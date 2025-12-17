KSČM: Odmítáme válečnický pakt NATO

18.12.2025 4:31 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k navyšování výdajů na zbrojení

KSČM: Odmítáme válečnický pakt NATO
Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Generální tajemník agresivního vojenského paktu NATO Mark Rutte na jednání v Berlíně otevřeně vyzval k dalšímu drastickému navyšování výdajů na zbrojení. Ve svém vystoupení v německé metropoli šéf NATO volal nejen po další militarizaci a po rychlém zvýšení výdajů na obranu a výrobu zbraní, ale i po tom, aby členové vojenského paktu přešli do „válečného myšlení“. Takové odporné výzvy je nutné jednoznačně odmítnout!

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 5650 lidí

KSČM společně s dalšími mírovými a protiválečnými organizacemi trvale požaduje ukončení členství České republiky v NATO a účasti Armády České republiky na agresích, okupacích a intervencích NATO v zahraničí. Komunisté se staví proti soustavnému navyšování výdajů na zbrojení i proti miliardovým nákupům předražené a nepotřebné vojenské techniky, například amerických stíhaček F-35.

Od svého vzniku před 76 lety byl pakt NATO vždy útočným, agresivním vojenským nástrojem imperialismu USA a jeho spojenců. NATO intervenovalo přímo nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO a jeho členské státy zločinně bombardovaly Jugoslávii a jsou zodpovědné za destabilizaci, násilí a války v Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii, na Ukrajině i v mnoha dalších zemích.

V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie ani mír. Naopak – důsledkem bylo utrpení civilistů, smrt a zkáza.

Komunistická strana Čech a Moravy

  • KSČM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Piráti kudy chodí, tudy škodí. Konečná o Gregorové a udání Babiše Bruselu
KSČM: Své oprávněné cíle budeme prosazovat s ještě větší intenzitou
Kavij (KSČM): Sen Evropanů o nekonečném rozšiřování NATO na východ se začíná rozplývat
Prokšanová (KSČM): Pakt NATO prokázal, že je hlavní hrozbou pro mír

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , NATO , zbrojení

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bylo NATO vždy útočným a agresivním vojenským paktem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Svoboda

Kde byla vaše obhajoba svobody, konkrétně slova, když jste vypínali weby nebo útočili na ty, co kritizovali třeba vaši vládu, minimálně jste o nich mluvili dost nelichotivě. A co třeba teprve Foltýn a celý ten váš boj proti ,,dezinformacím?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

KSČM: Odmítáme válečnický pakt NATO

4:31 KSČM: Odmítáme válečnický pakt NATO

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k navyšování výdajů na zbrojení