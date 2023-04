Projekt Tatra do škol letos startuje v pěti školách ze tří krajů

Projekt Tatra do škol, který vznikl v roce 2018, bude pokračovat i letos a to hned ve třech krajích – Zlínském, Moravskoslezském a Pardubickém. Dodávky dílů a součástí ke stavbě celkem pěti automobilů Tatra realizuje automobilka Tatra Trucks v těchto týdnech.

Ze Zlínského kraje se projektu účastní Střední odborné učiliště Valašské Klobouky a Střední průmyslová škola Otrokovice, Moravskoslezský kraj bude reprezentovat Střední škola a Vyšší odborná škola v Kopřivnici. V Pardubickém kraji budou vůz Tatra Phoenix skládat žáci ze Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí a Střední školy automobilní Holice.

Do projektu Tatra do škol se Střední odborné učiliště Valašské Klobouky zapojuje již potřetí. Poprvé žáci z této školy kompletovali automobil Tatra Phoenix 4x4 v roce 2020 a následně také v roce 2021, kdy se jim povedlo sestavit vozidlo Tatra Phoenix 6x6. Oba zkompletované nákladní automobily dnes už úspěšně slouží ve Správě a údržbě silnic Zlínska. Tatra, kterou studenti SOU Valašské Klobouky budou v letošním roce kompletovat, bude po diagnostice sloužit ve Správě a údržbě silnic Slovácka. Kromě SOU ve Valašských Kloboukách se ve Zlínském kraji do projektu premiérově zapojí i Střední průmyslová škola Otrokovice. Studenti této školy budou vůz kompletovat v dílnách lokálního dealera kopřivnické automobilky, společnosti TRUCK TRADE. Podobně jako v případě SOU Valašské Klobouky, i vozidlo sestavené žáky z otrokovické Střední průmyslové školy najde své uplatnění ve Správě a údržbě silnic Slovácka.

V Moravskoslezském kraji budou nákladní automobil Tatra Phoenix skládat studenti Střední školy a Vyšší odborné školy v Kopřivnici. Tato škola a automobilka Tatra Trucks úspěšně spolupracují již několik let, čehož důkazem je ocenění v rámci soutěže School friendly. V rámci této soutěže získala škola v loňském roce za spolupráci s kopřivnickou automobilkou cenu Magazínu Positive Business and Style za „Positivní počin v oblasti spolupráce škola – firma“. Projekt Tatra do škol tak rozšíří již existující spolupráci obou institucí. Vozidlo sestavené studenty bude sloužit Střední škole a Vyšší odborné škole v Kopřivnici pro potřeby její vlastní autoškoly.

Tatra do škol se letos vrací i do dvou škol Pardubického kraje. Jak Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, tak i Střední škola automobilní Holice se do stavby automobilů Tatra Phoenix již v minulosti zapojily. Tatry Phoenix, které studenti těchto pardubických škol poskládali, slouží ve Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. Posledně si pardubičtí silničáři převzali vůz Tatra Phoenix od Střední školy automobilní Holice loni v září. Automobily, které letos studenti pardubických středních škol zkompletují, budou taktéž odevzdány do užívání krajské Správě a údržbě silnic.

Projekt Tatra do škol vznikl v roce 2018 z iniciativy společnosti Tatra Trucks s cílem motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů. Společně s kopřivnickou automobilkou se na projektu aktivně podílejí i její partneři, kterými jsou technické školy, krajské správy údržby silnic, společnosti dealerské sítě Tatra Trucks a jednotlivé kraje napříč republikou. V roce 2022 se projekt Tatra do škol rozšířil i na Slovensko. Žáci vybraných středních škol s technickým zaměřením mají unikátní možnost zkompletovat vlastní nákladní automobil Tatra, který pak najde uplatnění v běžném provozu v různých krajských institucích a díky tomu mohou studenti propojovat své teoretické znalosti s praxí.

Prostřednictvím projektu Tatra do škol automobilka Tatra Trucks pomáhá, společně s dealery vozů Tatra, vychovávat nové pracovníky v oblasti Automotive a opravy nákladních vozidel. Prvním krajem, ve kterém se projekt Tatra do škol v roce 2018 realizoval, byl Kraj Vysočina. Od té doby se do projektu zapojily školy z dalších krajů napříč Českem a Slovenskem. Tatra do škol si v roce 2019 vysloužila i ocenění School Friendly, kterou udělují Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa. Automobilka Tatra Trucks a.s. zaměstnává více než 1400 lidí a dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie a.s. zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Akcionáři automobilky Tatra Trucks jsou průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a skupina Promet Group.

