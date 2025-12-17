KSČM: Odmítáme válečnický pakt NATO

Generální tajemník agresivního vojenského paktu NATO Mark Rutte na jednání v Berlíně otevřeně vyzval k dalšímu drastickému navyšování výdajů na zbrojení. Ve svém vystoupení v německé metropoli šéf NATO volal nejen po další militarizaci a po rychlém zvýšení výdajů na obranu a výrobu zbraní, ale i po tom, aby členové vojenského paktu přešli do „válečného myšlení“. Takové odporné výzvy je nutné jednoznačně odmítnout!
KSČM společně s dalšími mírovými a protiválečnými organizacemi trvale požaduje ukončení členství České republiky v NATO a účasti Armády České republiky na agresích, okupacích a intervencích NATO v zahraničí. Komunisté se staví proti soustavnému navyšování výdajů na zbrojení i proti miliardovým nákupům předražené a nepotřebné vojenské techniky, například amerických stíhaček F-35.
Od svého vzniku před 76 lety byl pakt NATO vždy útočným, agresivním vojenským nástrojem imperialismu USA a jeho spojenců. NATO intervenovalo přímo nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO a jeho členské státy zločinně bombardovaly Jugoslávii a jsou zodpovědné za destabilizaci, násilí a války v Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii, na Ukrajině i v mnoha dalších zemích.
V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie ani mír. Naopak – důsledkem bylo utrpení civilistů, smrt a zkáza.
