Průmyslové turné společnosti GDELS k projektu ASCOD 2 otevírá brány k miliardovým zakázkám pro české firmy

Po celý minulý týden vysocí manažeři skupiny General Dynamics European Land Systems (GDELS) cestovali po několika českých krajích, aby se setkali s představiteli různých českých státních i soukromých průmyslových podniků a jednali s nimi o možné budoucí spolupráci. Mezinárodní tým společnosti GDELS, předního evropského výrobce pozemní vojenské a speciální techniky i systémů, který je součástí americké skupiny General Dynamics Corporation, v druhém červencovém týdnu podnikl pracovní cestu po několika lokalitách České republiky, aby se setkal se zástupci významných českých firem. Během tohoto průmyslového turné přední manažeři GDELS hledali partnery mezi soukromými i státními průmyslovými podniky pro program výroby, vývoje a dodávek pásových obrněných vozidel ASCOD 2 i pro další projekty v oblasti kolových obrněných vozidel a mostních vozidel. Proto byli v týmu GDELS zastoupeni nákupčí ze všech poboček evropského koncernu. Vozidla ASCOD 2 společnost GDELS plánuje nabídnout české armádě v rámci připravovaného výběrového řízení na nástupce končících vozidel BVP-2 ve výzbroji AČR.

Jens Bauer

Obrněnec ASCOD 2 už má české komponenty

Soutěž na nové bojové vozidlo pěchoty, nejdražší zakázka v historii Armády ČR s objemem cca 50 miliard Kč, se blíží, a zahraniční společnosti, které se hodlají tenderu účastnit, si předcházejí české průmyslové podniky. Právě zakázky pro české firmy budou jedním z významných kritérií při rozhodování, protože obrovský výdaj na nový zbraňový systém tak může mít pozitivní efekt na českou ekonomiku. Lídrem v průmyslové spolupráci mezi uchazeči je zatím společnost GDELS, která nabízí obrněnec ASCOD 2. Ten už totiž na rozdíl od konkurentů součástky vyrobené českým průmyslem obsahuje. Jedná se například o moderní přední i zadní světla, která vyvinula a vyrobila společnost Ray Service ze St. Města u Uh. Hradiště.

GDELS rozhodně není ve vztahu k českému průmyslu nováčkem. Na rozdíl od konkurentů má již z minulosti zkušenosti se zapojením českých firem do velkých projektů, konkrétně šlo například o výrobu a vývoj několika verzí kolového obrněnce Pandur II 8x8, v rámci kterého musela GDELS splnit offsetový závazek ve výši přes 18 miliard Kč. Právě v této výši dostaly české firmy díky projektu Pandur II 8x8 zakázky. Pro některé z nich se navíc jednalo o cennou referenci, která zvýšila jejich konkurenceschopnost na světových trzích. Proto zástupci GDELS v minulém týdnu během průmyslového turné navštívili například i VOP CZ, kde vedle vedení tohoto státního podniku jednali i s odborníky Vojenského technického ústavu a Vojenského výzkumného ústavu. Právě VOP CZ i státní technické a výzkumné ústavy se ve spolupráci s GDELS v minulosti podílely na programu Pandur II 8x8 pro českou armádu. Pokud by AČR vybrala v tenderu vozidlo ASCOD 2, bylo by v tomto případě na co navazovat.

U projektu nového bojového vozidla pěchoty pro Armádu ČR se firmy, které plánují účast ve výběrovém řízení, většinou prezentují jednoduchými v současnosti nezávaznými memorandy uzavíranými s různými českými firmami, jež obsahují klausule o případné spolupráci, pokud v soutěži uspějí se svým produktem. Přístup koncernu GDELS je ale jiný. Místo podepisování nezávazných dokumentů objela delegace manažerů GDELS z Německa, Rakouska, Španělska a Švýcarska během tří dnů od 10. do 12. 7. několik krajů a v každém místě vyjednávala hned s několika místními firmami. Po úvodních prezentacích a vzájemném představení manažeři GDELS absolvovali sérii individuálních jednání se zástupci českých firem. Některé podniky jim už byly známy díky spolupráci v minulosti, ovšem uvítali i možnost setkání s pro ně neznámými regionálními firmami, tak říkajíc na slepo. Tímto způsobem hledali nové možnosti spolupráce, seznamovali se schopnostmi českých firem, které projevily zájem o setkání a kooperaci, získali nové kontakty, a tím i základ pro pokračující komunikaci, jež se může stát základem pro nové obchodní vztahy.