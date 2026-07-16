Zdechovský (KDU-ČSL): Deportace dětí do Ruska jsou válečný zločin

16.07.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odvádění ukrajinských dětí z okupovaných území

Zdechovský (KDU-ČSL): Deportace dětí do Ruska jsou válečný zločin
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Když jsme společně s kolegy z několika politických frakcí položili Evropské komisi otázky k deportacím ukrajinských dětí do Ruska, chtěli jsme jediné: aby se z jejich návratu nestalo zapomenuté téma. Dnes máme odpověď.

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Evropská komise potvrzuje, že návrat unesených ukrajinských dětí zůstává jednou z jejích priorit. EU na ochranu a pomoc těmto dětem uvolnila téměř 50 milionů eur, podporuje iniciativu Bring Kids Back, financuje dokumentování těchto zločinů, pomáhá s jejich vyšetřováním a uvalila sankce na více než 130 osob a subjektů, které se na deportacích, násilných přesunech či indoktrinaci dětí podílejí.

To je správně.

Nucené odvádění dětí z okupovaných území není vedlejším důsledkem války. Je to vážný válečný zločin a pokus připravit děti o jejich rodiny, domov i identitu. Na Rusko nesmí být v této věci zapomenuto ani při jednáních o budoucím míru. Skutečný a spravedlivý mír nemůže znamenat, že tisíce unesených dětí zůstanou v Rusku.

Na jejich návratu musíme trvat až do posledního dítěte.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

děti , KDU-ČSL , Ukrajina , Zdechovský

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

xxxxxxxxxxxxxx, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuselubkral , 16.07.2026 11:37:42
Deportace do Ruska znamená že si zachránili život..... Ukrajinci by je povraždili.... Zejména ty co nejsou od mala vychovávany v lásce k nacismu a banderismu.... Nejlepší na všem je to, že ty děti co Rusko uneslo se nalézají často v Německu... Ta prpaganda nadělá často svinčík....

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