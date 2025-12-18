Vejce, krocan levnější. Vracíme čisté, krásné uhlí. Trump probral ceny

Trump v projevu adresovaném americkým občanům opakovaně obviňoval předchozí administrativu, že „vyplenila státní pokladnu o biliony dolarů“, čímž měla přispět k růstu inflace a zdražení spotřebního zboží. Ve svém projevu uváděl konkrétní procenta růstu cen automobilů, benzínu, hotelů či letenek během Bidenova funkčního období. Po Trumpově nástupu však měly ceny začít rychle klesat.
Trumpův projev přichází v době, kdy se Bílý dům snaží posílit ekonomická sdělení směrem k veřejnosti. Demokraté dlouhodobě stavějí svou kampaň na tématu „dostupnosti“ a kritizují Trumpa i republikány za kroky, které podle nich prohlubují krizi dostupného bydlení a přispívají k cenovým tlakům v obchodech.
Po sérii listopadových voleb, v nichž demokraté slavili úspěchy s touto strategií, Trump přitvrdil v útocích na ekonomickou politiku demokratů a zdůrazňuje, že jeho administrativa údajně napravuje „chaos“ zděděný před jedenácti měsíci.
„Před jedenácti měsíci jsem zdědil nepořádek. A já ho napravuji. Když jsem nastoupil do úřadu, inflace byla nejhorší za posledních 48 let. A někteří by řekli, že v historii naší země, což způsobilo, že ceny byly vyšší než kdykoli předtím, což pro miliony a miliony Američanů znamenalo, že si nemohli dovolit žít. Stalo se to za vlády demokratů a tehdy jsme přitom od nich poprvé začali slýchat slovo dostupnost,“ řekl Trump na začátku svého projevu.
Trump: Ceny klesají, mzdy rostou
Trump uváděl pokles cen základních potravin včetně údajných meziročních poklesů cen krůt či vajec v řádu desítek procent. Podobně prezentoval růst mezd, které podle něho nyní převyšují inflaci, zatímco za Bidenovy vlády reálné příjmy klesaly.
„Cena krocana na Den díkůvzdání klesla o 33 % ve srovnání s loňským rokem za Bidena. Cena vajec klesla od března o 82 % a vše ostatní rychle klesá. A ještě to není konec. Ale sakra, děláme pokroky. Nikdo nemůže uvěřit tomu, co se děje,“ vypočítával Trump, jak informuje Fox News.
„Za Bidena reálné mzdy klesly o 3 000 dolarů. Za Trumpa vidíme u typického továrního dělníka nárůst mzdy o 1 300 dolarů. U stavebních dělníků je to 1 800 dolarů. U horníků – vracíme zpět čisté, krásné uhlí – je to 3 300 dolarů. A poprvé za mnoho let rostou mzdy mnohem rychleji než inflace,“ pokračoval.
V projevu Trump nakonec oznámil zavedení tzv. Warrior Dividends – jednorázového příspěvku 1 776 dolarů pro každého člena amerických ozbrojených sil. Gestem chce údajně ocenit služby armády a připomenout 250. výročí založení USA v roce 1776. Podle prezidenta jsou šeky „již na cestě“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.