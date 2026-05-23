Prokop (ANO): Praha znovu blokuje dokončení náplavek

Pražské hnutí ANO vyzývá vedení hlavního města a zejména náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (STAN) a radního pro majetek Adama Zábranského (Piráti), aby respektovali závěry kulatého stolu k revitalizaci pražských náplavek a přestali blokovat dokončení projektu podle oceňované koncepce architekta Petra Jandy. Rada hlavního města měla v pondělí 18.5. projednat usnesení k dalšímu postupu revitalizace náplavek. Materiál byl však bez vysvětlení stažen a znovu má být projednáván toto pondělí. Podle klubu ANO je alarmující především obsah předloženého materiálu, který nerespektuje konsenzus dosažený na kulatém stolu z listopadu 2025.
„Pokud vedení města ignoruje vlastní kulaté stoly a dohody, kterých se účastnili politici, odborníci i veřejnost, pak je to jen promarněný čas všech zúčastněných. Přesně tomu dnes čelíme. Praha si sama organizuje jednání, na kterých se všichni shodnou na pokračování jednotné koncepce revitalizace náplavek, a pak magistrát bez vysvětlení předloží materiál, který tuto dohodu fakticky popírá,“ říká předseda pražského ANO Ondřej Prokop.
Postup vedení města kritizuje i další strana opozice. „Největší brzdou pro rozvoj města je, když politici z volebního období na volební období mění zadaní projektu a koncepce. Tady už několik let koalice ODS, STAN a Pirátů drží pravomocné povoleni ke stavbě v šuplíku. A nejen to, i celou koncepci náplavek chce zahodit. Tim se posouváme o více jak 10 let nazpět,“ dodává Adam Scheinherr (Praha sobě).
Ing. Ondřej Prokop
Podle zápisu z kulatého stolu panovala mezi účastníky jasná shoda na dokončení revitalizace podle celistvé architektonické koncepce Petra Jandy z roku 2017, včetně mobiliáře a případného pokračování projektu lázní. Součástí závěrů bylo i doporučení revokovat usnesení Rady HMP z června 2025, které počítalo s vypisováním dílčích architektonických soutěží.
Předložený materiál do Rady HMP však zachovává právě tento postup. Město chce podle návrhu nadále vypisovat další dílčí architektonické soutěže a z původní koncepce ponechat pouze dokončení kobek č. 3 a 8 a části mobiliáře.
„To je naprosté popření smyslu celého kulatého stolu. Cílem přece bylo zachovat jednotnou architektonickou koncepci jednoho z nejúspěšnějších veřejných projektů posledních let. Místo toho Praha dál tříští projekt na kusy a otevírá dveře dalším experimentům. Proč? To nikdo neumí vysvětlit,“ dodává Prokop.
Revitalizace pražských náplavek přitom získala v minulých letech řadu mezinárodních ocenění a stala se symbolem kvalitní proměny veřejného prostoru. Projekt podle návrhu architekta Petra Jandy je dlouhodobě podporován významnou částí odborné veřejnosti. Více než 250 architektů již dříve podepsalo výzvu za zachování jednotné koncepce.
„Na jedné straně město tvrdí, že chce chránit kvalitu veřejného prostoru, na druhé straně samo rozbíjí oceněný projekt, který funguje a který mají lidé rádi. Celá věc se táhne od září 2025 a na náplavkách se mezitím prakticky nic neděje. Takže další sezóna bez dokončených kobek a bez potřebného mobiliáře?“ ptá se Prokop.
Klub ANO proto vyzývá Petra Hlaváčka a Adama Zábranského, aby veřejně vysvětlili:
- proč nerespektují závěry kulatého stolu,
- proč ignorují stanovisko odborné veřejnosti,
- proč chtějí dál narušovat jednotnou architektonickou koncepci,
- a proč se revitalizace náplavek opět zdržuje.
„Praha dnes není schopná dokončit ani projekt, který už dávno existuje, má podporu veřejnosti i odborníků a je z velké části realizovaný. Zato bez problémů vypisuje stomilionové PR zakázky na Vltavskou filharmonii, která ještě ani nemá stavební povolení. To je ukázka absolutně nekompetentního řízení města,“ uzavírá Ondřej Prokop.
