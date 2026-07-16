Ministr Havlíček: Posílíme využití umělé inteligence ve firmách

Do veřejné soutěže bylo podáno 318 návrhů projektů, požadujících dotaci o celkovém objemu 4,27 mld. Kč. Částkou 630 mil. Kč bude podpořeno čtyřicet nejlépe hodnocených projektů, zaměřených na výzkum v oblasti umělé inteligence a její aplikace do podnikových procesů a do vývoje nových produktů na trhu. Další jsou připraveny v zásobníku a více než 30 z nich ještě může být následně podpořeno v závislosti na přípravě rozpočtu na rok 2027.
„Cílem podpory v programu TWIST je intenzivní výzkum a vývoj v oblastech, jejichž rozvoj je rozhodující pro zvýšení inovačního potenciálu českých firem, konkrétně v oblasti umělé inteligence. Program TWIST tak pomáhá soustředit veřejné prostředky do odvětví perspektivních pro podnikání i pro výzkumnou spolupráci,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
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O podporu mohly žádat malé, střední i velké podniky ze všech regionů České republiky, a to na projekty, které budou řešit samy či ve spolupráci s dalšími podniky, vysokými školami nebo jinými výzkumnými organizacemi. Maximální výše dotace na projekt je 30 mil. Kč a bude poskytnuta až na 70 % způsobilých nákladů projektu.
„Podpořené projekty plánují docílit zavedení umělé inteligence do výsledků druhu software, prototyp, poloprovoz či ověřená technologie prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Tyto nové výsledky mají potenciál přinést nové postupy a užitné vlastnosti produktů, a zároveň zvýšit ekonomické přínosy podniků a podpořit hospodářský růst. Spolupráce na projektech navíc rozšíří vazby mezi soukromým sektorem a univerzitami a ostatními výzkumnými organizacemi a také motivuje podniky k vyšším investicím do výzkumných aktivit,“ dodává vrchní ředitel sekce výzkumu, vývoje a inovací MPO Martin Švolba.
Seznam projektů, které budou podpořeny, a další podrobnosti o programu TWIST jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v rubrice Podpora výzkumu, vývoje a inovací ZDE.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
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