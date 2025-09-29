Ředitelství silnic a dálnic dokončilo D6 ve Středočeském kraji

Jedná se o stavby Hořesedly, přeložka a Hořovičky, obchvat. ŘSD tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve Středočeském kraji. Práce zatím vyšly na víc než 3,8 miliardy Kč bez DPH, z toho téměř 60 procent zaplatí Evropská unie. ŘSD zároveň zprovoznilo odpočívku Kolešov, kde je 62 míst pro nákladní auta a 107 pro osobní.
„Zprovozněním úseků u Hořoviček a Hořesedel v celkové délce téměř 15 kilometrů jsme dokončili D6 ve Středočeském kraji. V Karlovarském a Ústeckém kraji se staví dalších 27 kilometrů dálnice D6. Každý nový kilometr znamená bezpečnější a rychlejší cestování. A D6 je jednou z dálnic, jejichž dostavba v posledních letech významně pokročila. Děláme vše pro to, aby celá dálnice z Prahy do Karlových Varů byla hotová v roce 2028,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.
Úsek u Hořesedel navazuje na loni otevřenou část D6 u Krupé, na jejímž financování se výrazně podílela EU z Programu Doprava 2021-2027. Součástí úseku je 12 mostů a mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Kněževes. Na úseku u Hořoviček je šest mostů, MÚK Jesenice i dvě protihlukové stěny dlouhé 1,2 kilometru. Zajímavostí je lehčený násyp ze strusky z elektrárny v Počeradech. Šlo o 300 000 metrů krychlových. Měrná tíha lehčeného násypu je o třetinu lehčí než násypu ze zeminy. Úseky Hořesedly a Hořovičky se navíc povedlo při výstavbě spojit. Původní plán byl, že úsek u Hořesedel se zprovozní pomocí provizorní komunikace a napojení zpět na I/6. Díky tomu, že se práce na obchvatu Hořoviček podařilo o tři měsíce zrychlit, se oba úseky otevřely naráz a provizorní komunikace nebyla potřeba.
„Průtah silnice I/6 obcemi Hořesedly a Hořovičky byly nejhorší úseky, které teď na I/6 byly, protože se jednalo o dopravní zátěž v obcích. Dostavba dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je pro ŘSD zásadní prioritou, což je na rozestavěnosti této dálnice v posledních letech také vidět. Letos jsme začali stavět úseky Knínice – Bošov a Žalmanov – Knínice, dohromady 15 kilometrů. A dotahujeme přípravu dvou posledních úseků v Karlovarském kraji, od Žalmanova přes Olšová Vrata až do Karlových Varů, což je posledních nerozestavěných 15 kilometrů. Jejich realizaci plánujeme zahájit příští rok,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Ze zhruba 114 kilometrů dlouhého spojení mezi hlavním městem a Karlovými Vary zbývá dokončit necelých 43 kilometrů dálnice. Dálniční propojení těchto dvou měst by mělo být hotové v roce 2028.
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 261,8 kilometrů nových staveb. Jedná se o 187 km dálnic a 74,8 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 128,2 km dálnic a silnic I. třídy.
autor: Tisková zpráva