Okamura (SPD): Normální pozvánka pro africké a muslimské imigranty

To je šílené, jak vlastizrádně se chovají vlády evropských států a svou politikou zvou do Evropy další africké a muslimské imigranty. Německo dalo za rok přes 17 miliard eur na podporu bydlení. Téměř polovina podpory jde cizincům! To je normální pozvánka pro africké a muslimské imigranty, aby si do Evropy šli za levným bydlením a sociálními dávkami! U nás je to podobné, když Fialova vláda radši dává peníze Ukrajině a Ukrajincům než českým občanům. SPD odmítá, aby se podporovali cizinci a imigranti na úkor našich občanů!
Německá státní podpora na bydlení za rok 2024 překročila 17,68 miliardy eur (v přepočtu kde zhruba o více než 440 miliard korun). Peníze z Jobcenter mířily na pokrytí nájemného, vytápění, provozních nákladů a kaucí pro příjemce občanského příjmu (Bürgergeld). Informaci přinesl server bild.de s odvoláním na odpověď německé vlády na interpelaci strany AfD. U nás o tom informovalo Echo24.
Vedle základní dávky mají příjemci Bürgergeldu nárok i na úhradu nákladů na přiměřené bydlení. Podle bild.de téměř polovina těchto výdajů – konkrétně 8,15 miliardy eur – směřovala lidem bez německého pasu, i když tvoří jen zhruba 15 procent populace. Zbylých 9,53 miliardy eur šlo na Němce.
Podle pracovního experta Holgera Schäfera z Institutu německé ekonomiky odpovídá podíl cizinců na celkových nákladech jejich zastoupení mezi příjemci občanského příjmu.
„Přibližně polovina příjemců Bürgergeldu jsou cizinci,“ řekl Schäfer serveru bild.de. „Není tedy překvapivé, že téměř polovina nákladů na bydlení připadá na cizince,“ dodal.
