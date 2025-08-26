„Černobílý výklad. A ČT to platí.“ Petrov k „dokumentu“ z Ukrajiny

„Jen další kolo.“ Takové očekávání jste měl od setkání Trumpa a Putina, když jsme spolu mluvili před dvěma týdny. Takže jak moc se vaše očekávání splnilo? Co říci ke schůzce na Aljašce?
Válka na Ukrajině mi připomíná kauzu s Monikou Lewinskou. Lidi už toho mají plné zuby. Na rozdíl ale od Moniky Lewinské tady umírají lidé, likvidují se hodnoty a lidstvo balancuje na okraji jaderné války.
Z některých míst zaznívala kritika, že Putin vlastně odjel jako vítěz, že mu američtí vojáci k letadlu rozprostřeli červený koberec… Je tato kritika oprávněná?
Rusko je jaderná velmoc a musíme se s ní dohodnout. A když se chceme dohodnout, musíme ji respektovat. Ničemu nepomůže arogantní chování, jako předvádějí evropské země.
Velká kritika se snesla i na Lavrova, který na Aljašku přijel s tričkem s nápisem SSSR. Chtěl tím něco vzkázat?
Byla to provokace. Hodně lidí to naštvalo. Já s tím problém nemám.
Pojďme na jiné téma. Právě probíhá nominace osobností a organizací v soutěži Společnost pro obranu svobody slova a projevu. Jste člen poroty, myslíte si, že je svoboda slova a projevu v České republice ohrožená?
Takže je u nás situace v pořádku? Proč tedy udílení cen?
Já bych od sebe oddělil omezování svobody ze strany moci a pak omezení, která si děláme sami. Cenzura znamená, že vláda, soudy a jiné státní orgány omezují svobodu slova prostřednictvím zákonů, nařízení nebo přímých zákazů. Jako je blokování médií, zákaz publikování určitých názorů nebo trestání za kritiku vlády. Cenzuru tady nemáme. Přesto vnímám strach se svobodně vyjadřovat, prezentovat jiný názor než ten oficiálně sdělovaný masmédii a politiky, kteří tvoří současnou vládní koalici.
Máte konkrétní příklady?
Sám jste začal válkou na Ukrajině. Oficiální komentář je něco ve smyslu – Putin je válečný zločinec, napadl Ukrajinu, která mu k tomu nedala žádný důvod, a je třeba Rusa zahnat zpátky do ruských stepí, protože pokud to neuděláme, za chvíli se nespokojí s Ukrajinou, ale ani se satelity bývalého SSSR, a pokud mu v tom Západ nezabrání, skončí nakonec v Paříži nebo v Londýně. Sláva Ukrajině. Nebo zkuste něco říct oficiálně proti transgenderu, Green Dealu nebo k vystoupení z EU nebo NATO. V tu chvíli dostanete nálepku dezoláta, chcimíra a ruského švába. Dokonce vládní komunikační koordinátor o takových lidech mluví jako o sviních. To jsou takové ty případy, kdy ze strany voličů vládní koalice, velkých korporací nebo mainstreamových médií jsou jiné názory tabu, popřípadě jsou jejich nositelé diskriminováni.
Opět, máte nějaký příklad?
Třeba film Velký vlastenecký výlet, který právě vstupuje do kin. Omezení svobody slova a projevu nespočívá v samotném manipulativním filmu, kdy autoři najmou tři komparzisty z řad, jak sami říkají, dezolátů a chcimírů, odvezou je do války na Ukrajině a točí jejich reakce, když sledují hrůzy války. Cílem je za využití těchto jednoduchých protagonistů exponovat černobílý obrázek Ruska jako agresora a Ukrajinu jako oběť.
A to vám vadí?
Tady by ale někdo třeba mohl položit otázku: A není to jako v případě, že dávat prostor vyznavačům tvrzení, že země je placatá, je nesmysl, protože to prostě není pravda?
Jinými slovy, tím by vlastně řekl, že existence vyznavačů Bandery a zastánců fašismu na Ukrajině je stejná pitomost jako fakt, že je země placatá. A pak už není daleko k tomu označit vyznavače placaté země za dezoláty, popřípadě za svině. Ale proč o tom nenatočit film? Zrovna tak jako o vyznavačích placaté země? Nechal bych na lidech, čemu budou věřit.
Na závěr jedna „aktuálka“. Podle informací v médiích Ukrajina zaútočila na ropovod Družba, což negativně ovlivnilo dodávky ropy Maďarsku a Slovensku. Jak toto komentovat?
Prý to Zelenskyj udělal proto, aby přitlačil Maďary k odblokování přístupových jednání mezi Kyjevem a Evropskou unií. Možná, já nevím, ale vypadá to, že se nikdo nechce nebo neumí dohodnout, jen všichni hlasitě deklarují, že mír chtějí, a dál si dělají naschvály. Jde o to, do válečného konfliktu zapojit co nejvíce zemí. Jako s útokem ukrajinského dronu na ruskou jadernou elektrárnu Kursk. Prostě dál sedíme na sudu se střelným prachem a škrtáme sirkami ostošest.
autor: David Hora