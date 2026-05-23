Senátor Hraba: Vztahy jsou špičkové omlouvačům navzdory

25.05.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k česko-německým vztahům

Senátor Hraba: Vztahy jsou špičkové omlouvačům navzdory
Foto: STAN
Popisek: Zdeněk Hraba

Troufám si říct, že žijeme v perfektním vztahu s našimi sousedy - se Slováky, Němci, Poláky i Rakušany. Takovou situaci jsme tu v historii doslova nikdy nezažili. A podívejte se jinde do světa: kdo si může říct? Moc zemí ne. Tak proč to rozkopávat?

Ano, Němci (ti, kteří k tomu v dané době jakkoli přispěli) zavinili holocaust, zavinili druhou světovou válku. Mají vinu za 360 000 zavražděných Čechoslováků. To jim nikdo neodpáře. A nikdy jim to nebude zapomenuto. Po právu.

Faktem je i to, že poválečné (i během války z exilu tvořené) majetkoprávní uspořádání nebude změněno. Pokud nebude tlačeno na prolomení skrze evropské právo. Tudy by cesta pro majetkovou revoluci v našem pohraničí vést bohužel mohla.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale za současných podmínek k otevření „Benešových dekretů“ není na české straně politická síla, která by to mohla změnit. A krom toho se k tomu zavázala česká i německá strana. Mimochodem taková síla tu nebyla ani v dobách, kdy Německo mělo vůči nám k tomu nějaké páky (např. při našem vstupu do EU, kterému bránil jistý pan Posselt).

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 11779 lidí

Zodpovězme si ale jednoduché otázky: předhazuje snad někdo z nás současným Němcům každý den vinu za válku? Děje se to vůbec, či snad v takové míře, že nám to brání nejen v poklidném soužití, ale i obchodu? Ne. Odpověď na obě otázky je prostě „ne“. A tak je to správně. Kdo tvrdí opak, tak asi žije v nějaké alternativní realitě.

Vztahy s Německem máme dobré, tisícileté střetávání se a historické události ve 20. století jsou pevnou součástí našich dějin s jasně danými viníky, s jasnou zodpovědností. A přesně to jsme my i Spolková republika Německo uznali už v roce 1997 v rámci Česko-německé deklarace.

Takže na závěr: ať už si v Brně pořádá kdokoliv cokoliv. Samozřejmě jen pokud je to v souladu s právními předpisy. A nenechme si ty historicky nejlepší vztahy mezi Čechy a Němci rozkopat věčnými omlouvači a pomlouvači. Protože ty vzájemné vztahy jsou špičkové ne díky nim, ale jim navzdory.

Psali jsme:

Senátor Hraba: Dítě je na prvním místě
Senátor Hraba: Podpořil jsem snížení odvodů pro OSVČ
Senátor Hraba: Mají neustálou potřebu povyšovat se nad ostatní
Senátor Hraba: Jak je to s tou regulací cen?

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Německo , Senát , vztahy , Hraba

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou nynější česko-německé vztahy dobré?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Rodičovská

Každá koruna dobrá, ale fakt myslíte, že je takový rozdíl jestli bude rodičovská 400000 nebo 420000 tisíc? Já myslím, že by měla být ještě vyšší a souhlasím s vámi, že se má pravidelně valorizovat a taky mi nepřijde spravedlivé, že se nezvyšuje všem, co na ní mají nárok. To byste taky změnili, kdyby...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Kontrakt Fialovy vlády je nejhorší na světě

8:19 Rajchl (PRO): Kontrakt Fialovy vlády je nejhorší na světě

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kontraktu na nákup stíhaček F-35