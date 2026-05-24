„Milí krajané, jste naši přátelé.“ Grolich vítal sudeťáky v Brně

Sudetoněmecký sjezd v Brně podle představitelů landsmanšaftu otevírá novou etapu vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci. Na nedělním hlavním shromáždění, které je tradičním vrcholem akce, o tom mluvil zemský předseda bavorské organizace Sudetoněmeckého krajanského sdružení a místopředseda celoněmeckého SdL Steffen Hörtler.
Výrazně zazněl i projev jihomoravského hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL. Ten sudetské Němce oslovil slovy „milí krajané“ a prohlásil, že je rád, že je může v Brně přivítat.
„Jste tady vítaní, jste naši přátelé,“ uvedl Grolich. Češi a Němci podle něj od konce druhé světové války ušli dlouhou cestu. „Nechceme přepisovat historii, chceme ukázat opravdovou sílu pravdy a lásky, která vede k usmíření, přátelství a ke svobodě,“ řekl.
K odporu, který sjezd v části české veřejnosti vyvolal, dodal, že po této „přelomové neděli“ se podle něj všichni znovu potkají už v běžný den bez mimořádné pozornosti. „A na to se já už velmi těším,“ poznamenal hejtman.
„Stavíme živoucí most evropské budoucnosti,“ uvedl.
K sudetským Němcům promluvila také brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Podle ní je pro budoucí vztahy nutné mít odvahu podívat se minulosti do očí. „Zlo nelze odstranit dalším zlem. Zlo zůstává zlem a jedinou možností k otevření cesty k budoucnosti je smíření,“ řekla.
Nedělnímu hlavnímu shromáždění předcházel nástup vlajkonošů v krojích. V programu vystupuje také předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a bavorský premiér Markus Söder.
Sudetoněmecký sjezd se v Brně koná od čtvrtka a pokračovat má do pondělí. Do moravské metropole pozvala sudetské Němce iniciativa Meeting Brno. Samotnou akci pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje Němce odsunuté po druhé světové válce z Československa a jejich potomky.
Akci po celou dobu provázejí protesty. Kritici namítají, že sjezd na českém území je necitlivý vzhledem k nacistické okupaci, obětem války a otázce Benešových dekretů. Organizátoři a podporovatelé naopak mluví o dialogu, smíření a společné budoucnosti. Hlavní protest proti sjezdu vypukne ve 14 hodin na brněnském Dominikánském náměstí, z něhož ParlamentníListy.cz přinesou reportáž.
Po druhé světové válce byly z Československa odsunuty přibližně tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků zemřelo při odsunu asi 15 až 30 tisíc lidí. Během nacistické okupace a války zahynulo přibližně 320 až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.
