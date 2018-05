Rekordní dekorace zdobily oslavy čínského nového roku v Praze

Oslavy čínského nového roku v Praze organizuje Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce a letos zajišťovala výzdobu česká společnost S.O.S. Dekorace. Výzdoba byla pojata vskutku velkolepě, což dokládá význam, jaký Číňané novému roku přikládají. Slavnostní atmosféru dotvářela zlatá látka, které byl na výzdobu použit jeden kilometr, což je nejvíce co tato firma kdy použila na přípravu dekorací. Běžně se používají desítky, maximálně pár set metrů látky.

„Rok 2018 představuje zemský pes, který je považován za spravedlivého, společenského a loajálního tvora. Rok ve znamení psa by neměl přinášet konflikty, a spíše by se měl nést ve znamení spolupráce. Měl by být úspěšný, i když vyčerpávající. Tento rok je znamení Psa spojeno se Zemí, jedním z pěti prvků, který jeho vlastnosti ještě posílí,“ uvádí v tiskové zprávě Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce sinoložka Mgr. Bc. Helena Heroldová, Ph.D.

Socha psa byla proto i nejvýraznějším bodem výzdoby oslav, které proběhly ve dnech 15. – 17. února v Obecním domě v Praze. Byla vyrobena pomocí sedmiosé CNC frézy, která se používá hlavně ve strojírenství a automobilovém průmyslu. V České republice je fréza společnosti S.O.S. Dekorace jediná, která vyrábí dekorace. Samotný 3D model vznikl pomocí robotické ruky sloužící k vytváření 3D dat.

„Každý event je určený pro zprostředkování emocí nebo zážitků jeho návštěvníkům. Pro tu správnou atmosféru jakékoliv akce je důležité prostředí, kterému sluší doplněk, dekorace. Tyto detaily pak dávají dohromady ucelený zážitek. Slovanský dům je nádherné a důstojné prostředí pro takový svátek, jako je nový čínský rok. Osobitou atmosféru však tyto velkolepé prostory získaly, až po začlenění tradičních čínských znaků a barev,“ uvádí Jakub Olbert, výkonný ředitel společnosti S.O.S. Dekorace.

Během oslav čínského nového roku v Praze se návštěvníci mohli seznámit s čínskými zvyky, uměním, řemesly a kulturou. K vidění byla kaligrafie, malba tuší, čajový obřad a mohli si i vyzkoušet výrobu tradičních lampionů, navštívit hodinu výuky čínštiny a ochutnat čínské speciality.

Krátkodobé realizace byly věnovány svátku zamilovaných, který se konal minulý týden. S výzdobou z dílny S.O.S. Dekorace se mohli potkat návštěvníci obchodního domu Zlaté jablko ve Zlíně a Spektrum v Průhonicích. Ve Spektru se navíc mohli zamilovaní vyfotit ve fotopointu srdce s lavičkou.

autor: Tisková zpráva