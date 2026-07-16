Ukrajinské drony vyrobíme v EU, jásá Brusel. Má to háček

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„Musíme spojit naše silné stránky,“ řekla von der Leyenová v projevu v Kyjevě na slavnostním ceremoniálu u příležitosti Dne ukrajinské státnosti. „Tato dohoda spojí ukrajinskou vynalézavost a evropskou průmyslovou kapacitu,“ uvedla. Citovala ji agentura Reuters.
Na summitu NATO v Ankaře minulý týden prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal další tři, čímž se celkový počet dohod zvýšil na devět. Středeční dohoda je však první, která má zahrnovat země a společnosti v celé EU. Je součástí nového partnerství EU a Ukrajiny v oblasti obranného průmyslu, které se podle Evropské komise do roku 2028 rozšíří i o protiraketové střely.
„Uděláme vše, co je nezbytné pro vybudování evropského protiraketového systému. Integrací všech evropských protiraketových schopností,“ řekl Zelenskyj ve svém projevu.
Ve svém prohlášení Komise uvedla, že bude spolupracovat s 19 zakládajícími partnery dohody o dronech, včetně společností se sídlem v EU, jako jsou Indra Group, Fincantieri (FCT.MI), Opens New Tab a Quantum Systems, a ukrajinských firem, jako je LLC Skyfall Industries.
Von der Leyenová uvedla, že nová iniciativa prolomí byrokratické bariéry a dohodne společné standardy, které by ukrajinským a evropským společnostem usnadnily vytváření společných podniků.
„Znalosti, které jste získal o tom, jak fungovat s drony a protidronovými systémy, jsou skutečně jedinečné,“ řekla von der Leyenová Zelenskému.
Háček je v tom, že za oživením ukrajinské výroby dronů stál ministr obrany Mychajlo Fedorov, který však před pár hodinami rezignoval na svou funkci. Padl s celou vládou, kterou ukrajinský prezident odvolal tím, že si nechal v parlamentu schválit odvolání dosavadní premiérky Svyrydenkové.
Server Kyiv Post upozornil, že Zelenskyj nijak nevysvětlil, proč Fedorova vyhodil. Sám Fedorov v prohlášení, které vydal na odchodu z funkce, upozornil, že na ministerstvu obrany je třeba dotáhnout tři důležité věci.
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Vedle toho se prý nepodařilo všechny vojenské zakázky převést do konkurenčního prostředí.
A za třetí se prý Fedorovovi nepodařilo vytvořit trvalou institucionální kulturu, v níž by úředníci nesli odpovědnost za svá rozhodnutí.
Fedorov také uvedl, že ministerstvo po velkých ruských leteckých útocích zavedlo hodnocení po akcích. Uvedl, že míra zachycení dronů se zvýšila z 83 % na 91 %, zatímco míra zachycení řízených střel se zvýšila ze 47 % na 87 %.
Hlavní město Kyjev zasáhly další balistické střely. Dva lidé byli zabiti, šest dalších zraněno. O dalším ruském úderu v hlavním městě informoval server The Kyiv Independent.
„K explozím došlo v době, kdy se Ukrajinci stále vzpamatovávali ze zprávy, že jen před několika hodinami byl ministr obrany Mychajlo Fedorov po necelém roce ve funkci odvolán ze své funkce,“ napsal k tématu server.
Své poslední prohlášení v roli ministra zakončil Fedorov slibem, že bude i nadále usilovat o stejný cíl: porazit Rusko.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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