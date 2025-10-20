42. týden na Energetické burze ČMKB

20.10.2025 8:34 | Tisková zpráva

Na ČMKB byly ve 42. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 15 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu p v hodnotě 16,2 milionu.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2351 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2749 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 končily obchodování v maloodběru na ceně 838 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

