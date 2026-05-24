Pár tisíc lidí přišlo na Mináře. Ten z pódia varoval: Pozor, je tu Šejna

V neděli v 16:00 začal na Staroměstském náměstí protestní pochod spolku Milion chvilek pro demokracii s názvem „Ruce pryč od médií“. Akce začala shromážděním na Staromáku, odkud se demonstranti vydali pochodem směrem k Úřadu vlády. Organizátoři během trasy plánovali také zastávku u Ministerstva kultury. Protest upozorňuje na obavy části veřejnosti z možných politických tlaků na veřejnoprávní média.
Před demonstrujícími promluvil předseda spolku Mikuláš Minář. Poděkoval za účast a varoval před mladým pravicovým influencerem Adamem Šejnou, který se na akci také vyskytuje a bude se snažit s demonstrujícími debatovat.
„Užijte si dnešní shromáždění a dávejte pozor na provokatéry. Jednoho z nich zdravíme: motoristického influencera pana Šejnu, který tady pobíhá a bude vám klást otázky a snažit se vás ztrapnit,“ upozornil Minář a doporučil shromážděným lidem, aby se Šejny obratem doptali na Richarda Chlada a Filipa Turka a jejich aktivity.
Následně Minář vysvětlil, proč se shromáždění a následný pochod vůbec pořádá. Ve svém projevu kritizoval vládu Andreje Babiše s tím, že podle něj pokračuje „rozklad státu“ a kabinet otevírá cestu k dalšímu výraznému zadlužování České republiky po prolomení rozpočtových omezení.
„Je čas na bilanci. Rozklad státu pokračuje v přímém únosu. Vláda nedávno sáhla k bezprecedentním rozpočtovým omezením, respektive k prolomení těch omezení a otevřela si cestu k ještě masivnějšímu zadlužování České republiky,“ řekl Minář.
„Už v listopadu jsme vzkázali panu Babišovi, že se nemusí konat v příštích čtyřech letech ani jedna demonstrace, pokud se bude chovat umírněně a nebude zneužívat svěřenou moc. Namísto toho ale vidíme, že se „okamurizoval“ a tím víc směřuje naši zemi k extrému a autoritářství,“ uvedl Minář.
„Já si myslím, že tohle nelze nechat bez odezvy. Proto jsme dneska tady, a proto jdeme před Úřad vlády,“ vysvětlil Minář.
Bilance působení Oty Klempíře
„Ukázalo se, že jsme s našimi výhradami měli od začátku pravdu. Od našeho pochodu před Český rozhlas vyjádřilo 29 institucí celkem 350 kritických připomínek k návrhu Klempířova zákona. A ten celkový obraz je zdrcující,“ uvedl Minář.
Spolek Milion chvilek pro demokracii kritizuje návrh zákona o financování veřejnoprávních médií kvůli několika podle něj zásadním nedostatkům. Upozorňuje například na to, že návrh neřeší budoucnost regionálních studií České televize, která hrají důležitou roli při informování během krizových situací, a jejich existence tak může být ohrožena.
Další výtka míří na chybějící vyhrazené frekvence pro Českou televizi. Spolek varuje, že to může ohrozit kritickou infrastrukturu státu. Podle spolku navíc ministerstvo spravedlnosti upozornilo, že zákon může vyvolat pochybnosti o samotné existenci České televize a Českého rozhlasu, protože nově mění jejich právní postavení, aniž by jasně upravil jejich nové zřízení.
Milion chvilek dále tvrdí, že návrh podle ministerstva financí fakticky vrací financování veřejnoprávních médií o mnoho let zpět, což by mohlo vést k jejich postupnému úpadku. Kritika zaznívá i z Úřadu vlády, podle něhož může být návrh v rozporu s některými principy evropského práva.
Samotný generální ředitel České televize Hynek Chudárek zákon označil za „paskvil“.
„Podtrženo, sečteno. Co paragraf, to bota,“ usoudil Minář. „Za takový zákon by vyhodili každého v prváku na právech.“
Milion chvilek pro demokracii nejvíce vytýká ministrovi kultury Otu Klempířovi (Motoristé), že se údajně rozhodl zničit českou kulturu. Dav příznivců Milionu chvilek skandoval „Oto, zabal to!“, k pokřiku si přidal i Mikuláš Minář.
„Jedna věc je jasná. Klempíř musí skončit. Oto, zabal to!“ prohlásil Minář.
