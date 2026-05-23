ČČK otestuje připravenost svých humanitárních jednotek

24.05.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V reakci na rostoucí význam krizové připravenosti prověří Český červený kříž připravenost svých humanitárních jednotek na mimořádnou událost, spojenou s migrační vlnou.

Foto: ČČK
Popisek: Český červený kříž - logo

V rámci víkendového cvičení Total Red Call 2026, které se uskuteční 12.–13. června 2026 v Bukovanech si více než stovka členů z celé České republiky otestuje schopnost rychle a koordinovaně zajistit humanitární pomoc. Více než stovka členů humanitárních jednotek ČČK si během tří dnů procvičí postupy, které by ČČK uplatnil při reálné krizové situaci. Scénář cvičení bude simulovat příchod velkého počtu osob, které potřebují okamžitou humanitární pomoc, základní zázemí a podporu při orientaci v neznámém prostředí.

„Připravenost je základem účinné pomoci. Total Red Call dává našim členům možnost procvičit si nejen odborné postupy, ale také týmovou spolupráci napříč regiony a schopnost rychle reagovat na potřeby lidí v nouzi,“ říká velitelka Ústředního krizového týmu Iva Jelínková.

Do cvičení se zapojí desítky figurantů z řad Červeného kříže i široké veřejnosti. Díky tomu tak můžeme otestovat připravenost jednotlivých týmů a současně dát možnost nahlédnout pod pokličku činností ČČK při mimořádné události.

Organizátoři stále hledají další dobrovolníky, kteří by se chtěli do cvičení zapojit jako figuranti. Přihlásit se je možné do 31. května 2026 prostřednictvím online formuláře ZDE. Pro figuranty je zdarma zajištěna doprava autobusem z Prahy (a zpět) v pátek a v sobotu.

Cvičící budou zajišťovat vybudování a provoz přijímacího a evakuačního střediska, registraci příchozích, nouzové ubytování, distribuci potravin, hygienických potřeb a další humanitární pomoci počítaje v to i práci se zranitelnými a znevýhodněnými skupinami, poskytování psychosociální podpory, základní zdravotnické pomoci a koordinaci logistického a organizačního zajištění celé operace. „Pravidelná cvičení jsou nezbytná. Přispívají k tomu, abychom v případě reálného ohrožení jednali rychle, koordinovaně a s vysokou mírou profesionality,“ dodává Iva Jelínková.

Do cvičení bude zapojena také Pátrací služba Českého červeného kříže, která se zaměřuje na obnovování kontaktu mezi členy rodin rozdělených v důsledku ozbrojených konfliktů, migrace nebo jiných mimořádných událostí.

Cvičení Total Red Call je každoročně zaměřeno na jiný typ mimořádné události a prověřuje různé oblasti humanitární pomoci Českého červeného kříže. Letošní ročník je již třetím celorepublikovým cvičením tohoto typu. Zároveň je výjimečný tím, že poprvé v historii má jednotné tematické zaměření, celý scénář je soustředěn na mimořádnou událost, spojenou s migrační vlnou a poskytováním humanitární pomoci většímu počtu osob v nouzi.

Článek obsahuje štítky

cvičení , humanitární pomoc , migrace , TZ , ČČK

