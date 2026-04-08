Správa jeskyní: Jeskyni Výpustek rozezní pocta Haně Hegerové

08.04.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Co mi dáš, Potměšilý host, Levandulová či Čerešně. To jsou jen některé z písní nejslavnější české šansoniérky, které zazní tuto sobotu 11. dubna 2026 v Jeskyni Výpustek u Křtin v Moravském krasu.

Foto: caves.cz
Popisek: Správa jeskyní ČR - logo

Program s názvem Ať žije Hegerová začne od 18:00, vstupenky je možné si zakoupit předem na webu ZDE. Písní z pera Petra Hapky, Jiřího Šlitra, Jaro Filipa i jejich francouzských kolegů se ujme Zuzana Němcová Šmejkalová s nezaměnitelným hlubokým hlasem. „Bude to hudební zážitek. na který jen tak nezapomenete. Budete plakat, smát se a mít husí kůži po těle. O klavírní úpravy a virtuózní přednes se postará Václav Tobrman. To vše podtrhuje mimořádné bubenické umění Jakuba Němce, který na svou soupravu předvádí skutečně rytmická kouzla. Hanu Hegerovou nelze napodobit, lze pouze prodloužit život jejímu dílu a s úctou do něj nahlédnout,“ říká Němcová Šmejkalová.

Hana Hegerová, rozená Carmen Mária Beatrix Farkašová, (20. října 1931 Bratislava – 23. března 2021 Praha) byla slovensko-česká zpěvačka a herečka, označovaná za nekorunovanou královnu československého šansonu. Zahraniční kritici ji nazývali Velkou dámou šansonu, Edith Piaf z Prahy, nebo také Šansoniérkou se slovanskou duší. Široké publikum i odbornou kritiku zaujala hlavně schopností dramaticky interpretovat text. Mimo Československo sklidila uznání i v německy mluvících zemích. Více o projektu Ať žije Hegerová a jeho dalších koncertech se lze dozvědět na webových stránkách ZDE.

Organizátoři důrazně upozorňují všechny držitele vstupenek, aby přijeli s co největším předstihem. „Protože přímo u jeskyně Výpustek je jen velmi omezená kapacita parkování, je lépe zaparkovat například ve Křtinách a k jeskyni dojít. Vzhledem k teplotě v jeskyních maximálně mezi 6 až 8 stupni Celsia a vysoké vlhkosti se doporučuje vzít si dostatečně teplé oblečení,“ upozorňuje vedoucí jeskyně Výpustek Hana Horáková.

Pocta Haně Hegerové není jediným koncertem v jeskyni Výpustek. Hned další neděli 19. dubna tam vystoupí pěvecké sbory Píseň z Jedovnic a Bratříci z Moravského Písku v rámci benefičního akce Oblastní charity Blansko. V sobotu 23. května je v plánu koncert Lenky Dusilové. „Jsme moc rádi, když můžeme takovéto akce nabídnout. Ukázat, že jeskyně nejsou jen geologicky nesmírně zajímavé místo, ale mají i velmi specifickou akustiku,“ dodává ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček.

Labyrint chodeb a dómů Výpustek vytvořila ponorová činnost Křtinského potoka. První zdokumentovaní návštěvníci již v 17. století nacházeli kosti pravěké zvířeny. Na začátku 20. století sloužily prostory těžbě fosfátových hlín, za druhé světové války nacistům jako podzemní továrna na letecké motory do stihaček a za studené války v roce 1961 Československá lidová armáda do jeskyně vestavěla tajné vojenské velitelství, které mělo odolat nukleární válce na povrchu.

Pro informace o přístupu k jeskyni, otevírací době, službách a cenách je dobré navštívit oficiální web ZDE či Facebook (ZDE). Od 1. dubna je již plně otevřeno všech 14 zpřístupněných jeskyní v České republice. Jejich přehled a informace o prohlídkách lze nalézt na webové stránce ZDE.

