SŽDC využije k výběru zhotovitele studie na novou trať na Moravě unikátní metodu

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vyhlásí do konce tohoto týdne zadávací řízení veřejné zakázky Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava. Jejím předmětem je kromě vyhodnocení samotné trasy také návrh případných dalších úprav železniční infrastruktury ve směru RS1 v úseku Brno – Přerov – Ostrava.

SŽDC jako zadavatel požaduje, aby studie byla zejména podkladem pro přípravu pilotního projektu vysokorychlostní trati (VRT) v úseku Přerov (Prosenice) – Ostrava (Ostrava-Svinov). Dále požaduje prověření potřebnosti, účelnosti a způsobu další územní ochrany VRT v úseku Brno – Přerov (Prosenice). Studie bude navrhovat a posuzovat technické řešení minimálně ve směru případné novostavby VRT navrhované v předchozích dokumentacích v úseku Brno – Ostrava včetně zaústění do dotčených uzlů.

Zhotovitel studie musí respektovat postup SŽDC, která již podala žádost o vymezení koridoru pro VRT a současně vymezení VRT včetně staveb souvisejících jako veřejně prospěšné stavby v Zásadách územního rozvoje Olomouckého a Moravskoslezského kraje pro umístění dopravní infrastruktury v místě dosavadní územní rezervy pro VRT pro realizaci pilotního projektu.

„SŽDC v rámci vymezení hodnoticích kritérií této veřejné zakázky pečlivě zvažovala své dosavadní zkušenosti se zadáváním a realizací veřejných zakázek na projektové a obdobné práce, zejména negativní vliv hodnocení nabídek v těchto veřejných zakázkách s důrazem na nejnižší nabídkové ceny. Proto jsme se v rámci vymezení hodnotících kritérií této veřejné zakázky inspirovali přístupem dalších členských států Evropské unie,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a pokračuje: „Konkrétně jsme se inspirovali metodou Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), kterou vyvinula Arizonská státní univerzita. V současné době se úspěšně aplikuje zejména v Nizozemsku na rozsáhlých infrastrukturních projektech, dále také ve Skandinávii.“

Tato metoda má za cíl zajistit co nejširší uplatnění tvůrčí invence dodavatelů a zadavatelům poskytnout možnost rozlišení zkušeností a kvality dodavatelů. Podle zkušeností z Nizozemska metoda BVA/BVP vedla ke vstupu nových, dříve pouze na základě nabídkové ceny nekonkurenceschopných dodavatelů na trh veřejných zakázek. Dále došlo k urychlení projektů a v důsledku výběru kvalitních dodavatelů i k výraznému snížení nedostatků ve výstupech a v konečném důsledku též ke snížení objemu víceprací.

Vzhledem k těmto kladným zkušenostem, jakož i k faktu, že jednoznačná slučitelnost metody s evropskou právní úpravou veřejného zadávání byla potvrzena její dlouhodobou aplikací v Nizozemsku a dalších státech Evropy, se SŽDC rozhodla vymezit hodnoticí kritéria této veřejné zakázky podle BVA/BVP, a to v součinnosti se zahraničními experty.

Konkrétní požadavky na odborný personál uchazeče byly ovlivněny předběžnou tržní konzultací, která se konala 20. července 2018, a reflektují unikátnost zvolené metody hodnocení nabídek.

SŽDC věří, že tato metoda umožní dodavatelům již v rámci nabídek prezentovat odbornost a kvalitu budoucího plnění. Proto očekáváme, že zvolený postup povede k efektivnější a kvalitnější přípravě a následné realizaci moderní železniční infrastruktury v České republice.

Psali jsme: SŽDC urychluje přípravu výstavby Rychlých spojení na našem území Objem veřejných zakázek do října vzrostl o 23 procent na 292 miliard Hejtmanka Stráská: Memorandum se SŽDC definuje priority obou stran SŽDC: Na webu je k dispozici nový jízdní řád pro rok 2019

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva