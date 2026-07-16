Výprask v Ankaře, tvrdil Pavel. Jenže promluvil i Babiš

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
„Rozhodně to nevnímám jako soutěž ani jako situaci, ve které bychom měli hodnotit, kdo vyhrál nebo prohrál, případně o kolik. Prohrou bylo, že jsme se nedokázali dohodnout. Tak to jednoznačně vnímám. Zároveň musím říct, že jsem měl až do poslední chvíle snahu o dohodu a kompromis, protože jsem to považoval za civilizovanější nejen vůči našim občanům, které dlouhá debata unavovala a už příliš nerozlišovali, co je vlastně podstatou sporu. Ten byl často zjednodušován na to, že umíněný prezident chce za každou cenu židli na summitu. Tak to rozhodně nebylo,“ nechal se slyšet prezident.
Zdůraznil, že na devatenácti summitech NATO zastupoval Česko prezident republiky v roli vedoucího delegace a pouze jednou zastupoval Česko premiér. Stalo se tak na žádost tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který byl v době konání summitu nemocen.
„Existovala tedy jednoznačná ústavní praxe. Vláda se rozhodla ji v podstatě svévolně, bez dohody, porušit a nastavit pravidla jinak. Nemohl jsem to vnímat jinak než jako snahu omezit pravomoci prezidenta a z principu se proti tomu postavit. To podstatné na summitu ale nebylo, kdo nás bude zastupovat, nýbrž s čím tam vystoupíme. I proto jsem se s vládou dlouhodobě snažil mluvit o podstatných věcech – jak bude Česká republika prezentovat naplňování svých závazků, a to nejen z hlediska výdajů ve vztahu k HDP, ale také ve vztahu k naplňování konkrétních schopností, které představuje bojeschopná a použitelná armáda,“ řekl prezident.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
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Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
„To byla událost. Žádné NATO a summit,“ řekl doslova Babiš. „Obrovskej doják, no,“ doplnil premiér.
V podcastu se přesto summitu věnoval a prohlásil, že „zoufalá opozice“ se snažila shodit i jeho podání ruky s prezidentem USA Donaldem Trumpem. „8,4 milionu zhlédnutí na sítích, Karle. Aby lidi viděli tu pravdu,“ řekl Babiš. „V neděli jsem točil video – speciál o Ankaře a tam jsem řekl tu pravdu. Tak, jak to bylo.“
Prezident Pavel na to reagoval výzvou k obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů k tématům zahraniční politiky, ale kvůli této výzvě se Babiš pořádně rozzlobil.
„Vážení, já vám teďka něco řeknu. Já jsem velice trpělivý a nekonfliktní člověk. Ale pan prezident vede proti nám skrytou válku už dlouho. Ono to začalo, pamatujete, jak jste šli s Alenkou naivně probrat ty důchody? Nebyla tam žádná špatná akustika. Byl to podraz. Takže to byl první podraz,“ vrátil se předseda vlády a šéf hnutí ANO ještě do doby, kdy vládl Petr Fiala (ODS) se svou koalicí a prezident pozval zástupce opozice a vlády na Hrad, aby probírali důchodovou reformu. Andrej Babiš byl v té době na dovolené a za hnutí ANO jednali Karel Havlíček a dnešní ministryně financí Alena Schillerová.
Členové vlády Petra Fialy zástupcům hnutí ANO vyčetli, že na schůzce na Hradě se chovali konstruktivně, ale po skončení schůzky otočili a tvrdili, že na Hradě byla asi špatná akustika. Jak již bylo naznačeno, Babiš tuto interpretaci odmítl a označil celou kauzu za „podraz“.
A Babiš hned pokračoval.
„Potom byl podraz ohledně střetu zájmů, že to mám říct veřejně. Nepravda. Potom byl podraz ohledně výměny rezortů u motoristů. Takže je mi líto, já chápu, že teď tady stojí, že pan prezident Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, no ale on vede proti nám skrytou permanentní kampaň,“ řekl premiér.
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Prezident Pavel naproti tomu po summitu NATO vyrazil na slovenský festival Pohoda. A tam mluvil o údajném znepokojení západních lídrů, že ztrácejí střední Evropu. A tady šlo z Babišova pohledu o další podraz.
„To je absolutní skandál. … Pavel řekl, že jeho nejdůležitější emocí z Ankary je znepokojení lídrů západních států z vývoje ve střední Evropě, konkrétně ze Slovenska a Česka. … Takže mě americký prezident, se kterým já mluvím po večeři s Monikou, jedinému mi tam veřejně podá ruku, bavíme se spolu a tohle řekne on (prezident Petr Pavel), to je absolutní sprostá lež, skandální lež, a to je klasika, jak to on dělá,“ rozčílil se Andrej Babiš v podcastu.
Petr Pavel dal však v rozhovoru pro MF DNES najevo, že ve skutečnosti to bylo jinak.
„Někteří naši spojenci, byť nikoli oficiálně, ale v osobních rozhovorech, začínají vyjadřovat obavy, jestli se některými kroky nevzdalujeme společné cestě. To je naprosto legitimní. Mrzí mě, že si to někteří členové vlády, konkrétně například Karel Havlíček, vyložili jako lež,“ poznamenal prezident.
Vedle Andreje Babiše totiž o lži o obavách ze směřování Česka hovořil i Karel Havlíček.
„To je poměrně silné slovo a myslím si, že by taková slova ve vztahu k prezidentovi měl vážit, zvlášť když je nemá čím podložit,“ nechal se slyšet prezident.
„Kdyby nezaznívala, nezmiňoval bych se o nich. Nemám důvod si vymýšlet. V tomto případě mi jde především o důvěryhodnost České republiky. Pokud nás spojenci začnou vnímat nejprve jako vychytralého a později černého pasažéra, rozhodně nám to neprospěje. A nejen z hlediska obrany a bezpečnosti, ale ani v žádné jiné oblasti – ať už půjde o migraci, ekonomickou spolupráci nebo další témata. Ve všech těchto otázkách potřebujeme se spojenci jednat a potřebujeme být vnímáni jako důvěryhodní,“ zdůraznil Petr Pavel s tím, že obavy o směřování Česka slyšel na summitu NATO z úst více lidí.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
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Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Babiš přesto v podcastu Sorry jako trval na tom, že mu prezident Petr Pavel vrazil „kudlu do zad“.
„Jaké znepokojení, s kým on mluvil? Vždyť on s nikým nemluvil, s tím Finem mluvil zase? Tady s ním běhal po Praze. A víte, proč s ním běhal po Praze? Víte, proč ten Fin tady byl?“ ptal se Babiš v narážce na nedávnou návštěvu finského prezidenta Alexandera Stubba v českém hlavním městě.
„No, byl tady tendr na kolová vozidla. Finská firma Patria. 80 miliard. No nekup to,“ řekl Babiš s odkazem na snahu české armády nakoupit kolová vozidla. „A už tu byl ‚přítel po boku‘ a už běhali,“ pravil Andrej Babiš v narážce na prezidentova poradce Petra Koláře. „Takže o to jde,“ konstatoval Babiš.
Prezident Pavel se na Petra Koláře dívá jinak.
„Petr Kolář je nezávislou osobou, nemá status poradce a nemá s Hradem žádnou smlouvu. Známe se dlouhé roky. Ještě předtím, než jsem se rozhodl kandidovat, jsme spolu určitou dobu pořádali besedy, především na školách, o postavení Česka v NATO a EU. Brali jsme to spíše jako osvětu a vzdělávání mladé generace. Už tehdy jsme se v řadě názorů doplňovali. Vnímám ho jako zkušeného diplomata, který naši zemi zastupoval ve čtyřech zemích, včetně Spojených států a Ruska. Je to tedy člověk, který má perspektivu, již je užitečné si vyslechnout. To ale nutně neznamená, že se jeho odborným doporučením musím za každou cenu řídit. Rozhodně nejsme v takovém vztahu, že by se všechno, co mi Petr Kolář řekne, stávalo realitou. Všichni moji spolupracovníci vědí, že naslouchám, ale názor si nakonec vytvářím sám, protože vím, že jsem to já, kdo za něj nese odpovědnost,“ řekl prezident.
Babiš v podcastu několikrát zopakoval, že prezident Pavel vyslovil „sprostou lež“, když mluvil o znepokojení některých politiků z možného dalšího vývoje v Česku.
„Prezident Pavel na Slovensku brutálně lže. Fakt, to je brutál,“ trval si na svém Babiš.
Prezident si stejně nekompromisně trval na tom, že summit NATO byl pro Česko „výpraskem“.
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