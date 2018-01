Povodí Moravy: Neznámý pachatel vysypal stovky pneumatik na dno brněnské nádrže

Přibližně 250 kusů pneumatik různých druhů a velikostí odstraňuje Povodí Moravy, s.p. z brněnské vodní nádrže. Pneumatiky nejspíš do nádrže někdo úmyslně vysypal. Kvůli náročným podmínkám vodohospodáři povolali i těžkou techniku. Úklid pneumatik značně komplikuje počasí, nízká teplota vody, ve které dělníci pracují, a nulová viditelnost pod vodní hladinou.

Úklid probíhá na přibližně 400 metrů dlouhém úseku, začínajícím u mostu ve Veverské Bítýšce. Pneumatiky ze dna nádrže odstraňují zaměstnanci i s pomocí kráčejícího bagru, který je uzpůsobený k práci pod vodní hladinou. S pomocí jeřábu pak vylovené pneumatiky nakládají na korbu nákladního vozu a odvážejí k ekologickému využití do Mokré u Brna. Jenom během středy vylovili dělníci z nádrže 1,6 tuny pneumatik.

Zaměstnanci Povodí Moravy, s.p. budou pneumatiky z nádrže odstraňovat ještě v následujícím týdnu. Odhadované náklady na úklid černé skládky vyjdou na desetitisíce korun.

Pneumatiky zřejmě do nádrže někdo vysypal z nákladního vozu, a to přímo z mostu ve Veverské Bítýšce nebo z jeho blízkosti. Proudící voda pak pneumatiky zanesla dál do nádrže. Objevit pneumatiky na dně vodní nádrže umožnilo až snížení hladiny v nádrži v průběhu prosince. Zda se jedná o přestupek nebo trestný čin je předmětem šetření.

Povodí Moravy, s.p. prosí rybáře a místní obyvatele o spolupráci. Pokud jste se stali svědky události související se založením černé skládky ve vodní nádrži nebo jste zahlédli něco podezřelého v blízkosti mostu u Veverské Bítýšky, kontaktujte nás na +420 541 637 111 nebo na e-mailu info@pmo.cz.

Psali jsme: Povodí Moravy: Nejproblematičtější úsek protipovodňové ochrany je dokončený Povodí Moravy podpořilo pět jednotek hasičů Povodí Moravy: Protipovodňová ochrana Pohořelic je téměř z poloviny hotova Povodí Moravy: Plány pro zvládání povodňových rizik – II. plánovací období

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva