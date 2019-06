Robosoutěž poprvé opustí půdu ČVUT. O víkendu se představí ve speciální exhibici na Výstavišti Praha

Po deseti letech existence populární studentské soutěže LEGO robotů, jejíž finále se tradičně odehrává v posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT, se tak nejlepší robotická vozítka představí širšímu publiku. Speciální exhibice bude trvat zhruba 2 hodiny a utká se v ní 12-15 finalistů jarní soutěže základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií. Návštěvníci festivalu Maker Faire Prague kromě toho uvidí i další kreativní univerzitní projekty.

Ve finále letošní Robosoutěže pro 2. stupeň ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, kterou pořádal tým Katedry řídicí techniky FEL ČVUT (ZDE) koncem dubna, museli stavebnicoví roboti v časovém limitu 90 vteřin zcela samostatně přesunout a případně roztřídit co nejvíc barevných kostek rozmístěných na soutěžní ploše do předem definovaných skladišť. Soutěžní úkol byl těžký a v konkurenci 110 týmů zvítězily ty, které dobře promyslely strategii i design a dokázaly naprogramovat roboty tak, aby se eliminovala náhoda a chyby senzorů. Pro velký zájem se však finále konalo ve 3 dnech a absolutní vítěz nebyl vyhlášen.

Speciální exhibice Robosoutěže se uskuteční ve spolupráci se společností Kingston Technology (ZDE) tuto neděli v 11 hodin na festivalu novodobých kutilů Maker Faire Prague (ZDE). Celkem 12 až 15 nejúspěšnějších robotů z jarního kola zde bude bojovat o celkové vítězství ve dvouhodinové bitvě.

Další fakultní projekty na festivalu Maker Faire Prague

Festival Maker Faire Prague je největší české setkání novodobých kutilů a vynálezců, jehož ambicí je představit také hravé vzdělávací projekty. Právě téma nového přístupu ke vzdělávání dlouhodobě prosazují představitelé Katedry řídicí techniky FEL ČVUT – ať už jde o vedoucího katedry profesora Michaela Šebka vyznamenaného cenou Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga, hlavního organizátora Robosoutěže Martina Hlinovského, docenta Zdeňka Huráka, jenž vyučuje s pomocí YouTube, nebo Jiřího Zemánka, jednoho z iniciátorů pražského Maker Faire, oceňovaného za inovativní výukové přístroje.

Kromě Robosoutěže proto tým Katedry řídicí techniky spolu s dalšími kolegy z Fakulty elektrotechnické na festivalu představí působivé studentské projekty jako speciální displej, který zobrazuje animace pomocí magnetické kapaliny, unikátní skleněné varhany, elektromagnetickou fontánu či skákajícího robotického psa. Hlavní organizátor Robosoutěže Martin Hlinovský navíc v sobotu ve 13:30 na hlavním pódiu festivalu odprezentuje přednášku „Využití stavebnice LEGO Mindstorms nejenom ve výuce technických předmětů".

Festival Maker Faire Prague se koná na Výstavišti Praha od soboty 22. 6. do neděle 23.6. Exhibice Robosoutěže v Kingston aréně se odehraje v neděli ve 13 hodin v pravém křídle Průmyslového paláce.

Další informace o speciální exhibici Robosoutěže najdete na webových stránkách ZDE nebo ZDE. O dalších expozicích Fakulty elektrotechnické ČVUT na festivalu Maker Faire Prague se dozvíte více na festivalovém webu.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 16 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil více než 4 700 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT mezi 531. – 540. místem a na 9. pozici v regionálním hodnocení pro Evropu a Asii. V rámci hodnocení pro „Civil and Structural Engineering" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 201. – 250. místě, „Computer Science and Information Systems" na 251. – 300. místě, „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. pozici. V oblasti „Mathematics“ na 301. – 350 místě, „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce, „Architecture/Built Environment“ na 150. – 200. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT v Praze na 256. místě. Více informací najdete ZDE.

