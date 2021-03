Sdílená pracovní místa nebo generační tandem – Úřad práce ČR spustil nový projekt FLEXI

Až 4 tisícovky lidí dostanou šanci získat zaměstnání v rámci sdíleného pracovního místa nebo generačního tandemu. A to díky projektu s názvem „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“ zkráceně FLEXI, jehož realizaci zahájil Úřad práce ČR. Program poběží do 30. 6. 2023 a spolufinancuje ho Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je určen všem, kteří obtížně hledají práci, protože jim jejich situace z různých důvodů objektivně neumožňuje pracovat na plný úvazek. Řeč je mimo jiné o rodičích vracejících se do zaměstnání po skončení mateřské či rodičovské dovolené, o lidech do 30 let, kterým se opakovaně nedaří najít práci a nedostali tak vůbec šanci vytvořit si pracovní návyky a získat potřebnou praxi. V neposlední řadě jde o uchazeče, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 12 měsíců, a naopak své pracovní návyky už dávno ztratili, osoby se zdravotním postižením, nezaměstnané nad 60 let nebo klienty pečující o dítě ve věku do 10 let či o své blízké v některém stupni závislosti. Projekt počítá i s příspěvkem pro zaměstnavatele, kteří pro výše uvedené osoby vytvoří pracovní místa.

„Cílem tohoto projektu je pomoci primárně těmto skupinám nezaměstnaných s návratem nebo vstupem na pracovní trh a, především v případě rodičů malých dětí, umožnit sladění rodinného a profesního života. Úřad práce ČR tak vychází vstříc všem, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů (např. rodinných nebo zdravotních) pracovat na plný úvazek. Podporujeme tak moderní a flexibilní formy zaměstnávání,“ vysvětluje generální ředitel Úřadu práce P ČR Viktor Najmon.

Do projektu mohou vstoupit zájemci a uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR bez ohledu na jejich vzdělání či pracovní zkušenosti. Podstatou projektu je nejen poskytnutí poradenství, možnost rekvalifikace, úhrada cestovních nákladů nebo třeba příspěvek na hlídání dětí, ale především podpora zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst či generačního tandemu prostřednictvím příspěvků v rámci společensky účelných pracovních míst – vyhrazených. V praxi to u sdíleného pracovního místa znamená, že se o jednu pozici dělí hned několik zaměstnanců.

Na sdílené pracovní místo může zaměstnavatel přijmout dva a více zaměstnanců bez ohledu na jejich věk. Na zkrácený pracovní úvazek v délce minimálně 25 % týdenní pracovní doby tak mohou pracovat například rodiče malých dětí, lidé se zdravotním postižením či v předdůchodovém věku. Zkrátka ti, kteří nemohou být z objektivních důvodů zaměstnáni na plný úvazek, ale zároveň chtějí nebo potřebují pracovat.

Generační tandem je založen na předávání zkušeností. Vstupuje do něj stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujících maximálně tří let nárok na řádný odchod do starobního důchodu, hrozí mu ztráta zaměstnání a zapracovává nově přijatého kolegu do 30 let věku, jenž byl před nástupem do firmy v evidenci Úřadu práce P ČR.

Úřad práce ČR pamatuje v projektu i na samotné zaměstnavatele. Těm, u nichž proběhne tzv. generační výměna nebo přijmou zaměstnance na sdílené pracovní místo, může vyplácet po dobu 6–12 měsíců finanční příspěvky. Podmínkou v generačním tandemu je, že uzavřené pracovní poměry budou v souběhu a že firma udrží v pracovním poměru stávajícího seniorního zaměstnance dalšího půl roku po ukončení poskytování příspěvku.

Zájemci o vstup do projektu se mohou obracet na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně psát na e-mail flexi@uradprace.cz. Podrobnosti se dozví také od zaměstnanců Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na těchto e-mailech: kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz.

