Kdo tlačil na Zelenského? Nebyl to jen Trump

20.10.2025 10:25 | Zprávy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj byl prý po páteční schůzce s Donaldem Trumpem v Bílém domě poněkud zmaten. Nejenže 47. prezident USA odmítl Ukrajincům vydat Tomahawky, ale navíc na Zelenského v některých otázkách tvrdě zatlačil. „Vaše země bude zničena, pokud neuzavřete dohodu s Ruskem.“ To je údajně jedno z poselství, které si Zelenskyj odvezl z Bílého domu. Zelenskyj prý měl jasný plán. Ale pak Trumpovi zavolal Putin.

Kdo tlačil na Zelenského? Nebyl to jen Trump
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

72%
0%
3%
1%
23%
1%
hlasovalo: 15757 lidí
V pátek došlo k další schůzce mezi prezidenty USA Donaldem Trumpem a Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Z tohoto setkání vyplouvají na povrch nové skutečnosti. Agentura Reuters tvrdí, že Trump na Zelenského během rozhovoru velice tlačil, aby ustoupil z některých svých požadavků, a naopak akceptoval ty ruské. „Trump hovořil o bezpečnostních zárukách pro obě strany, což Ukrajince zmátlo,“ napsala agentura Reuters.

A pokud jde o Donbas, který požaduje ruský prezident Vladimir Putin úplně celý, podle Trumpa by měl zůstat rozdělen, jak je rozdělen teď.

Zelenskyj prý nejprve během setkání s Trumpem prohlašoval, že dobrovolně nepředá Rusku ani metr ukrajinského území, jenže Trump něco takového odmítl akceptovat, a tak Zelenskyj při setkání s novináři připustil, že by mohla územní situace mezi Ukrajinou a Ruskem zůstat tak, jak je teď, tj., co momentálně drží Rusové, si také ponechají.  

Schůzka obou prezidentů byla podle všeho velmi tvrdá.

„Bylo to docela špatné,“ řekl o setkání jeden ze zdrojů. „Poselství znělo: ‚Vaše země zmrzne a vaše země bude zničena‘, pokud Ukrajina s Ruskem neuzavře dohodu.“

Dva zdroje uvedly, že zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff byl mezi těmi, kdo nejagresivněji naléhali na Ukrajince, aby souhlasili s ruským návrhem na výměnu. Witkoff zmínil, že Doněck a Luhansk mají značný počet rusky mluvících obyvatel.

Další zdroj obeznámený s průběhem schůzky však odmítl, že by padla slova o „zničení Ukrajiny“. Oba zdroje však uvedly, že se Trump několikrát uchýlil k vulgárním výrazům.

Ukrajinská strana dlouhodobě tvrdí, že odevzdání Doněcké a Luhanské oblasti by Ukrajinu příliš oslabilo a otevřelo Rusku cestu k dalším útokům proti Ukrajině.

Server Kyiv Independent napsal, že Zelenskyj si připravil plán, s nímž chtěl zapůsobit na Donalda Trumpa. Ale pak se stala jedna věc. Trump si zavolal s Putinem. A Zelenského plán připravovaný údajně celé měsíce, se sesypal.

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

85%
11%
4%
hlasovalo: 16256 lidí
„(Putin volal Trumpovi) kvůli Tomahawkům,“ řekl Zelenskyj během neveřejného setkání s novináři, kterého se 19. října zúčastnil deník Kyjev Independent. „Podle mého názoru (Trump) nechce eskalaci s Rusy, dokud se s nimi nesejde.“

„Putin nechce s Ukrajinou a Zelenským mluvit o ničem, kromě velkých ústupků,“ zaznělo také z okolí prezidenta Zelenského.

Zelenskyj nadále trvá na tom, že Ukrajinci stojí o uzavření míru. Pokud o mír někdo nestojí, je to Vladimir Putin a Rusové.

„Ukrajina nikdy neusilovala o válku. Dohodli jsme se na bezpodmínečném příměří, hledali jsme příležitosti k míru a opakovaně jsme světu nabízeli způsoby, jak zastavit útoky ve vzduchu, na souši i na moři. Ale je to Rusko, které tomuto procesu neustále brání – manipuluje, protahuje jednání, terorizuje naše lidi leteckými údery a zintenzivňuje útoky podél frontové linie. Válka pokračuje jen proto, že Moskva nechce, aby skončila,“ konstatoval Zelenskyj.

To je podle něj důvod, proč se mu nelíbilo, že by Rusové měli získat jakékoli ukrajinské území, když stále posílají nad Ukrajinu drony, rakety a ničí, na co přijdou. Neštítí se ani vražd civilistů. A za to by neměli dostat žádnou odměnu.  

 

Psali jsme:

Kdo nahradí Putina? Ukrajina dopadne nedobře. Skála se rozjel
Mlčící většina volila blbě? Gulyáš otevřel mainstreamová média
„Zastavte.“ Trump tvrdě Zelenskému. Teď se čeká na Putina
Tuší volby, zbavil se protivníka. Zelenskyj to v Oděse přehnal

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/ukraine-had-a-plan-on-how-to-engage-with-trump-then-putin-called/

https://t.co/HFohIv84fZ

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1979827078578008204?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/trump-urged-zelenskiy-cut-deal-with-putin-or-risk-facing-destruction-ft-reports-2025-10-19/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Putin , Rusko , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , Trump , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Kyiv Independent

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s Donaldem Trumpem, že by se Ukrajina měla vzdát části svého území?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Marek Novák, MBA byl položen dotaz

A je to tu zas

Proč chcete zřizovat nové ministerstvo pro sport a prevenci zdraví, když máme ministerstvo školství i zdravotnictví? Podle mě jde zas jen o trafiku, aby se uspokojili všichni, ale jak jinak na účet nás daňových poplatníků. Hlavně, že jste zřizovaní nových ministerstev kritizovali a slibovali zeštíhl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Měli bychom jít pryč z koalice ochotných,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseNávštěvník99 , 20.10.2025 10:34:25
skončit s válečných štvaním. Vlastně nemáme, co nabídnout, kromě financování Ukrajiny na úkor vlastního sebezničení, nebo Čechy do masomlýnku.

|  12 |  0

Další články z rubriky

Drulák propojil Pavla a Koudelku s StB. Vážná souvislost

9:05 Drulák propojil Pavla a Koudelku s StB. Vážná souvislost

„České veřejné mínění se tady sává předmětem nějaké vlivové hry.“ Profesor Petr Drulák promluvil o k…