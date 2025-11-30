„Řešil to i v europarlamentu.“ Turek s Macinkou měli zastání od ANO

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Schwarz Bařtipánová hned v úvodu debaty konstatovala, že členové nové vládní koalice neznají žádný právní důvod, proč by Filip Turek neměl být ministrem. Turek má podle ní zkušenosti z výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu a už má i zkušenosti z evropské politiky obecně. Může tedy být ministrem pro životní prostředí, jak to Andrej Babiš ve své vládě prosazuje.
S Macinkou je to podle Schwarz Bařtipánové podobné. „Pan Macinka pracoval v tiskovém odboru bývalého pana prezidenta a je vystudovaný politolog, takže kvalifikaci na ministra zahraničí určitě má,“ poznamenala pravděpodobná budoucí ministryně za ANO.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Pošarová konstatovala, že nominanti SPD do vlády budou odborníky na svých místech. „Věřím, že předsednictvo SPD vybralo kandidáty podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a my jim věříme.“ Zato k dosluhujícímu ministrovi zemědělství v demisi Markovi Výbornému byla velmi kritická. „Teď dosluhující pan Výborný neměl se zemědělstvím nic společného a byl to nejhorší ministr zemědělství,“ nešetřila kritickými slovy Pošarová.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Před kamerami Munzar připustil, že ODS v rámci koalice Spolu mohla být důslednější a hájit prostor svobody a demokracie jako nástupnická strana Občanského fóra. A že je mu líto, že ODS opouští jihočeský hejtman Martin Kuba, který dal najevo, že nechce vykopávat další společenské příkopy.
Na to Schwarz Bařtipánová navázala. „Politika je věcí kompromisu,“ zdůraznila. „Co si budeme povídat. ODS už dávno není pravicovou konzervativní stranou, jakou byla kdysi. Dnes je mnohem více liberální. Úbytek těch členů v ODS je asi 500 za rok,“ poznamenala.
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
Munzar označil SPD za „vazalskou stranu Andreje Babiše, protože za SPD se do vlády dostanou lidé, kteří měli v minulosti blízko k Andreji Babišovi“.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Pošarová označila odchod Martina Kuby z ODS za start rozpadu ODS. „Myslím, že to může být začátek rozpadu ODS,“ ozvala se Pošarová, čímž vrátila Munzarovi slova o „vazalské straně“.
Dále Pošarová podotkla, že prezident Petr Pavel nejedná ve věci jmenování nové vlády dost rychle a že hledá nové „překážky“. „Jednou je to programové prohlášení, pak je to střet zájmů. Přitom tady paní kolegyně právnička potvrdí, že dokud nebyl Andrej Babiš jmenován předsedou vlády, tak ve střetu zájmů není.“
„ODS byla založena jako pravicová konzervativně-liberální strana. A jsme jí stále,“ pravil Munzar. Jedním dechem dodal, že nechápe slova Schwarz Bařtipánové o smířlivé politice, když „Andrej Babiš na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny za hodinu a půl pozurážel koho mohl“.
Moderátorka Tománková poté přehodila debatní výhybku k parlamentní delegaci, která vyrazí na Slovensko. Nebude v ní ani jeden zástupce opozice, což ostře zkritizovali jak Munzar i Stojanová.
Pošarová zmínila, že zástupce opozice nepojede na Slovensko čistě z kapacitních důvodů a že v jakékoli další delegaci bude jedno místo pro zástupce koalice a druhé pro zástupce opozice. „Bude se šetřit, a místo osmičlenných delegací budou třeba jen dvoučlenné.“
autor: Miloš Polák