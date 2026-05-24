Je to tady. Česká televize jde po Moravcovi

Česká televize se veřejně ozvala k novému pořadu Václava Moravce. Ve svém prohlášení na síti X uvedla, že dohoda o konkurenční doložce mezi ČT a někdejším moderátorem pořadu Otázky Václava Moravce je stále platná a nebyla ukončena.
Podle ČT jsou současné Moravcovy aktivity v rozporu s dobrovolným smluvním závazkem, který měl podepsat v roce 2018. Tím se měl zavázat, že se zdrží konkurenčního jednání vůči svému tehdejšímu zaměstnavateli.
Televize zároveň zdůraznila, že konkurenční doložka není zaměstnanecký benefit, ale nástroj ochrany zaměstnavatele.
„Konkurenční doložka má především chránit zaměstnavatele, nejde o žádný benefit. ČT proto bude postupovat standardním způsobem, zejména uplatněním sjednané smluvní pokuty za porušení závazku,“ oznámila veřejnoprávní televize.
„Dohoda o konkurenční doložce uzavřená mezi ČT a Václavem Moravcem je stále platná a nebyla ukončena. Současné aktivity pana Moravce jsou v rozporu s jeho dobrovolným smluvním závazkem zdržet se konkurenčního jednání, podepsaným v roce 2018.— Česká televize (@CzechTV) May 24, 2026
Ten v pořadu mluvil mimo jiné o stylu Motoristů, summitu NATO, sudetoněmeckém sjezdu v Brně i o sporech kolem financování veřejnoprávních médií. „My jsme nějací jiní, my jsme se nudili, jak se politika stylizovala do unylosti,“ popsal Macinka nástup své strany do politiky. Své ostré výroky označil za „nevinné provokace“.
K sudetoněmeckému sjezdu v Brně Macinka uvedl, že podle něj jde o opak aktu smíření. Kritizoval také prezidenta Petra Pavla kvůli plánovanému přijetí bavorského premiéra Markuse Södera. Sudetoněmeckého předáka Bernda Posselta označil za politika za zenitem, kterého podle něj už v německé politice nikdo nebere vážně.
V debatě došlo i na spor mezi vládou a prezidentem o účast na summitu NATO. Macinka hájil postoj vlády, že klíčovou roli má mít premiér. „Pokud by tam nebyl premiér, byla by to promarněná příležitost,“ řekl.
Na možné právní střetnutí mezi Moravcem a Českou televizí upozorňoval v sobotu mediální analytik Petr Žantovský ve svém Týdnu v médiích pro ParlamentníListy.cz. Podle něj se Moravec po odchodu z ČT postavil proti instituci, která mu dlouhé roky poskytovala nejviditelnější prostor.
Žantovský tehdy připomínal právě konkurenční doložku a nevylučoval, že nový projekt bývalého moderátora může skončit právním sporem. „Jsem velmi zvědav, jak to dopadne. Pravděpodobně, pokud Česká televize má aspoň trošku mozek v hlavě, tak to skončí u soudu,“ uvedl.
Nynější prohlášení České televize naznačuje, že spor kolem Moravcova nového pořadu se skutečně nemusí odehrávat jen v mediální rovině. Podle ČT přichází na řadu smluvní sankce.
