Povodí Moravy: Dřívější aplikace síranu by kvalitu vody neovlivnila

Těmi hlavními jsou např. tvrzení, že většina aeračních věží nefunguje, že je chybně zvolený způsob dávkování síranu do nádrže nebo že při dřívějším zahájení dávkování síranu železitého by nedošlo ke zhoršení kvality vody. Skutečnou příčinou zhoršení kvality vody je nepoměr vypouštěného stavu znečištění a extrémně nízké množství tekoucí vody. Vše navíc mnohonásobně umocněné vysokými teplotami a dobou zdržení vody ve vodní nádrži.

Povodí Moravy, s. p. odmítá tvrzení, podle kterého by dřívější aplikace síranu železitého do vodní nádrže vedla k udržení dobré kvality vody. Ve vodní nádrži bylo velké množství fosforu již na počátku května (viz graf znázorňující množství fosforu v příčném profilu VD Brno), rozmnožení sinic navíc ovlivnilo extrémní počasí, teplota vody v nádrži byla již na počátku května o 6 stupňů vyšší, než ve stejném období v loňském roce (9. 5. 2017 – 13,3 oC, 9. 5. 2018 – 19,4 oC). Velmi výrazný byl také úbytek srážek ve srovnání s loňským rokem (kdy činil 259 mm), a to až na hodnotu 168 mm (viz graf).

V letošním roce Povodí Moravy, s. p. zahajovalo novou fázi zaměřenou na udržení rovnovážného stavu ve vodní nádrži Brno. Celý projekt, který potrvá 5 let a jehož náklady dosahují výše 50 mil. Kč, bylo proto nutné připravit a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách také vybrat firmy, které budou síran dodávat, provozovat dávkovací zařízení a provádět další nezbytné činnosti. První rok každé z předchozích etap bylo dávkování zahajováno vždy později, než v letech následujících. V roce 2013 v druhé polovině května, v roce 2010 dokonce až v červenci. Jak Povodí Moravy, s. p. informovalo v tiskové zprávě, samotné dávkování začalo bezprostředně po ukončení výběrového řízení, tedy 29. 5. 2018.

K aplikaci síranu do nádrže je zvolené odzkoušené dávkovací zařízení dle zkušeností z předchozích etap projektu. Informace o tom, že samotná aplikace je chybná, nejsou založeny na pravdě. Tento způsob aplikace a výše dávky byli vyhodnoceny jako nejefektivnější a aplikace tímto způsobem probíhá již několikátým rokem.

Od zahájení třetí etapy realizace opatření je v provozu jak dávkování síranu železitého, tak celý aerační systém. V opatřeních bude státní podnik i nadále pokračovat, protože dávkování síranu na přítoku do nádrže efektivně brání dalšímu přísunu fosforu. Podle monitoringu vody v nádrži bylo vysoké množství fosforu v nádrži naměřeno už na počátku května, tedy vnesení hlavní živiny pro sinice do nádrže by nezabránilo ani zahájení dávkování síranu na počátku května.

Samotná opatření představují pouze reakci na znečištění, které se do vodní nádrže dostává. Na samotné přípravě a vyhodnocování opatření se podílí uznávaní odborníci i odborná pracoviště, jakým je například přední český specialista na kvalitu vody Jindřich Duras nebo brněnské pracoviště Akademie věd ČR.

Všechny oslovované instituce včetně KHS i ČHMÚ se shodují na tom, že hlavní příčinou zhoršení kvality vody je přísun živin do vodní nádrže, extrémní teploty a sucho. Kritika, která se zaměřuje na pouhé hodnocení účinnosti opatření, tak v přenesené rovině hodnotí práci hasičů při hašení požáru, ale naprosto opomíjí samotnou příčinu požáru. Souběžně s opatřeními realizovanými na vodní nádrži Brno proto probíhají jednání na úrovni krajů Jihomoravského, Pardubického, Vysočiny a vodoprávních úřadů a obcí v povodí Svratky nad nádrží tak, aby v budoucnu došlo k minimalizaci znečištění přitékajícího do vodní nádrže a nebylo by třeba činit jakákoliv další technická opatření až v nádrži. Povodí Moravy, s. p., jako správce, neodpovídá za kvalitu vody v tocích a nádržích a ani nemůže, protože z vodního zákona neodpovídá za kvalitu vypouštěných odpadních vod. Za kvalitu vody a míru odstranění znečištění odpovídají producenti odpadních vod.

autor: Tisková zpráva