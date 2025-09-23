Ředitelství vodních cest: Lodě mohou doplout z Otrokovic až do Hodonína

První lodě tak díky nové komoře a upravenému korytu říčky Radějovky dopluly z Výklopníku až do Hodonína. Starostové obcí Rohatec a Sudoměřice vzájemným předáním vod Baťova kanálu a řeky Moravy symbolicky propojili dosud v tomto úseku oddělené vodní cesty. Zkušební provoz pro veřejnost bude probíhat po dobu dvou posledních víkendů v září, vždy od pátku do neděle. Úsek Moravy mezi Rohatcem a Hodonínem v délce 7 km se tak napojil na stávajících 53 km Baťova kanálu vedoucího z Otrokovic.
„Baťův kanál dostává po téměř devadesáti letech své čtrnácté zdymadlo. Byl sice vybudován za účelem závlah a dopravy lignitového uhlí z Rohatce do Baťových závodů v Otrokovicích, ale nedlouho po svém dokončení ve 30. letech minulého století se začal využívat i pro rekreační plavbu. A právě pro tu byl v roce 1995 znovu zprovozněn. Baťův kanál má obrovský turistický potenciál a Ministerstvo dopravy rozvoj rekreační plavby po jeho vodách dlouhodobě podporuje. Nyní startujeme zkušební provoz a já se moc těším, až 1. května příštího roku uvedeme toto dílo do plného pravidelného provozu pro veřejnost,“ řekl Václav Bernard, náměstek ministra dopravy.
„Stavební práce byly zahájeny téměř přesně před dvěma lety. I přes několikatýdenní zdržení, které způsobily loňské zářijové povodně, se podařilo stavbu pro veřejnost zprovoznit ještě před ukončením letošní plavební sezóny. Za to patří velký dík především zhotoviteli, ale i celému projektovému týmu. Po desetiletích příprav se prodloužení Baťova kanálu do Hodonína stalo realitou,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.
„Prodloužení Baťova kanálu do Hodonína bylo dlouhodobou prioritou Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj se na přípravě této jedinečné stavby aktivně podílel například tím, že pomohl financovat vyčištění úseku od Výklopníku po novou plavební komoru. Napojení Rohatce a Hodonína na oblíbenou vodní cestu výrazně rozšiřuje turistické možnosti v regionu,“ konstatuje Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.
„Každá stavba má své výzvy – a tady to byla mimo jiné povodeň, která zasáhla náročné práce na zaústění Radějovky. O to víc si cením profesionálního přístupu všech zúčastněných. Jako vedoucí člen sdružení velmi oceňujeme hladkou spolupráci napříč celým projektem – mezi stavebními týmy, projektanty i investorem a správcem vodní cesty. Díky tomu se podařilo stavbu uvést do zkušebního provozu ještě před koncem plavební sezony,“ sdělil Tomáš Hrabina, ředitel oblasti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.
„Oproti původně projektovanému řešení jsme se s investorem dohodli, že opravu jezu a výstavbu nové plavební komory budeme provádět souběžně v jedné velké stavební jímce a vody z říčky Radějovky převedeme zcela mimo stavbu bočním obtokem. Na začátku nás toto rozhodnutí mírně zdrželo, na konci však vidíme, že bylo správné. Díky paralelním pracím na jezu a komoře se nám podařilo zpoždění dohnat a i přes další překážky, které způsobily povodně, dokončit stavbu v souladu s harmonogramem. Velmi mě těší, že někdejší ambiciózní vodohospodářský projekt Tomáše Bati je po 90 letech konečně kompletní a že jsme mohli být u toho. S trochou nadsázky lze říct, že Hodonínsko se i díky tomu mění v Holandsko,“ říká Lubomír Mik, vedoucí projektu za společnost Metrostav DIZ s.r.o, která byla dodavatelem plavební komory a jezu.
Společnost SWIETELSKY stavební, která je vedoucím členem sdružení zhotovitelů SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL, v rámci projektu rozšiřovala koryto říčky Radějovky, vybudovala oba hospodářské mosty a realizovala také nový biokoridor. Jeho součástí je nově vytvořené koryto drobného vodního toku s několika tůněmi, které mají za cíl obnovit přirozené prvky lužní krajiny. Plavební komoru a jez naopak realizoval druhý člen sdružení, společnost Metrostav DIZ. Práce na zaústění Radějovky do řeky Moravy i rozestavěnou plavební komoru však zasáhla loňská povodeň, která způsobila škody a stavbu dočasně zbrzdila.
Nová plavební komora Rohatec – Sudoměřice má obdobné rozměry jako jiné plavební komory na Baťově kanále a překonává výškový rozdíl (spád) 2,7 m mezi jezem Sudoměřice na Baťově kanále a hladinou v řece Moravě. Přilehlý jez Sudoměřice z 30. let 20. století prošel kompletní obnovou a zajistí spolehlivé udržování hladiny pro plavbu na Baťově kanále až po Petrov. Dalších 800 m navazujícího koryta říčky Radějovky tvořící státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou od plavební komory až po ústí do řeky Moravy bylo prohloubeno a rozšířeno na 6 m. Unikátní jsou rozsáhlá environmentální opatření v podobě přeložky regionálního biokoridoru na české straně, tvořeného vegetačním pásem s drobnou vodotečí.
Celkové stavební náklady dosáhnou výše 339,8 mil. Kč bez DPH, z toho prodloužení vodní cesty s plavební komorou činí 262 mil Kč bez DPH a oprava jezu Sudoměřice 77,8 mil. Kč bez DPH. Stavební náklady financuje Státní fond dopravní infrastruktury České republiky.
Plavební komora bude v provozu od pátku 19.9.2025 (v pátek od 11:00 hodin) do neděle 21.9.2025 a další víkend od pátku 26.9.2025 do neděle 28.9.2025 vždy od 9:30 do 18:00 hodin s pauzou od 13:30 do 14:00 hodin, obdobně jako na jiných plavebních komorách Baťova kanálu.
autor: Tisková zpráva