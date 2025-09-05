Slováček, Burešová, Nálepková, ale i Kraus s Francem se potkali na balkóně. A vydělali 225.000

Zvukové zkoušky probíhaly od 15.00 hodin pro zpěváky na netradičním místě a to přímo na balkóně českolipské radnice a tak se dle časových možností střídal jeden interpret za druhým. Během zvukových zkoušek přijela i už zmíněná dvojčata a dorazila za účinkujícími do prvního patra radnice za zpěváky, kam se s nimi přijeli vyfotit a seznámit se s nimi.
Mezitím se začalo náměstí v České Lípě pomalu plnit a koncert od 18.00 hodin mohl začít. A tak se na improvizovaném pódiu v podobě balkónu začal střídat jeden interpret za druhým a moderátorka tohoto koncertu Bára Hlaváčková mohla přivítat hned prvního účinkujícího večera a tím byla místní českolipská taneční skupina Tutti Frutti. Jako první z hudebních hostů se představila jihočeská zpěvačka Maja Rose, kterou vystřídal už vlastně ostřílený muzikálový matador a veliký chlap Jiří Zonyga se svým nakřáplým hlasem. Toho vystřídala mladá a drobná saxofonistka, která si říká Natalisax a při druhé její skladbě už začali tancovat první diváci. Po Natalisax přišla už popáté na místní balkón českolipská rodačka Zuza Nová, kterou přišla svým hlasem doprovodit jako vokalistka i její dcera Katy. Premiérově se poté na tomto benefičním koncertu objevil i zpěvák a herec David Kraus, kterého vystřídala herečka a šansoniérka Světlana Nálepková. Světlanu po jejích třech písních střídal zpěvák, herec a producent tohoto koncertu Martin France. A svou premiéru si na balkóně odbyla i zpěvačka a herečka Eva Burešová, kterou doprovodil i její kytarista. Dokonce moderátorka požádala zpěvačku, aby ještě nějaký song přidala, protože se v rámci jejího vystoupení počítal dobrovolný příspěvek od příchozích diváků. A tak Eva Burešová přidala ještě dvě napůl improvizované písně. Když byly všechny finance z dobrovolného příspěvku spočítány, přizvala se starostka města Jitka Volfová, zpěvák Martin France a samozřejmě též postižená dvojčata Krouzovi i s maminkou. A tím se mohl předat finanční šek, který z tohoto příspěvku podpořila i Nadace Agrofert, která kluky už roky podporuje a darovala jim na místě 100.000,- Kč. A ve finále, aby částka byla zakulacená, tak ředitelka NF Zuzana Tornikidis navýšila celkový výtěžek na 200.000,- Kč.
Po předávání šeku na úplný závěr dorazila na balkón radnice i česká hvězda showbusinessu pan Felix Slováček, který svými třemi skladbami na klarinet završil krásnou a důstojnou tečku za letošním benefičním koncertem.
A ve finálu na závěr dorazila ještě jedna velmi fajn zpráva. Po telefonátu s matkou obou devatenáctiletých postižených chlapců Krouzových, pořádající agentura dostala informaci, že diváci v rámci tohoto koncertu poslali přes QR kód dalších 25.000,- Kč. Jak diváci, tak samozřejmě všichni účinkující, ale především rodina Krouzova byla velmi mile překvapena celkovou částkou 225.000,- Kč.
A tak už teď se všichni domluvili, že se opět koncert bude konat a to ve středu 18. srpna 2026.
autor: Tisková zpráva