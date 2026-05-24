„Milí krajané, jste naši přátelé.“ Grolich vítal sudeťáky v Brně

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

24.05.2026 12:53 | Reportáž
autor: Karel Výborný

Sudetoněmecký sjezd se poprvé v historii koná na českém území. Jihomoravský hejtman Jan Grolich přivítal sudetské Němce slovy „milí krajané“ a prohlásil, že jsou v Brně vítáni jako přátelé. Zástupci landsmanšaftu mluvili o nové kapitole vztahů a evropské budoucnosti, zatímco odpůrci akce dál upozorňují na bolestnou historii okupace, odsunu a Benešových dekretů.

„Milí krajané, jste naši přátelé.“ Grolich vítal sudeťáky v Brně
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Sudetoněmecký sjezd v Brně podle představitelů landsmanšaftu otevírá novou etapu vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci. Na nedělním hlavním shromáždění, které je tradičním vrcholem akce, o tom mluvil zemský předseda bavorské organizace Sudetoněmeckého krajanského sdružení a místopředseda celoněmeckého SdL Steffen Hörtler.

Výrazně zazněl i projev jihomoravského hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL. Ten sudetské Němce oslovil slovy „milí krajané“ a prohlásil, že je rád, že je může v Brně přivítat.

„Jste tady vítaní, jste naši přátelé,“ uvedl Grolich. Češi a Němci podle něj od konce druhé světové války ušli dlouhou cestu. „Nechceme přepisovat historii, chceme ukázat opravdovou sílu pravdy a lásky, která vede k usmíření, přátelství a ke svobodě,“ řekl.

K odporu, který sjezd v části české veřejnosti vyvolal, dodal, že po této „přelomové neděli“ se podle něj všichni znovu potkají už v běžný den bez mimořádné pozornosti. „A na to se já už velmi těším,“ poznamenal hejtman.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky


Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 10366 lidí
Hörtler označil konání sjezdu v Brně za výsledek odvahy a dialogu. Podle něj nejde o samozřejmost, ale o symbolický okamžik, který má být využit k budování vztahů a společné evropské budoucnosti. Odsun Němců z poválečného Československa, který sudetští Němci označují jako vyhnání, popsal jako bolestivé přerušení někdejšího soužití.

„Stavíme živoucí most evropské budoucnosti,“ uvedl.

K sudetským Němcům promluvila také brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Podle ní je pro budoucí vztahy nutné mít odvahu podívat se minulosti do očí. „Zlo nelze odstranit dalším zlem. Zlo zůstává zlem a jedinou možností k otevření cesty k budoucnosti je smíření,“ řekla.

 



Nedělnímu hlavnímu shromáždění předcházel nástup vlajkonošů v krojích. V programu vystupuje také předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a bavorský premiér Markus Söder.

 

Fotogalerie: - V pavilonu

V jednom z pavilonů brněnského výstaviště se konaj...
V Pavilonu P
Na brněském výstavišti
V sudeťáckém pavilonu
V sudeťáckém pavilonu
V sudeťáckém pavilonu


Sudetoněmecký sjezd se v Brně koná od čtvrtka a pokračovat má do pondělí. Do moravské metropole pozvala sudetské Němce iniciativa Meeting Brno. Samotnou akci pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje Němce odsunuté po druhé světové válce z Československa a jejich potomky.

Akci po celou dobu provázejí protesty. Kritici namítají, že sjezd na českém území je necitlivý vzhledem k nacistické okupaci, obětem války a otázce Benešových dekretů. Organizátoři a podporovatelé naopak mluví o dialogu, smíření a společné budoucnosti. Hlavní protest proti sjezdu vypukne ve 14 hodin na brněnském Dominikánském náměstí, z něhož ParlamentníListy.cz přinesou reportáž.

Po druhé světové válce byly z Československa odsunuty přibližně tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků zemřelo při odsunu asi 15 až 30 tisíc lidí. Během nacistické okupace a války zahynulo přibližně 320 až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.

Fotogalerie: - Nesmiřitelní a smíření

V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření
Konce pouti se zúčastnili pirátská poslankyně Kate...
Konec Pouti smíření
V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření
V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření
V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření

Fotogalerie: - Pouť smíření

V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření
V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření
Zúčastnili se jí i mluvčí sudetoněmeckého landsman...
V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření
Dorazila i farářka Církve československé husitské ...
V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření

Fotogalerie: - Brňáci proti landsmanšaftu

Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...

Fotogalerie: - Sjezd Sudeťáků začal

V Brně začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu
V Brně začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu
V Brně začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu
Přítomno bylo i mnoho odpůrců sjezdu
Platící s eury měli přirážku
Zúčastnil se i mluvčí landsmanšaftu Bernd Posselt

Psali jsme:

„Přestává být mým prezidentem.“ Pavel si podle Hamplové zavařil
„Chcete se smířit? Nelezte druhému domů.“ Umělci udeřili na landsmanšaft
To už jsme zase nějaký protektorát? Rajchl o Pavlovi, sudeťácích a rozkazech
Pavel zaštítil Meeting Brno. Pak padlo: „Prase“

 

Zdroje:

https://t.co/u2CL2mZAO8

https://twitter.com/radim_ivan_57/status/2058484973758292144?ref_src=twsrc%5Etfw

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Brno , kraj Jihomoravský , Posselt , Vaňková , Meeting Brno , Grolich

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s tím, aby čeští politici vítali sudetské Němce na sjezdu v Brně jako „krajany“?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Nešlápla jste někomu na kuří oko?

Nebo proč myslíte, že jste se stala terčem falešných zpráv? Podle mě to není tak, že si vás někdo vybral náhodně. Napadá vás kdo by to mohl být a proč?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jen jeden vztah má největší šanci vydržet celý životJen jeden vztah má největší šanci vydržet celý život Hřebíček mocně podporuje růst vlasůHřebíček mocně podporuje růst vlasů

Diskuse obsahuje 25 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Teď jste si naběhl.“ Schillerová využila Jurečkův útok a spustila palbu

13:45 „Teď jste si naběhl.“ Schillerová využila Jurečkův útok a spustila palbu

Skákání do řeči, emotivní přestřelky a obviňování ze lží. Duel ministryně financí Aleny Schillerové …