vliv i tržby neustále rostou. Fond je aktivně řízen a složení portfolia se přizpůsobuje dění na finančních trzích.

Začít investovat je možné s 500 korunami měsíčně nebo jednorázovým vkladem ve výši minimálně 5 000 korun. Prostředky má přitom klient k dispozici do několika dnů a v případě potřeby může celou investici zdarma vybrat.

„Dnes nemusíte rozumět investování, abyste mohli využít možnosti atraktivního zhodnocení, které nabízí. Opravdu rozumět tomu musí především manažeři, kteří se o fondy klientům starají, a v případě Poštovních fondů se jedná o špičkové profesionály v investičním oboru, proto není třeba se investování prostřednictvím Poštovních fondů obávat. Klienti se díky tomu nemusí zabývat složením fondu, řešit vhodnou dobu pro zainvestování a k tomu všemu se ještě hrozit propadů. Vše za ně obstaráme my, a to klienti oceňují nejvíce. Mohou se tak věnovat své práci, koníčkům, rodině, zkrátka tomu, co jim přináší radost. A jejich spokojenost těší zase nás,“ dodává Přemysl Hanzelka.

K příležitosti uvedení Poštovních fondů na trh připravila Poštovní spořitelna akci na svůj produkt Duo Profit. Pokud klienti do konce února zainvestují do Poštovních fondů, získají zvýhodněnou nadstandardní úrokovou sazbu ve výši 2 procent na spořicím účtu po dobu jednoho roku.

Bližší informace k Poštovním fondům (fondům z nabídky ČSOB) jsou k dispozici ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva