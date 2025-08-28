Senát: Komentované prohlídky Valdštejnského paláce pro jednotlivce

Nově se mohou jednotlivci zúčastnit také komentované prohlídky Valdštejnského paláce.

Komentované prohlídky se konají vždy poslední pátek v měsíci od 15:30, prohlídky probíhají celoročně. Vstup je zdarma a zájemci se mohou objednat osobně v Informačním centru Senátu nebo telefonicky na čísle 257 075 707. Kapacita prohlídky je omezena na 35 osob a je určena výhradně jednotlivcům.

Rezervace je možná do naplnění kapacity. Upozorňujeme, že objednáním nevzniká nárok na vstup na prohlídku, v ojedinělých případech může být prohlídka z organizačních či protokolárních důvodů zrušena bez náhrady.

Přihlášením zároveň souhlasíte s poskytnutím čísla svého občanského průkazu, který si s sebou, prosím, přineste i přímo na prohlídku. Upozorňujeme, že budova Senátu je chráněný objekt, každý návštěvník proto prochází bezpečnostní kontrolou.

Návštěvníkům s předměty ohrožujícími bezpečnost a se zbraněmi nebude vstup umožněn. Prosíme také, abyste si s sebou nebrali velká zavazadla.

autor: Tisková zpráva

