Zdechovský (KDU-ČSL): Deportace dětí do Ruska jsou válečný zločin

Když jsme společně s kolegy z několika politických frakcí položili Evropské komisi otázky k deportacím ukrajinských dětí do Ruska, chtěli jsme jediné: aby se z jejich návratu nestalo zapomenuté téma. Dnes máme odpověď.
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Evropská komise potvrzuje, že návrat unesených ukrajinských dětí zůstává jednou z jejích priorit. EU na ochranu a pomoc těmto dětem uvolnila téměř 50 milionů eur, podporuje iniciativu Bring Kids Back, financuje dokumentování těchto zločinů, pomáhá s jejich vyšetřováním a uvalila sankce na více než 130 osob a subjektů, které se na deportacích, násilných přesunech či indoktrinaci dětí podílejí.
To je správně.
Nucené odvádění dětí z okupovaných území není vedlejším důsledkem války. Je to vážný válečný zločin a pokus připravit děti o jejich rodiny, domov i identitu. Na Rusko nesmí být v této věci zapomenuto ani při jednáních o budoucím míru. Skutečný a spravedlivý mír nemůže znamenat, že tisíce unesených dětí zůstanou v Rusku.
Na jejich návratu musíme trvat až do posledního dítěte.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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