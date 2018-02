Romea: Oni je do plynu. My je do škol!

07.02.2018 9:17

Dnes se koná tisková konference k výsledkům kampaně ONI JE DO PLYNU. MY JE DO ŠKOL!, která bezprostředně reagovala na vlnu nenávisti a rasismu vůči žákům první třídy základní školy v Tepliích. Konference s besedou a předáním vybrané částky probíhá od 11 hodin přímo v prostorách školy v Plynárenské ulici. Zabezpečujeme z akce přímý přenos, sledovat nás můžete na FB stránkách organizace ROMEA.