Okamura (SPD): Normální pozvánka pro africké a muslimské imigranty

20.08.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci v Německu a západní Evropě.

Okamura (SPD): Normální pozvánka pro africké a muslimské imigranty
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na Českém jarmarku strany Svoboda a přímá demokracie v Mělníce

To je šílené, jak vlastizrádně se chovají vlády evropských států a svou politikou zvou do Evropy další africké a muslimské imigranty. Německo dalo za rok přes 17 miliard eur na podporu bydlení. Téměř polovina podpory jde cizincům! To je normální pozvánka pro africké a muslimské imigranty, aby si do Evropy šli za levným bydlením a sociálními dávkami! U nás je to podobné, když Fialova vláda radši dává peníze Ukrajině a Ukrajincům než českým občanům. SPD odmítá, aby se podporovali cizinci a imigranti na úkor našich občanů!

Německá státní podpora na bydlení za rok 2024 překročila 17,68 miliardy eur (v přepočtu kde zhruba o více než 440 miliard korun). Peníze z Jobcenter mířily na pokrytí nájemného, vytápění, provozních nákladů a kaucí pro příjemce občanského příjmu (Bürgergeld). Informaci přinesl server bild.de s odvoláním na odpověď německé vlády na interpelaci strany AfD. U nás o tom informovalo Echo24.

Vedle základní dávky mají příjemci Bürgergeldu nárok i na úhradu nákladů na přiměřené bydlení. Podle bild.de téměř polovina těchto výdajů – konkrétně 8,15 miliardy eur – směřovala lidem bez německého pasu, i když tvoří jen zhruba 15 procent populace. Zbylých 9,53 miliardy eur šlo na Němce.

Podle pracovního experta Holgera Schäfera z Institutu německé ekonomiky odpovídá podíl cizinců na celkových nákladech jejich zastoupení mezi příjemci občanského příjmu.

„Přibližně polovina příjemců Bürgergeldu jsou cizinci,“ řekl Schäfer serveru bild.de. „Není tedy překvapivé, že téměř polovina nákladů na bydlení připadá na cizince,“ dodal.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hoffman: Důstojná kapitulace Ukrajiny
„Kovbojka“ Jiřikovský pokračuje: NCOZ vydal vyjádření k nářadí řemeslníků
Německo musí bránit Západ i se zbraní, píše se u sousedů. Povinná vojna je prý nezbytnost
Hrozba z Ruska? Vláda tomu sama nevěří, rozebrala Šichtařová

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Okamura , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Stane se západ Evropy nebezpečný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Pokud zůstanete u moci

Můžete zaručit, že nebudete jakkoliv usilovat o přijetí Eura? Z toho vaše průzkumu se obávám, že už jste se podvolili snahám vašich koaličních partnerů Euro přijmout a čím dál víc se stává probruselskou stranou místo toho, jak jste se k politice EU stavili dřív – což mi bylo mnohem sympatičtější

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Normální pozvánka pro africké a muslimské imigranty

18:02 Okamura (SPD): Normální pozvánka pro africké a muslimské imigranty

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci v Německu a západní Evropě.