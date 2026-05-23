Senátor Hraba: Vztahy jsou špičkové omlouvačům navzdory

Troufám si říct, že žijeme v perfektním vztahu s našimi sousedy - se Slováky, Němci, Poláky i Rakušany. Takovou situaci jsme tu v historii doslova nikdy nezažili. A podívejte se jinde do světa: kdo si může říct? Moc zemí ne. Tak proč to rozkopávat?
Ano, Němci (ti, kteří k tomu v dané době jakkoli přispěli) zavinili holocaust, zavinili druhou světovou válku. Mají vinu za 360 000 zavražděných Čechoslováků. To jim nikdo neodpáře. A nikdy jim to nebude zapomenuto. Po právu.
Faktem je i to, že poválečné (i během války z exilu tvořené) majetkoprávní uspořádání nebude změněno. Pokud nebude tlačeno na prolomení skrze evropské právo. Tudy by cesta pro majetkovou revoluci v našem pohraničí vést bohužel mohla.
Ale za současných podmínek k otevření „Benešových dekretů“ není na české straně politická síla, která by to mohla změnit. A krom toho se k tomu zavázala česká i německá strana. Mimochodem taková síla tu nebyla ani v dobách, kdy Německo mělo vůči nám k tomu nějaké páky (např. při našem vstupu do EU, kterému bránil jistý pan Posselt).
Který národ více ublížil českému národu?
Který národ více ublížil českému národu?
Zodpovězme si ale jednoduché otázky: předhazuje snad někdo z nás současným Němcům každý den vinu za válku? Děje se to vůbec, či snad v takové míře, že nám to brání nejen v poklidném soužití, ale i obchodu? Ne. Odpověď na obě otázky je prostě „ne“. A tak je to správně. Kdo tvrdí opak, tak asi žije v nějaké alternativní realitě.
Vztahy s Německem máme dobré, tisícileté střetávání se a historické události ve 20. století jsou pevnou součástí našich dějin s jasně danými viníky, s jasnou zodpovědností. A přesně to jsme my i Spolková republika Německo uznali už v roce 1997 v rámci Česko-německé deklarace.
Takže na závěr: ať už si v Brně pořádá kdokoliv cokoliv. Samozřejmě jen pokud je to v souladu s právními předpisy. A nenechme si ty historicky nejlepší vztahy mezi Čechy a Němci rozkopat věčnými omlouvači a pomlouvači. Protože ty vzájemné vztahy jsou špičkové ne díky nim, ale jim navzdory.
