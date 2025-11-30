„Já nerad používám slovo kolaps.“ Ředitel VZP o nelehké situaci

Kabátek v pořadu uznal, že situace je nelehká, ale není katastrofická, což naznačuje pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.
„Já bych asi nebyl takto tvrdý. Úhradová vyhláška pro rok 2026 vyčerpává rezervy zdravotních pojišťoven velkou měrou, ale VZP to zvládne,“ zdůraznil Kabátek. České zdravotnictví podle něj funguje, ale postupem času se pojišťovny mohou dostat do finančních problémů. Platí to prý i o VZP. Ale já nerad používám to slovo kolaps,“ poznamenal Kabátek s tím, že české zdravotnictví by fungovalo, ale i VZP by se asi opozdila s předáním některých plateb.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Poukázal např. na to, že již nějaký čas klesá počet porodů, ale když se VZP snaží navrhovat zeštíhlení sítě porodnic, naráží prý na zeď odporu. Jedním dechem však dodal, že kupříkladu pro komunální politiky je důležité, zda mají ve svém regionu porodnici, protože je to důležité pro občany jednotlivých měst.
To však podle Kabátka nemění nic na to, že je tady problém. „Demografie je neúprosná, stárneme velmi rychle,“ upozornil Kabátek s tím, že některé porodnice se mohou proměnit na objekty následné péče pro starší spoluobčany.
„My tady stále postrádáme dotažení elektronizace zdravotnictví, i když už jsme na dobré cestě,“ nabídl další z cest, čím by se české zdravotnictví mohlo zefektivnit, protože dotažení elektronizace zdravotnictví by mohlo odhalit různé duplicity, které se v systému stále nacházejí.
Než se s diváky rozloučil, konstatoval, že má mandát ještě na tři roky, ale pokud převáží názor, že tu bude někdo, kdo VZP povede lépe, Kabátek bude připraven to jako manažer respektovat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák