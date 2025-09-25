Přejděte k ČPZP do konce září

Chcete čerpat atraktivní benefity, výhody a služby, které svým klientům nabízí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)? Zákon umožňuje změnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok ve dvou stanovených termínech. Jeden z nich skončí 30. září. Pro registraci k ČPZP od ledna 2026 stačí jen vyplnit jednoduchý on line formulář na webu cpzp.cz. Nebo zajít na pobočku ČPZP.
„U ČPZP stojí za to zůstat, nebo k ní přejít. Jde o finančně stabilní pojišťovnu s 33letou tradicí, pečující o více než 1,3 milionu pojištěnců. Pestrou nabídku oblíbených preventivních programů pro klienty všech věkových skupin každý rok doplňujeme o novinky. Spolu se zajištěním efektivní zdravotní péče jsme klientům nabídli snadnou komunikaci například prostřednictvím aplikace Zdraví v mobilu. Pro ty, kteří chtějí nebo musejí vyřešit své záležitosti osobně, máme po celé republice 101 poboček,“ říká mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Nejnověji klienti dostali pobočku ČPZP v Rožnově pod Radhoštěm, která se pro ně otevřela letos v červnu.
Až podepíšete přihlášku k ČPZP, nezapomeňte to oznámit svému zaměstnavateli a ošetřujícímu praktickému lékaři, a to do osmi dnů ode dne, kdy tato změna začne platit. „Přihláška podepsaná do 30. září letošního roku znamená, že jako klient ČPZP využíváte benefity z nové zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2026. Svému zaměstnavateli a ošetřujícímu praktickému lékaři musíte změnu pojišťovny nahlásit do 8. ledna 2026,“ vysvětluje Mazurová.
Pokud pojištěnec zapomene ohlásit tuto změnu v práci, může po něm zaměstnavatel požadovat finanční náhradu za opožděné platby, případnou penalizaci. Živnostník, který si platí zdravotní pojištění sám, by zase měl pamatovat na změnu bankovního příkazu pro placení měsíčních záloh, aby po změně pojišťovny neplatil zdravotní pojištění na účet staré zdravotní pojišťovny.
Nové zdravotní pojišťovně je třeba oznámit veškeré změny týkající se jména, trvalého pobytu nebo rodného čísla. Tyto údaje pojišťovna potřebuje, aby mohla odeslat a vystavit a odeslat správný zdravotní průkaz pojištěnce.
