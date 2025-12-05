Štěpánek (Trikolora): Hlava XXII na český způsob

Je dva měsíce po volbách a nemáme ani novou vládu ani schválený rozpočet na příští rok. Končící Fialova vláda navržený, jak ementál děravý rozpočet dle zadání nové sněmovny opravit odmítá. Ještě neexistující, pravděpodobně nastupující Babišova vláda by to naopak ráda udělala, ale nemůže, protože vládou ještě není.
Skutečnou vládou by se mohla stát, kdyby prezident Petr Pavel nezdržoval, seč mu síly stačí, a Andreje Babiše, předsedu hnutí ANO a vítěze voleb, předsedou vlády jmenoval a poté na jeho návrh jmenovat také ostatní ministry. Pavel se k tomu ale nemá, takže tu stále není nikdo, kdo by rozpočet opravil. Jediným výsledkem je, že se točíme v kruhu a přesně v duchu klasické Hlavy XXII jsme z nejhoršího stále vevnitř.
Takže si to shrňme. K faktickému Babišovu jmenování se Pavel nemá, a namísto toho, s vysokou pravděpodobností pod vlivem svých loutkovodičů, financiérů, poraděnků a přátel po boku, si vymýšlí jeden za druhým zástupné důvody, proč nekoná, přičemž úplně všechny jsou mimo náš ústavní rámec. Před svým zvolením i po něm přitom Pavel sliboval, že nebude aktivistickým prezidentem. Při první možné příležitost se ale v tomto smyslu chová hůř než všichni předchozí prezidenti (Havel, Klaus i Zeman) dohromady.
Babiše předsedou vlády dosud nejmenoval, pouze jej sestavováním nového kabinetu pověřil, což ovšem naše ústava nezná. Po Babišovi chce, aby veřejnosti sdělil, jak odstraní svůj střet zájmů, ve kterém ale Babiš vůbec není. A nastane-li taková situace, zákon mu dává 30 a případně i více dní, aby to vyřešil.
Navíc se Pavel domáhá, aby nastupující potenciální vláda do svého vládního prohlášení napsala, co tam napsat nechce, protože kdyby to tam napsat chtěla, tak by to tam napsala, a nedochází mu, že pokud on sám ve vládním prohlášení takové věci mít chce, měl by rezignovat na post prezidenta, založit si vlastní politickou stranu a vyhrát volby, což je zcela logicky jediná správná cesta, jak dosíci toho, aby ve vládním prohlášení bylo právě to, co je ausgerechnet jeho srdci milé.
A aby toho nebylo málo, ještě Pavel ohrnuje nos nad minulostí některých ministerských kandidátů, což je za situace, kdy on sám má vzhledem ke své komunistické minulosti rozvědčíka a vítače srpnové okupace tunu másla na hlavě a jeho manželka politručka jakbysmet, obzvláště vypečené.
Do toho všeho profláklá média hlavního proudu, přesně jak z příručky manipulační techniky „agenda setting“, podstatné věci přehlížejí jak jarní krajinu, a namísto toho se věnují všem výše zmiňovaným – s odpuštěním – kravinám, čímž znovu jen a jen potvrzují, že jsou excelentními uživateli pověstného dvojího metru, mnozí již dávno dokonce dvojího kilometru.
Poslední špek má podobu opozičního a mediálního kňourání, že předseda sněmovny Tomio Okamura s sebou na Slovensko nevzal zástupce nové opozice. To vše za situace, kdy nová opozice, ve skutečnosti ale stále ještě vládní koalice, během své čtyřleté vlády napáchala v česko-slovenských vztazích nekonečné škody a hlavním smyslem Okamurovy mise na Slovensko je začít všechny ty škody postupně napravovat. Představa, jak se takové mise účastní kupříkladu STANem navrhovaný potenciální místopředseda sněmovny Vít Rakušan, který ještě v roli místopředsedy vlády a ministra vnitra se s transparentem v ruce producíroval na slovenských protivládních demonstracích, je vskutku fantasmagorická.
Sečteno, podtrženo: Fakt je to tu jak u blbejch na dvorku.
