Správa jeskyní: Netopýry přiblíží jejich Mezinárodní noc u Chýnovské jeskyně

„Život, vědecký výzkum i ochranu netopýrů a vrápenců přiblíží účastníkům Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, společně s pracovníky Chýnovské jeskyně. Součástí programu je přednáška o životě těchto tajemných letounů, metody výzkumu a monitoringu, soutěž pro děti o ceny a především pak ukázky živých netopýrů,“ zve zástupce vedoucího Chýnovské jeskyně František Krejča.
Organizátoři názorně vysvětlí vše o netopýrech, žijících nejen na našem území a vyvrátí i různé pověry, které tyto létajícího savce doprovází. Zajímavostí může být sledování netopýrů pomocí hlasových detektorů, ukázky měření a určování jednotlivých druhů. „Oblíbená akce se v Chýnovské jeskyni koná každoročně od roku 2001, letos je to tedy již 25. ročník,“ dodává ředitel Správy jeskyní (SJ) ČR Milan Jan Půček.
Chýnovská netopýří noc je součástí akcí koordinovaných Českou organizací pro ochranu netopýrů ČESON. Předchozí Noci pro netopýry se konaly u Koněpruských jeskyní v Českém krasu 14. srpna a u jesenické Jeskyně Na Špičáku 22. srpna. V sobotu 6. září 2025 od 17:00 bude Mezinárodní Noc netopýrů v jeskyni Výpustek u Křtin v Moravském krasu. Netopýry tam přiblíží Jan Zukal a Vlastislav Káňa.
Chýnovská jeskyně je jednou ze čtrnácti zpřístupněných jeskyní provozovaných Správou jeskyní České republiky. Objevena byla v roce 1863 při práci v lomu. Po nejnutnějších úpravách se ještě na konci 19. století stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Dodnes jsou zachována původní kamenná schodiště a prohlídka je malou romantickou exkurzí do historie.
Jeskyně vznikla rozšiřováním puklin korozí, přičemž na charakteru chodeb se zároveň podílela i mechanická činnost vod. Chýnovské podzemí vyniká barevností stěn a stropů, kde bílé, žluté a hnědé polohy mramorů střídají tmavé vrstvy amfibolitů. Tyto dvě horniny se podílely i na vzniku pozoruhodných stropních útvarů, nazývaných oka, která jsou typická právě pro Chýnovský kras. Zatím známá délka jeskynního systému, který ještě zdaleka není zcela prozkoumán, je více než 1400 metrů. Po 260 metrů dlouhé turistické trase sestoupí návštěvníci do hloubky 51 metrů pod povrch, až na hladinu podzemního toku.
U vstupu do jeskyně před časem vzniklo nové návštěvnické centrum, které veřejnosti kromě potřebného zázemí nabízí i ucelenou expozici o přírodě a historii využívání Chýnovského krasu, včetně unikátní virtuální prohlídky trvale zatopených prostor. Jeskyně i návštěvnické centrum jsou otevřeny v srpnu denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, v září pak do 15:30.
V pátek 12. září bude chýnovské krasové podzemí hostit již nyní vyprodaný koncert houslisty J. Svěceného, v neděli 21. září pak Ekumenickou mši Církve husitské.
Více o sérii netopýřích nocí se lze dozvědět na webu ZDE. O Chýnovské jeskyni pak na jejím oficiálním webu ZDE a na Facebooku ZDE. Vlastní oficiální prezentace na Facebooku, označené logem, má i ostatních 13 zpřístupněných jeskyní, Instagram SJ ČR je ZDE.
