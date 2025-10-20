Jednání u Orbána: Kallasová, Leyenová, Rutte. Kdo chce válku, ten tam nebude, říká expert

Minulý týden se objevila zpráva, že se opět setkají prezidenti USA a Ruska, Vladimir Putin a Donald Trump. A to v maďarské Budapešti. V médiích se řeší zejména, jak se Putin do Budapešti dostane, méně pak už co bude obsahem jednání.
Dle listu Washington Post, jehož informace pocházejí od dvou výše postavených činitelů v Trumpově administrativě, Putin v telefonickém hovoru s Trumpem požadoval, aby se Ukrajina vzdala celého Doněcku jako podmínku pro ukončení války, tedy že ze svých požadavků neslevuje.
Objevily se také zprávy, že Trumpovo jednání se Zelenským v USA bylo vyhrocené. K přislíbení raket Tomahawk nedošlo, naopak dle Financial Times Trump přesvědčoval Zelenského, aby na Putinovy podmínky přistoupil, jinak Ukrajinu zničí. Jednání se prý zvrhlo v pokřikování a Trump velice nadával. Podle zákulisních informací Trump také přiznal, že se ruská ekonomika nehroutí a zahodil mapu Ukrajiny s vyznačenými pozicemi, protože už ho nebavilo se na ni pořád dívat. Nakonec Trump vydal prohlášení, že by se měla válka zastavit na současných pozicích a že se obě země mají prohlásit za vítěze. To už zavrhl bývalý ruský prezident Medveděv, podle kterého by na něco takového nepřistoupili ani ukrajinští nacionalisté. Po neúspěšném jednání Zelenskyj opět svolává evropskou „koalici ochotných“.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Dle Doctorowa se před telefonátem odehrály tajné rozhovory, ve kterých dali Rusové jasně najevo, že pokud budou Tomahawky dodány, tak vyhlásí Ukrajině válku a v Kyjevu nezůstane kámen na kameni. Tato zpráva byla ve Washingtonu přijata a vyhodnocena a byl z ní učiněn závěr, že se Tomahawky dodávat nebudou, naopak se připraví závěrečné jednání o ukončení války.
Poznamenal, že už jen to, že se jednání konají v Maďarsku, je symbol sám o sobě. A odhalil, že v Moskvě se odehrál důležitý spor. „Nástupce Lavrova“ Sergej Rjabkov, náměstek ministra zahraničí řekl, že dodání zmíněných raket by zničilo vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy. „Což je jiný výraz pro válku,“ podotkl odborník. Za to byl Rjabkov pokárán poradcem prezidenta Ušakovem, mluvčím Peskovem a nakonec i samotným Putinem. Veřejně. „To se nestává. Číslo dvě na ministerstvu zahraničí není nikdy veřejně kritizován. A tady se to stalo,“ vysvětlil.
A dodal, že to znamená, že Putinova strategie je, aby Trump zůstal oddělen od evropských válkychtivých. Proto Trumpovi ustupuje a řekl, že Tomahawky by poškodily americko-ruské vztahy, i když by je ve skutečnosti zničily. Dále, podle Doctorowa si Putin dává pozor, aby Trumpa do ničeho nenutil. „Vzhledem k tomu, jak nadutý je Trump, by to byl špatný nápad,“ podotkl. Nicméně, v zákulisí prý Washington dostal zprávu, že to znamená zničení vztahů a že bude následovat destrukce Ukrajiny.
A proč v Budapešti? Orbán je prý v Evropě Putinovi nejblíž a chce sehrát roli mírotvůrce. „Můžete si být jistí, že válečníci v Evropě, von der Leyenová, Rutte, Kaja Kallasová, ministryně zahraničí EU, nebudou u jednání. Pokud se mýlím a budou tam, tak se nic nedohodne. Ale pokud se nemýlím a nejsou tam, tak bude jasné, že Evropa žádnou geopolitickou sílu nemá a nic neznamená. A světu bude také jasné, že Evropa je rozdělená, na ty, které jsem zmínil, kteří chtějí válku, a na ty, kteří chtějí usmíření a návrat normálních vztahů s velkým východním sousedem. Což jsou teď tři státy. Slovensko, Česko a Maďarsko. Není to jen Orbán,“ uvedl Doctorow.
Že se evropští lídři budou snažit odradit Trumpa od toho, aby se dohodl na míru, si myslí také politolog Glenn Diesen.
With the risk of peace breaking out, European leaders will do their best to comvince Trump to keep the war going pic.twitter.com/aJjAwhddvV— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) October 18, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.