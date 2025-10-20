Ale my jsme dostali jen dotaci 180 tisíc, hájí se Apolena Rychlíková

Novináři Apolena Rychlíková a Jakub Zelenka stojí za projektem Page Not Found, který se věnuje zejména progresivním tématům, jako například zneužívání žen na Onlyfans nebo kauzám Filipa Turka. Společnost pro obranu svobody projevu si ale všimla, že v patičce webu jsou jako podporovatelé zmíněny Evropská unie, Národní plán obnovy a také Ministerstvo kultury.
Dle SOSP se tedy jedná o žurnalistiku placenou z veřejných peněz. Společnost také připomenula, že otec Apoleny Rychlíkové Břetislav Rychlík, je v současné době senátorem za Zelené a ODS. „Jistě nejsou jediní. Každopádně tyto státní penězovody pro vybraná média musejí skončit. Ať má každý svobodu projevu, ale za svoje. A významné zahraniční financování povinně do veřejného registru,“ prohlásila SOSP.
Na to Rychlíková reagovala, že novinářská práce není placena z erárního. „Zúčastnili jsme se soutěže o kreativní voucher, který malým a středním firmám ve spolupráci s českými designéry umožní stvořit brand a také grafiku pro projekt. Peníze (cca 180 tisíc korun) není možné využít na tvorbu obsahu. Vyúčtování bylo provedeno v říjnu 2024. Do té doby si projekt financuje vše sám. Máme hromadu předplatitelů atd. Takže ano, svoboda projevu za naše peníze,“ odpověděla Rychlíková zároveň s osočeními, že na její projekt SOSP útočí kvůli tomu, že odhaluje věci, které se členům SOSP nelíbí.
„Jiná soukromá média nedostávají žádné dotace a granty na tvorbu vizuální identity. Ani my ne. Každý se může přesvědčit, že web Apoleny Rychlíkové stále uvádí loga EU, Ministerstva kultury a Národního plánu obnovy jako významných sponzorů jejich média,“ namítá na to Společnost pro obranu svobody projevu. A dodává: „A my říkáme, že média nemají dostávat žádné státní dotace, protože pokřivují soutěž na trhu. Byli jsme proti tomu už za vládního zmocněnce Klímy, který to prosazoval.“
autor: Karel Šebesta