Bartoš (Piráti): Prodej Explosie by byl strategický omyl

25.05.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k úvahám o prodeji výrobce munice, pardubické Explosie

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

V době, kdy Evropa pochopila, že musíme mít kontrolu nad výrobou vlastní munice, se vláda chystá prodat podnik, který je klíčový pro naši bezpečnost. Vláda nejprve vzdala jakoukoli snahu o rozpočtovou odpovědnost a teď se snaží zalepit vzniklé díry v rozpočtu prodejem strategického podniku.

Považujeme za nesmyslný i nápad spojovat prodej podniku klíčového pro bezpečnost země s financováním výdajů státního rozpočtu daných zákonem, mezi které patří i výdaje na obranu.

Podívejme se k našim sousedům v Polsku. Ti pochopili, že strategický obranný průmysl není běžná firma na prodej, ale páteř obranyschopnosti. Stát si své kapacity drží pod kontrolou, aby mohl v případě krize reagovat bez ohledu na to, co diktuje aktuální burzovní graf nebo soukromý investor.

Pokud chceme být jako stát odolní, musíme přestat rozprodávat naše rodinné stříbro a začít ho stejně jako Poláci systematicky rozvíjet ve prospěch národní bezpečnosti. Explosia má zůstat v rukou státu.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
