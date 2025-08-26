Uvidí i fotky vašich dětí? Přísaha spouští akci proti „šmírování“ Bruselu

26.08.2025 21:20 | Monitoring

Hnutí Přísaha spustilo celonárodní petici proti zavedení tzv. Chat Control, evropského návrhu na plošné skenování soukromé komunikace občanů. Podle Roberta Šlachty jde o nebezpečný krok, který by zásadně ohrozil svobodu a soukromí lidí.

Uvidí i fotky vašich dětí? Přísaha spouští akci proti „šmírování“ Bruselu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Šlachta

Přísaha varuje, že pokud bude tento návrh přijat a Česká republika ho implementuje, každý občan bude vystaven nepřetržité digitální kontrole. Podle strany zprávy posílané přes WhatsApp, Messenger, Signal, e-maily i další platformy budou podléhat automatickému skenování a mohou být zpřístupněny třetím stranám.

Zásadně odmítá, aby kdokoli – ať už stát, nebo Evropská unie, bezdůvodně a plošně narušoval soukromí milionů slušných lidí. Podle Přísahy jde o nebezpečný precedens, který nemá obdoby ani v autoritářských režimech. Navržená legislativa proměňuje všechny občany v podezřelé, aniž by spáchali jakýkoli trestný čin.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

2%
96%
2%
hlasovalo: 3193 lidí
„Tohle není o boji proti zločinu, tohle je o kontrole lidí. Jestli zavedeme Chat Control, pak si zvykněte na to, že si Brusel bude moci přečíst i vaše zprávy babičce. Pro mě je to nepřijatelné. Česká republika už dnes má dostatek zákonů a technických možností, jak trestat trestné činy páchané online. Neexistuje jediný důvod, proč by měl být plošně narušován digitální prostor všech občanů. Chat Control je nebezpečný a my proti tomu povedeme tvrdý politický boj,“ říká Robert Šlachta, předseda hnutí Přísaha.

Podle Přísahy vláda Petra Fialy dlouhodobě podléhá Bruselu a přistupuje na kroky, které oslabují svrchovanost České republiky. Strana připomněla i dřívější souhlas vlády se zavedením nových evropských poplatků, emisních povolenek ETS 2 či dalších opatření.

V petici, adresované vládě České republiky, občané požadují, aby jakákoli budoucí vláda vzešlá z podzimních voleb Chat Control v české legislativě odmítla a zároveň aby čeští zástupci aktivně blokovali jeho přijetí i na evropské úrovni. Podle hnutí Přísaha je přijetí tohoto návrhu horší než jakákoli pokuta z Bruselu. Jde totiž o samotný základ občanské svobody.

Jiří Zimola, lídr Přísahy v jižních Čechách, dodal, že Evropa se nesmí změnit v prostor všudypřítomného dohledu: „Nechceme žít ve světě, kde každý e-mail bude pod dohledem, kde budeme posílat fotky dětí s vědomím, že si je může někdo cizí přečíst, analyzovat nebo zneužít. To už není Evropa práv a svobod, ale digitální dystopie. A my ji nedopustíme,“ uvedl. 

Petici je možné podepsat online i fyzicky ve všech krajích. Hnutí Přísaha plánuje oslovit další politické strany i nezávislé experty, aby společně vytvořili silnou hráz proti návrhu, který podle nich představuje jedno z nejvážnějších ohrožení občanských práv.

autor: Natálie Brožovská

