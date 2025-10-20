Jednání u Orbána: Kallasová, Leyenová, Rutte. Kdo chce válku, ten tam nebude, říká expert

20.10.2025 8:00 | Zprávy

Prezidenti USA a Ruské federace se mají sejít v Budapešti. Podle odborníka na Rusko Gilberta Doctorowa je to poslední šance mír dohodnout. Odhaduje, že když se začalo mluvit o dodání raket Tomahawk, Rusové dali jasně najevo, že na Ukrajině pak „nezůstane kámen na kameni“. A také uvedl, že je jisté, že váleční štváči jako Kallasová nebo von der Leyenová u jednání nebudou. Kdyby ano, tak by se nic nedohodlo.

Jednání u Orbána: Kallasová, Leyenová, Rutte. Kdo chce válku, ten tam nebude, říká expert
Foto: ČT24
Popisek: Vladimir Putin a Donald Trump

Minulý týden se objevila zpráva, že se opět setkají prezidenti USA a Ruska, Vladimir Putin a Donald Trump. A to v maďarské Budapešti. V médiích se řeší zejména, jak se Putin do Budapešti dostane, méně pak už co bude obsahem jednání.

Dle listu Washington Post, jehož informace pocházejí od dvou výše postavených činitelů v Trumpově administrativě, Putin v telefonickém hovoru s Trumpem požadoval, aby se Ukrajina vzdala celého Doněcku jako podmínku pro ukončení války, tedy že ze svých požadavků neslevuje.

Objevily se také zprávy, že Trumpovo jednání se Zelenským v USA bylo vyhrocené. K přislíbení raket Tomahawk nedošlo, naopak dle Financial Times Trump přesvědčoval Zelenského, aby na Putinovy podmínky přistoupil, jinak Ukrajinu zničí. Jednání se prý zvrhlo v pokřikování a Trump velice nadával. Podle zákulisních informací Trump také přiznal, že se ruská ekonomika nehroutí a zahodil mapu Ukrajiny s vyznačenými pozicemi, protože už ho nebavilo se na ni pořád dívat. Nakonec Trump vydal prohlášení, že by se měla válka zastavit na současných pozicích a že se obě země mají prohlásit za vítěze. To už zavrhl bývalý ruský prezident Medveděv, podle kterého by na něco takového nepřistoupili ani ukrajinští nacionalisté. Po neúspěšném jednání Zelenskyj opět svolává evropskou „koalici ochotných“.

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

85%
11%
4%
hlasovalo: 16003 lidí
K tomu, jaká je situace a co se bude řešit na setkání v Budapešti se v pořadu Spotlight vyjádřil odborník na Rusko, Gilbert Doctorow. Uvedl, že setkání v Budapešti je poslední šancí Putina najít nějakou dohodu s Trumpem na ukončení války. A Zelenskyj měl prý pravdu, když řekl, že hrozba dodaných Tomahawků donutila Putina k jednání. Protože byl doma kritizován, že vypadá slabý kvůli tomu, že konflikt vede umírněně a dovoluje, aby byly ruské červené linie překročeny bez trestu.

Dle Doctorowa se před telefonátem odehrály tajné rozhovory, ve kterých dali Rusové jasně najevo, že pokud budou Tomahawky dodány, tak vyhlásí Ukrajině válku a v Kyjevu nezůstane kámen na kameni. Tato zpráva byla ve Washingtonu přijata a vyhodnocena a byl z ní učiněn závěr, že se Tomahawky dodávat nebudou, naopak se připraví závěrečné jednání o ukončení války.

Poznamenal, že už jen to, že se jednání konají v Maďarsku, je symbol sám o sobě. A odhalil, že v Moskvě se odehrál důležitý spor. „Nástupce Lavrova“ Sergej Rjabkov, náměstek ministra zahraničí řekl, že dodání zmíněných raket by zničilo vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy. „Což je jiný výraz pro válku,“ podotkl odborník. Za to byl Rjabkov pokárán poradcem prezidenta Ušakovem, mluvčím Peskovem a nakonec i samotným Putinem. Veřejně. „To se nestává. Číslo dvě na ministerstvu zahraničí není nikdy veřejně kritizován. A tady se to stalo,“ vysvětlil.

Fotogalerie: - Macinku ne!

Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prost...

A dodal, že to znamená, že Putinova strategie je, aby Trump zůstal oddělen od evropských válkychtivých. Proto Trumpovi ustupuje a řekl, že Tomahawky by poškodily americko-ruské vztahy, i když by je ve skutečnosti zničily. Dále, podle Doctorowa si Putin dává pozor, aby Trumpa do ničeho nenutil. „Vzhledem k tomu, jak nadutý je Trump, by to byl špatný nápad,“ podotkl. Nicméně, v zákulisí prý Washington dostal zprávu, že to znamená zničení vztahů a že bude následovat destrukce Ukrajiny.

A proč v Budapešti? Orbán je prý v Evropě Putinovi nejblíž a chce sehrát roli mírotvůrce. „Můžete si být jistí, že válečníci v Evropě, von der Leyenová, Rutte, Kaja Kallasová, ministryně zahraničí EU, nebudou u jednání. Pokud se mýlím a budou tam, tak se nic nedohodne. Ale pokud se nemýlím a nejsou tam, tak bude jasné, že Evropa žádnou geopolitickou sílu nemá a nic neznamená. A světu bude také jasné, že Evropa je rozdělená, na ty, které jsem zmínil, kteří chtějí válku, a na ty, kteří chtějí usmíření a návrat normálních vztahů s velkým východním sousedem. Což jsou teď tři státy. Slovensko, Česko a Maďarsko. Není to jen Orbán,“ uvedl Doctorow.

Že se evropští lídři budou snažit odradit Trumpa od toho, aby se dohodl na míru, si myslí také politolog Glenn Diesen.

Psali jsme:

Kdo nahradí Putina? Ukrajina dopadne nedobře. Skála se rozjel
Čtvrt milionu za hajlující Merkelovou. Bystroň v bitvě s německými soudy
Rajchlův granát u Moravce. Porušení zákona. Ostrá debata skončila předčasně
„Pověsit Orbána.“ Fiala? To by v Česku neprošlo. Sociolog Hampl ostře

 

Zdroje:

https://t.co/aJjAwhddvV

https://twitter.com/Glenn_Diesen/status/1979497907712565587?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.ft.com/content/7960c6aa-dbfa-4a55-91e8-ae44601842ec

https://www.theguardian.com/world/2025/oct/19/zellenskyy-urges-allies-against-appeasing-russia-us-trip-cruise-missiles

https://www.washingtonpost.com/politics/2025/10/18/putin-trump-donetsk-war-ukraine/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Maďarsko , Putin , Orbán , FT , Washington Post , Guardian , Trump , Zelenskyj , Spotlight , Doctorow

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Povede summit Trump–Putin k dohodě o ukončení války?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Šebesta

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Vaše budoucnost s SPD

Pane Vondráčku, jaký vliv mají Svobodní jako koaliční partner SPD na sestavení vlády a na nominování ministrů? Budete tam někdo za vás nebo si je bude vybírat jen SPD? A jaká je teď vaše role jako koaličního partnera? Budete hlasovat pro vše, s čím přijde SPD, přeci jen mi přijde, že třeba v ekonomi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 30 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Drulák propojil Pavla a Koudelku s StB. Vážná souvislost

9:05 Drulák propojil Pavla a Koudelku s StB. Vážná souvislost

„České veřejné mínění se tady sává předmětem nějaké vlivové hry.“ Profesor Petr Drulák promluvil o k…