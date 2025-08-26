Uvidí i fotky vašich dětí? Přísaha spouští akci proti „šmírování“ Bruselu

Přísaha varuje, že pokud bude tento návrh přijat a Česká republika ho implementuje, každý občan bude vystaven nepřetržité digitální kontrole. Podle strany zprávy posílané přes WhatsApp, Messenger, Signal, e-maily i další platformy budou podléhat automatickému skenování a mohou být zpřístupněny třetím stranám.
Zásadně odmítá, aby kdokoli – ať už stát, nebo Evropská unie, bezdůvodně a plošně narušoval soukromí milionů slušných lidí. Podle Přísahy jde o nebezpečný precedens, který nemá obdoby ani v autoritářských režimech. Navržená legislativa proměňuje všechny občany v podezřelé, aniž by spáchali jakýkoli trestný čin.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Podle Přísahy vláda Petra Fialy dlouhodobě podléhá Bruselu a přistupuje na kroky, které oslabují svrchovanost České republiky. Strana připomněla i dřívější souhlas vlády se zavedením nových evropských poplatků, emisních povolenek ETS 2 či dalších opatření.
V petici, adresované vládě České republiky, občané požadují, aby jakákoli budoucí vláda vzešlá z podzimních voleb Chat Control v české legislativě odmítla a zároveň aby čeští zástupci aktivně blokovali jeho přijetí i na evropské úrovni. Podle hnutí Přísaha je přijetí tohoto návrhu horší než jakákoli pokuta z Bruselu. Jde totiž o samotný základ občanské svobody.
Jiří Zimola, lídr Přísahy v jižních Čechách, dodal, že Evropa se nesmí změnit v prostor všudypřítomného dohledu: „Nechceme žít ve světě, kde každý e-mail bude pod dohledem, kde budeme posílat fotky dětí s vědomím, že si je může někdo cizí přečíst, analyzovat nebo zneužít. To už není Evropa práv a svobod, ale digitální dystopie. A my ji nedopustíme,“ uvedl.
Petici je možné podepsat online i fyzicky ve všech krajích. Hnutí Přísaha plánuje oslovit další politické strany i nezávislé experty, aby společně vytvořili silnou hráz proti návrhu, který podle nich představuje jedno z nejvážnějších ohrožení občanských práv.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská