Kdo tlačil na Zelenského? Nebyl to jen Trump

A pokud jde o Donbas, který požaduje ruský prezident Vladimir Putin úplně celý, podle Trumpa by měl zůstat rozdělen, jak je rozdělen teď.
Zelenskyj prý nejprve během setkání s Trumpem prohlašoval, že dobrovolně nepředá Rusku ani metr ukrajinského území, jenže Trump něco takového odmítl akceptovat, a tak Zelenskyj při setkání s novináři připustil, že by mohla územní situace mezi Ukrajinou a Ruskem zůstat tak, jak je teď, tj., co momentálně drží Rusové, si také ponechají.
Schůzka obou prezidentů byla podle všeho velmi tvrdá.
„Bylo to docela špatné,“ řekl o setkání jeden ze zdrojů. „Poselství znělo: ‚Vaše země zmrzne a vaše země bude zničena‘, pokud Ukrajina s Ruskem neuzavře dohodu.“
Dva zdroje uvedly, že zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff byl mezi těmi, kdo nejagresivněji naléhali na Ukrajince, aby souhlasili s ruským návrhem na výměnu. Witkoff zmínil, že Doněck a Luhansk mají značný počet rusky mluvících obyvatel.
Další zdroj obeznámený s průběhem schůzky však odmítl, že by padla slova o „zničení Ukrajiny“. Oba zdroje však uvedly, že se Trump několikrát uchýlil k vulgárním výrazům.
Ukrajinská strana dlouhodobě tvrdí, že odevzdání Doněcké a Luhanské oblasti by Ukrajinu příliš oslabilo a otevřelo Rusku cestu k dalším útokům proti Ukrajině.
Server Kyiv Independent napsal, že Zelenskyj si připravil plán, s nímž chtěl zapůsobit na Donalda Trumpa. Ale pak se stala jedna věc. Trump si zavolal s Putinem. A Zelenského plán připravovaný údajně celé měsíce, se sesypal.
„Putin nechce s Ukrajinou a Zelenským mluvit o ničem, kromě velkých ústupků,“ zaznělo také z okolí prezidenta Zelenského.
Zelenskyj nadále trvá na tom, že Ukrajinci stojí o uzavření míru. Pokud o mír někdo nestojí, je to Vladimir Putin a Rusové.
„Ukrajina nikdy neusilovala o válku. Dohodli jsme se na bezpodmínečném příměří, hledali jsme příležitosti k míru a opakovaně jsme světu nabízeli způsoby, jak zastavit útoky ve vzduchu, na souši i na moři. Ale je to Rusko, které tomuto procesu neustále brání – manipuluje, protahuje jednání, terorizuje naše lidi leteckými údery a zintenzivňuje útoky podél frontové linie. Válka pokračuje jen proto, že Moskva nechce, aby skončila,“ konstatoval Zelenskyj.
To je podle něj důvod, proč se mu nelíbilo, že by Rusové měli získat jakékoli ukrajinské území, když stále posílají nad Ukrajinu drony, rakety a ničí, na co přijdou. Neštítí se ani vražd civilistů. A za to by neměli dostat žádnou odměnu.
Ukraine has never sought war. We agreed to an unconditional ceasefire, looked for opportunities for peace, and repeatedly offered the world ways to stop the strikes in the sky, on land, and at sea. But it is Russia that continually obstructs this process – manipulating, dragging… pic.twitter.com/HFohIv84fZ— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 19, 2025
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
