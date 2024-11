Společnost DAKO-CZ rozšířila své představenstvo o nového člena

Nově je představenstvo společnosti pětičlenné. Jeho předsedou je Lukáš Andrýsek, jenž je zároveň generálním ředitelem divize CSG Mobility a automobilky Tatra Trucks, Stanislav Pometlo, který zastává funkci generálního ředitele DAKO-CZ, je místopředsedou představenstva. Druhým místopředsedou představenstva je Jiří Kaiser, finanční ředitel divize CSG Mobility. Představenstvo dále sestává ze dvou členů, jimiž jsou ředitel pro obchod DAKO-CZ Kamil Pařízek a nově též Christopher Antes.

Christopher Antes nastoupil do společnosti v říjnu letošního roku a díky jeho bohatým zkušenostem byl navržen do funkce člena představenstva. Do DAKO-CZ přišel ze společnosti Wabtec Corporation, v níž působil pět let na pozici President Group Brakes & Safety. Je absolventem Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Jeho hlavním úkolem bude podpora společnosti DAKO-CZ a celé divize CSG Mobility v oblastech jako jsou například rozvoj podnikání v železničním průmyslu, výzkum, vývoj a internacionalizace.

Christopher Antes

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických, elektromagnetických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s 208letou tradicí. Firma s ročními tržbami okolo 63 milionů euro, na kterých se z 54 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je skupina Czechoslovak Group.

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní vagóny a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdovými systémy či komponenty DAKO jsou provozována nejen v Evropě, ale také například v Jižní Americe, Africe, Asii a na Blízkém východě, kde spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm. DAKO-CZ se kromě vývoje a výroby brzdových systémů a komponentů věnuje i jejich následnému servisu. V roce 2020 otevřelo DAKO-CZ ve svých prostorách nové servisní středisko. Vzhledem k zakázkové naplněnosti rozšířila společnost v roce 2020 výrobní halu a kompletně inovovala logistiku, čímž došlo k významnému navýšení výrobní kapacity.

V roce 2020 zahájilo DAKO-CZ dodávky pro nového zákazníka, španělskou společnost TALGO, konkrétně pro její soupravy určené pro Egypt. Další zakázky mířily například do Polska, Slovinska, Rakouska či Indie. V roce 2020 se DAKO-CZ umístilo na druhém místě soutěže Firma roku Pardubického kraje, v roce 2021 již společnost soutěž vyhrála. V roce 2022 společnost získala prestižní ocenění Czech Superbrands, stala se součástí UNIFE. V roce 2023 a 2024 firma ocenění Czech Superbrands obhájila.