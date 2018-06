Premiér Babiš vystoupí na Prague European Summit

Tématem letošního ročníku je globální role EU, brexit či nový rozpočet EU. Konference se zúčastní také eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová.

V letošním roce se koná už čtvrtý ročník Prague European Summit. Cílem setkání o budoucnosti evropské integrace je odpovědět na klíčové otázky v ekonomické, sociální, zahraničně-politické a institucionální oblasti. Premiér Andrej Babiš vystoupí v rámci panelu s názvem EU: Ever closer to the citizens?. Více informací o summitu naleznete ZDE.

autor: Tisková zpráva