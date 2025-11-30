„Řešil to i v europarlamentu.“ Turek s Macinkou měli zastání od ANO

30.11.2025 14:45 | Monitoring

„Dosluhující pan Výborný neměl se zemědělstvím nic společného a byl to nejhorší ministr zemědělství,“ vypálila před kamerami CNN Prima News poslankyně Marie Pošarová (SPD). I v druhé hodině nedělní Partie létal jeden ostrý výrok za druhým. Na přetřes znovu přišel Filip Turek a také dnes již bývalý člen ODS Martin Kuba, který chce založit novou stranu.

„Řešil to i v europarlamentu.“ Turek s Macinkou měli zastání od ANO
Foto: Instagram
Popisek: Filip Turek

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 13760 lidí
Hosty druhé hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), poslanec Vojtěch Munzar (ODS), poslankyně Kateřina Stojanová (Piráti) a poslankyně Marie Pošarová (SPD).

Schwarz Bařtipánová hned v úvodu debaty konstatovala, že členové nové vládní koalice neznají žádný právní důvod, proč by Filip Turek neměl být ministrem. Turek má podle ní zkušenosti z výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu a už má i zkušenosti z evropské politiky obecně. Může tedy být ministrem pro životní prostředí, jak to Andrej Babiš ve své vládě prosazuje.

S Macinkou je to podle Schwarz Bařtipánové podobné. „Pan Macinka pracoval v tiskovém odboru bývalého pana prezidenta a je vystudovaný politolog, takže kvalifikaci na ministra zahraničí určitě má,“ poznamenala pravděpodobná budoucí ministryně za ANO.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 18897 lidí
Stojanová oponovala, že Filip Turek nemá kvalifikaci na žádný post ve vládě, ale i kdyby se pro něj našlo nějaké jiné ministerstvo, než ministerstvo zahraničí nebo životního prostředí, nová koalice začne tvrdit, že bude Filip Turek dobrý i na onen třetí ministerský post. „Jediným úkolem je sehnat panu Turkovi dobrý flek, když to řeknu srozumitelně lidsky,“ shrnula situaci pirátka.

Pošarová konstatovala, že nominanti SPD do vlády budou odborníky na svých místech. „Věřím, že předsednictvo SPD vybralo kandidáty podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a my jim věříme.“ Zato k dosluhujícímu ministrovi zemědělství v demisi Markovi Výbornému byla velmi kritická. „Teď dosluhující pan Výborný neměl se zemědělstvím nic společného a byl to nejhorší ministr zemědělství,“ nešetřila kritickými slovy Pošarová.

Kateřina​ Stojanová

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Marie Pošarová

  • SPD
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

95%
3%
2%
hlasovalo: 18578 lidí
Munzar řekl, že Andrej Babiš personální problémy ve své vládě přehazuje na prezidenta Pavla. Prezident Petr Pavel má zrovna teď „tu nejlepší příležitost klást si podmínky,“ zmínil Munzar. „A pokud vy si adoptujete Filipa Turka, tak ho adoptujete i s těmi jeho statusy ze sociálních sítí, které nechal psát kamarády v hospodě,“ kroutil hlavou Munzar. „Já si myslím, že kdyby byl pan Babiš pevný v kramflecích, tak to vyřeší sám,“ poznamenal Munzar.

Před kamerami Munzar připustil, že ODS v rámci koalice Spolu mohla být důslednější a hájit prostor svobody a demokracie jako nástupnická strana Občanského fóra. A že je mu líto, že ODS opouští jihočeský hejtman Martin Kuba, který dal najevo, že nechce vykopávat další společenské příkopy.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na to Schwarz Bařtipánová navázala. „Politika je věcí kompromisu,“ zdůraznila. „Co si budeme povídat. ODS už dávno není pravicovou konzervativní stranou, jakou byla kdysi. Dnes je mnohem více liberální. Úbytek těch členů v ODS je asi 500 za rok,“ poznamenala.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Munzar označil SPD za „vazalskou stranu Andreje Babiše, protože za SPD se do vlády dostanou lidé, kteří měli v minulosti blízko k Andreji Babišovi“.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
97%
2%
hlasovalo: 18293 lidí
Pošarová okamžitě odmítla, že by SPD byla „vazalskou stranou Andreje Babiše“. Tady se Schwarz Bařtipánová postavila na její stranu. „Vláda je kolektivní orgán. Mně toto nařčení přijde úplně absurdní.“ 

Pošarová označila odchod Martina Kuby z ODS za start rozpadu ODS. „Myslím, že to může být začátek rozpadu ODS,“ ozvala se Pošarová, čímž vrátila Munzarovi slova o „vazalské straně“.

Dále Pošarová podotkla, že prezident Petr Pavel nejedná ve věci jmenování nové vlády dost rychle a že hledá nové „překážky“. „Jednou je to programové prohlášení, pak je to střet zájmů. Přitom tady paní kolegyně právnička potvrdí, že dokud nebyl Andrej Babiš jmenován předsedou vlády, tak ve střetu zájmů není.“

„ODS byla založena jako pravicová konzervativně-liberální strana. A jsme jí stále,“ pravil Munzar. Jedním dechem dodal, že nechápe slova Schwarz Bařtipánové o smířlivé politice, když „Andrej Babiš na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny za hodinu a půl pozurážel koho mohl“.

Moderátorka Tománková poté přehodila debatní výhybku k parlamentní delegaci, která vyrazí na Slovensko. Nebude v ní ani jeden zástupce opozice, což ostře zkritizovali jak Munzar i Stojanová.

Pošarová zmínila, že zástupce opozice nepojede na Slovensko čistě z kapacitních důvodů a že v jakékoli další delegaci bude jedno místo pro zástupce koalice a druhé pro zástupce opozice. „Bude se šetřit, a místo osmičlenných delegací budou třeba jen dvoučlenné.“

Psali jsme:

Macinka udělal rošádu, vytáhli na něho pálení vlajky. Nářek od Evropanů
Vždyť na to upozorňovali. Celé čtyři roky. Díra v rozpočtu vysvětlena
Hádka na síti. Kalousek na straně Babiše. U Šafra se vaří krev
Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kuba , Munzar , ODS , Partie , Pavel , piráti , Slovensko , státní rozpočet , střet zájmů , SPD , ANO , CNN Prima News , Pošarová , Stojanová , Prezident Pavel , Scvhwarz Bařtipánová

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Vidíte situaci stejně jako poslankyně SPD Pošarová?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Kateřina​ Stojanová byl položen dotaz

Vazby

V politice má vazby na podnikatele a miliardáře kde kdo. Asi jim nezabráníte, nebo vás napadá jak? Nebylo by ale možné, aby ty vazby byli politici povinni třeba uveřejňovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025 Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

.... ať Tománková, nebo Moravec,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusespartyza8 , 30.11.2025 14:55:20
... vedou diskuze ve stejném duchu, vždy proti nově vznikající vládě, to nemůžou vidět jen zabedněnci.

|  8 |  0

Další články z rubriky

Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce

11:00 Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce

Ekonom Pavel Šik vidí rezignaci Andrije Jermaka, dosavadního šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta,…