SPÚ je nejlépe hodnoceným úřadem podle Zindexu 2025

Prestižní ocenění, které je symbolem kvalitního a transparentního nakládání s veřejnými prostředky, převzala ústřední ředitelka Svatava Maradová společně s Janou Vokřálovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek, dnes v budově Ministerstva zemědělství. Slavnostního předání se zúčastnil také ministr zemědělství Marek Výborný, jehož resort uspěl v rámci hodnocení ministerstev.
Ústřední ředitelka Svatava Maradová k ocenění uvedla: „Velmi si tohoto ocenění vážíme. Jedná se o opakovaný úspěch pro Státní pozemkový úřad, který potvrzuje, že ve vysoké kvalitě a nadstandardním přístupu k zadávání veřejných zakázek nepolevujeme. Státní pozemkový úřad každoročně zadává několik tisíc veřejných zakázek, od menších služeb až po rozsáhlé projekty v krajině, a ke každé z nich přistupujeme se stejnou pečlivostí. Výsledky nezávislého hodnocení nás utvrzují v tom, že námi nastavené vysoké nároky na kvalitu a transparentnost mají smysl.“
Pro Státní pozemkový úřad se jedná už o několikáté ocenění v rámci žebříčku Zindex. V roce 2015 získal druhé místo v kategorii státní správy, v roce 2019 dokonce první místo v kategorii „Velký zadavatel“. V roce 2022 pak SPÚ znovu obhájil první místo s celkovým skóre 82 %.
Například v roce 2024 byla předpokládaná hodnota veřejných zakázek zadaných zadaných v témže roce 2 818,17 mil. Kč bez DPH, konečná vysoutěžená cena 1 765,87 mil. Kč bez DPH (62,66 % z předpokládané hodnoty VZ).
Žebříček Zindex hodnotí instituce podle celé řady ukazatelů, mezi které patří například otevřenost a férovost soutěží, rychlost zadávacích procesů, využívání inovativních postupů (jako je hodnocení na kvalitu či elektronické aukce) nebo transparentní zveřejňování nad rámec zákonných povinností.
Nejvyšším oceněním je podle autorů právě cena pro zemědělství, protože vychází z průměrné známky všech organizací z resortu. Lesy ČR zvítězily mezi státními firmami, Státní pozemkový úřad obhájil prvenství mezi úřady a další organizace včetně samotného ministerstva skončily vesměs mezi špičkami. „Cena patří lidem z našeho resortu, kteří dlouhodobě odvádějí kvalitní a profesionální práci při přípravě, zadávání a realizaci veřejných zakázek. Zároveň potvrzuje, že máme vhodně nastavené vnitřní postupy,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.
„O výsledku Zindexu nerozhoduje žádná komise, ale tvrdá data o tisících veřejných zakázek z posledních let. Vítěze poznáte podle vysoké konkurence o zakázky, rychlých procesů a minima právních problémů,“ vysvětluje vedoucí projektu Jiří Skuhrovec. „Ani vítězové nedělají vše dokonale, ale v řadě aspektů jsou výrazně lepší než ostatní.“
Zindex je hodnocení zadavatelů veřejných zakázek, které od roku 2013 připravuje tým ekonomů a analytiků Datlab Institutu ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Cílem projektu je ukázat, že veřejné zakázky mohou být zadávány profesionálně, transparentně a efektivně. Hodnoceno je více než 200 institucí z řad státní správy, nemocnic i státních podniků. Projekt je financován výhradně ze soukromých darů.
autor: Tisková zpráva