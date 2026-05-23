Bartoš (Piráti): Prodej Explosie by byl strategický omyl

V době, kdy Evropa pochopila, že musíme mít kontrolu nad výrobou vlastní munice, se vláda chystá prodat podnik, který je klíčový pro naši bezpečnost. Vláda nejprve vzdala jakoukoli snahu o rozpočtovou odpovědnost a teď se snaží zalepit vzniklé díry v rozpočtu prodejem strategického podniku.
Považujeme za nesmyslný i nápad spojovat prodej podniku klíčového pro bezpečnost země s financováním výdajů státního rozpočtu daných zákonem, mezi které patří i výdaje na obranu.
Podívejme se k našim sousedům v Polsku. Ti pochopili, že strategický obranný průmysl není běžná firma na prodej, ale páteř obranyschopnosti. Stát si své kapacity drží pod kontrolou, aby mohl v případě krize reagovat bez ohledu na to, co diktuje aktuální burzovní graf nebo soukromý investor.
Pokud chceme být jako stát odolní, musíme přestat rozprodávat naše rodinné stříbro a začít ho stejně jako Poláci systematicky rozvíjet ve prospěch národní bezpečnosti. Explosia má zůstat v rukou státu.
