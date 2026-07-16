Ukrajinské drony vyrobíme v EU, jásá Brusel. Má to háček

16.07.2026 7:34 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Tato dohoda spojí ukrajinskou vynalézavost a evropskou průmyslovou kapacitu,“ prohlásila po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k dohodě o společné výrobě dronů, ve které mají státy EU hrát zásadní roli. Má to však háček. Ministr obrany Ukrajiny Fedorov, který prosazoval sílu dronů, byl Zelenským vyhozen. Sám identifikoval tři zásadní problémy Ukrajiny.

Ukrajinské drony vyrobíme v EU, jásá Brusel. Má to háček
Foto: Z archivu Štěpána Kotrby
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EU a Ukrajina uzavřely „dohodu o dronech“ na zvýšení produkce a založení společných podniků. Podepsali ji předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a prezident Volodymyr Zelenskyj. Dohoda nabízí „bezpečná výrobní místa“ pro Ukrajinu. EU bude na oplátku těžit z ukrajinských odborných znalostí.

„Musíme spojit naše silné stránky,“ řekla von der Leyenová v projevu v Kyjevě na slavnostním ceremoniálu u příležitosti Dne ukrajinské státnosti. „Tato dohoda spojí ukrajinskou vynalézavost a evropskou průmyslovou kapacitu,“ uvedla. Citovala ji agentura Reuters.

Na summitu NATO v Ankaře minulý týden prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal další tři, čímž se celkový počet dohod zvýšil na devět. Středeční dohoda je však první, která má zahrnovat země a společnosti v celé EU. Je součástí nového partnerství EU a Ukrajiny v oblasti obranného průmyslu, které se podle Evropské komise do roku 2028 rozšíří i o protiraketové střely.

„Uděláme vše, co je nezbytné pro vybudování evropského protiraketového systému. Integrací všech evropských protiraketových schopností,“ řekl Zelenskyj ve svém projevu.

Ve svém prohlášení Komise uvedla, že bude spolupracovat s 19 zakládajícími partnery dohody o dronech, včetně společností se sídlem v EU, jako jsou Indra Group, Fincantieri (FCT.MI), Opens New Tab a Quantum Systems, a ukrajinských firem, jako je LLC Skyfall Industries.

Von der Leyenová uvedla, že nová iniciativa prolomí byrokratické bariéry a dohodne společné standardy, které by ukrajinským a evropským společnostem usnadnily vytváření společných podniků.

„Znalosti, které jste získal o tom, jak fungovat s drony a protidronovými systémy, jsou skutečně jedinečné,“ řekla von der Leyenová Zelenskému.

Háček je v tom, že za oživením ukrajinské výroby dronů stál ministr obrany Mychajlo Fedorov, který však před pár hodinami rezignoval na svou funkci. Padl s celou vládou, kterou ukrajinský prezident odvolal tím, že si nechal v parlamentu schválit odvolání dosavadní premiérky Svyrydenkové.

Server Kyiv Post upozornil, že Zelenskyj nijak nevysvětlil, proč Fedorova vyhodil. Sám Fedorov v prohlášení, které vydal na odchodu z funkce, upozornil, že na ministerstvu obrany je třeba dotáhnout tři důležité věci.

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Zaprvé uvedl, že jeho tým nedokončil organizační transformaci ministerstva obrany podle toho, co nazval „standardy NATO a zdravým rozumem“. Fedorov napsal, že ačkoli byla zavedena nová struktura, propuštěni úředníci a zahájena řada reformních procesů, ministerstvo mělo rozhodněji jednat proti těm, kteří brání změnám.

Vedle toho se prý nepodařilo všechny vojenské zakázky převést do konkurenčního prostředí.

A za třetí se prý Fedorovovi nepodařilo vytvořit trvalou institucionální kulturu, v níž by úředníci nesli odpovědnost za svá rozhodnutí.

Fedorov také uvedl, že ministerstvo po velkých ruských leteckých útocích zavedlo hodnocení po akcích. Uvedl, že míra zachycení dronů se zvýšila z 83 % na 91 %, zatímco míra zachycení řízených střel se zvýšila ze 47 % na 87 %.

Hlavní město Kyjev zasáhly další balistické střely. Dva lidé byli zabiti, šest dalších zraněno. O dalším ruském úderu v hlavním městě informoval server The Kyiv Independent.

„K explozím došlo v době, kdy se Ukrajinci stále vzpamatovávali ze zprávy, že jen před několika hodinami byl ministr obrany Mychajlo Fedorov po necelém roce ve funkci odvolán ze své funkce,“ napsal k tématu server.

Své poslední prohlášení v roli ministra zakončil Fedorov slibem, že bude i nadále usilovat o stejný cíl: porazit Rusko.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://www.kyivpost.com

https://www.reuters.com

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EU , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , zbraně , Reuters , Kyiv Post , drony , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Kyiv Independent , Fedorov

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